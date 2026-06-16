優矩控股發佈2026年第一季度營運數據：戰略升級驅動多元增長，六大板塊構築全鏈路數字生態

北京和香港2026年6月16日 /美通社/ -- 優矩控股發佈2026年第一季度未經審核營運數據。依托多年深耕頭部互聯網生態的產業積澱，公司完成戰略迭代升級，正式確立「國內頭部互聯網全生態鏈深度合作夥伴」定位，並完成向「全鏈路數字生態運營集團」的跨越式升級。公司已搭建起六大業務板塊，以AI技術為核心驅動力，一季度多項主要經營指標表現優異。

線上營銷解決方案業務持續領跑，總賬單金額同比增長24%

在傳統基本盤線上營銷解決方案業務領域，一季度賬單規模達41億元，較去年同期增長24%。增長主要得益於與核心客戶的合作深化，以及對遊戲、金融服務、旅行、教育等多元化行業的積極拓展。期內同比新增合作客戶378家，客戶結構與業務多元化持續優化。