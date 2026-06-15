具有競爭力的加碼APR：Bybit推出BYUSDT Trade & Earn活動，設有20萬USDT獎池

活動機制 1. 持有BYUSDT——符合資格的用戶需在賬戶中持有BYUSDT。所有符合條件的持有者將自動參與活動，無需注冊。 2. 每日進行期貨交易——每日期貨交易量將決定參與者次日的等級分類。提高交易量可晉升至更高等級，並獲得更高的獎勵潛力。 3. 獲取雙重收益——參與者可同時獲得以下兩項收益： BYUSDT持倉對應的 標准 Flexible Easy Earn收益 ；

； 疊加發放的額外APR，具體取決於交易等級及適用本金上限。 4. 每日發放獎勵，獎勵按日計算，並以BYUSDT形式每日發放。 參與者的等級晉升依據其期貨交易對的交易量決定。等級門檻從無需最低交易量的基礎獎勵級別，到每日交易量達到500,000 USDT的高級別不等。所有獎勵均按日計算，並以BYUSDT發放。