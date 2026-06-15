Allora Labs 與 Vodafone 旗下的 Pairpoint 將為物聯網經濟建立一套預測智能層。

紐約2026年6月15日 /美通社/ -- 當前人工智能 (AI) 正快速從儀表板邁向決策系統，Allora Network 與 Vodafone 旗下的 Pairpoint 達成新合作，讓人們窺見企業基礎架構下一階段的面貌：前瞻預判的系統。 Pairpoint 作為 Vodafone 與 Sumitomo Corporation 鼎力支持的物聯網經濟 (Economy of Things) 創業項目，正構建全球平台，讓機器、車輛及裝置能夠自我識別、自主交易及無需人為介入即可互相協調。 作為人工智能網絡，Allora 正補上這些系統大規模運作時所欠缺的層面：持續評估、預測推動的智能。 兩間公司合作，將 Allora 整合為智能層，推動 Pairpoint 與 Vodafone 多個物聯網 (IoT) 用例。第一個項目是電動車 (EV) 充電完善概念驗證 (Proof of Concept)，直接把預測性智能嵌入路線規劃與充電系統之中，超越靜態數據，走向高瞻遠矚的決策。

從互聯裝置至思考型系統 Pairpoint 產品總監 David Palmer 說：「多年來，物聯網一直精於向我們匯報此刻發生的一切。 但隨著系統變得自主，這樣已變得不足夠。 機器需要推斷當其抵達、進行交易或投放資源時，將會出現甚麼情況。」 在電動車充電的情境下，這種區別非常重要。 目前看似顯示空閒的充電樁，待司機到達時或許早已被佔用。 價格可能會飆升。 能源消耗會因路線、天氣和交通狀況而變化。 世界瞬息萬變，靜態系統難以應付。 Allora 因而應運而生。 Allora Labs 的行政總裁 Nick Emmons 解釋說：「Allora 並非一個單憑猜測運作的模型。 它是個網絡系統，內裏眾多機器學習模型在同一預測任務上既互相競爭又彼此協作，其輸出會持續受到評估和整合。 系統從中學習，哪個模型在哪種情境下表現最為出色。」

最終得到的情報是精準可計、洞悉情境、隨機應變。 在急速流轉的世界中，這對企業而言極其重要。 為何選擇電動車充電作為首個驗證點 電動車充電，正好位處基建設施、經濟與未知變數的交匯點。 決策會影響時間、成本、可靠性及用戶信任。 因此，這成為測試去中心化人工智能可否超越傳統方法的理想環境。 在此整合中，Pairpoint 的路線規劃系統會在作出決策時向 Allora Topics 查詢，以預測： 能源消耗量及到達時的剩餘電量

預計到達時間 (ETA) 時的充電樁可用機率

在到達時間窗口內的預期充電價格

隨後規劃系統會利用這些預測結果，建議針對時間或成本而加以完善的路線及充電站點，同時兼顧不確定因素。 Palmer 說：「這是要將現有基建設施，變成更流暢、更明智、更友善易用的系統。 」 為機器學習 (ML) 開發者帶來的新機遇 除了電動車用例，在 Pairpoint 的人工智能架構中加入 Allora，亦為機器學習模型提供了全新的部署環境。 Allora Network 把這些企業層面的預測難題，開放給全球機器學習工程師社群去解決。 模型開發者可直接參與貢獻那些推動真實基建的 Topics，在實時數據上競爭，擁有清晰的成功指標，並見證自身模型影響現實中的決策。

Emmons 表示：「對大多數機器學習研究人員來說，其工作止於某個基準測試。 但在此處，基準就是現實。 模型會在變動條件下持續接受評估，唯有最佳的模型，才能於生產實戰中贏得立足之地。」 這形成新激勵結構： 真實企業數據，而非合成任務

公開透明的表現指標

部署至真實運行的系統中

與實際效用掛鉤的經濟獎勵 Emmons 補充道：「這就是基建設施。 」 智能即基建 對 Pairpoint 而言，其意義遠不止於電動車充電。 這套預測智能層亦可應用於車隊管理、物流、供應鏈及智能城市等，只要是需要機器在未知變數中協同運作，皆能派上用場。

Palmer 表示：「令我們雀躍的，是各種力量交匯融合。 物聯網連接實體世界。 區塊鏈帶來信任基礎及結算能力。 去中心化人工智能則讓系統具備適應能力。 三者結合，便得到能夠真正擴展規模的自主基建。」 當企業日益信賴能夠自主運作的系統時，Allora × Pairpoint 這類合作正反映出人工智能的構建和部署方式正在轉變：不再是某個單一供應商擁有的黑箱，而是在整個生態系統中彼此共享、不斷競爭並持續進步的智能層。 對於機器學習建構者而言，這是邀請他們從實驗階段邁向真正產生影響的階段。

關於 Vodafone 旗下的 Pairpoint Pairpoint 是由 Vodafone Group 與 Sumitomo Corporation 共同創立的物聯網經濟 (EoT) 合資公司。 成立宗旨是在全球規模上實現自主的機器對機器識別、連接及交易執行。 借助 Vodafone 廣闊的物聯網足跡及穩固的數碼身份技術，Pairpoint 的平台令裝置、車輛、感應器及機器得以在無人介入的情況下，彼此協調、交易並自行決策。 Pairpoint 擁有區塊鏈技術支援的後端系統，並原生支援去中心化結算，因此能在出行、物流、能源及互聯基建等領域，開創全新類別的按使用量付費服務。 關於 Allora Network Allora Network 作為去中心化的人工智能推論網絡，匯聚遍佈全球的機器學習模型社群，即時創造出精準無誤且洞悉情境的預測。