沙利文權威認證：範式 Rise vGPU 獲評 Tier 1 領先平台

Rise vGPU + ModelHub 雙引擎 引領中國 AI 邁入異構編排新時代

香港 - 2026年6月15日 - 全球知名增長諮詢公司弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）正式發佈《2026年人工智能基礎設施編排平台行業白皮書》，並把範式的Rise vGPU選為成熟度最高級別「Tier 1 領先平台」的 AI 基礎設施產品；同時，其ModelHub 在企業級模型管理平台綜合評估中位列第一，標誌著範式在異構算力編排領域的技術實力已獲得國際權威諮詢機構的高度認可。



沙利文白皮書揭示，隨著大模型應用規模化落地，中國 AI 產業正面臨「多晶片共存」 帶來的結構性挑戰：硬件異構化、軟件棧碎片化、資源利用率普遍不足 30%、模型適配複雜度持續攀升，已成為企業大規模部署 AI 的關鍵挑戰。



報告明確提出，AI 基礎設施的核心競爭力，已從 「單晶片性能」 全面轉向 「集群級系統協同」。在這一歷史性轉捩點上，範式憑藉全棧 AI 基礎設施平台能力，成為引領市場的 「高級編排」 典範，是破解異構算力困境的行業標杆，帶領中國 AI 產業正式從 「算力堆砌」 邁入 「算力編排」新紀元。



範式Rise vGPU：成熟度最高級別 Tier 1 領先平台



在對主流 AI 基礎設施平台的評估中，沙利文建立了 「異構支持」、「細細微性控制」、「生產級執行」 三大核心 Tier 1 標準。範式 Rise vGPU 同時滿足三大標準，被正式評定為成熟最高級別的產品（Tier 1 Leading Platforms）。



Rise vGPU 將 AI 基礎設施從碎片化、低效的設備管理，升級為統一的軟件定義控制平面，其核心技術突破包括：



全域異構納管：實現 NVIDIA、升騰、寒武紀、海光等 10 多家主流 GPU/NPU 廠商的統一納管

精細資源切分：業界率先實現 sub-GPU 級算力和 MB 級顯存的細細微性切分

利用率三倍提升：通過安全超分與時分 / 空分複用技術，將 GPU 實際利用率從行業平均不足 30% 大幅提升至 70%-90%

智能精準調度：基於優先順序、拓撲、負載和資源感知的多維調度演算法，實現算力最優分配

生產級服務水平協議 (SLA) 保障：通過確定性執行層，為關鍵推理任務提供可承諾、可審計的SLA保障

全鏈路可營運：完備的監控、計量與成本分攤能力，讓 GPU 資源真正成為可營運的數字資產

除算力編排外，沙利文報告特別強調了企業級模型管理平台的戰略價值。範式 ModelHub 作為重要互補層，與 Rise vGPU 深度協同，幫助企業構建從算力到模型、資源調度到業務交付的全棧 AI 基礎設施體系，助力企業高效進入多模型生態時代。白皮書指出，範式 ModelHub 在模型與晶片相容性、執行穩定性與性能、Model-GPU 協調與調度等關鍵維度得分領先，綜合評分名列第一。通過統一模型管理與執行平台，ModelHub 實現了模型引入、部署優化、推理服務、版本治理的全流程閉環，大幅降低模型落地門檻，加速 AI 應用創新。表示：「 沙利文這份白皮書精准洞察了 AI 基礎設施的產業拐點。Rise vGPU 獲評 Tier 1 領先平台、ModelHub 綜合評分位居第一，是對範式技術路線和產品實力的重要權威肯定。作為全棧 AI 雲服務平台，範式始終堅信，AI 產業下一階段的核心競爭力在於算力編排效率的系統性突破。我們將持續深耕異構算力統一調度與模型生態運營兩大關鍵領域，與客戶和產業夥伴一道，推動中國 AI 從『算力堆砌』真正邁向『算力編排』的新時代。」