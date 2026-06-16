任仕達香港：56%受訪者渴望工作生活平衡，38%因之離職

- 調研顯示：在AI 助攻追求高效之餘，香港職場亦需進一步關注員工的工作生活平衡

- 工作生活平衡在香港仍是排名第一的員工價值主張(EVP)，選擇此項的受訪者比例自2024年以來上升10個百分點（2026年占比56%，2024年為46%）

- 三大離職主因：工作生活難以平衡、工資福利缺乏競爭力、職業發展空間有限

- 人才流動趨勢：30%香港職場人計劃跳槽（Z世代比例最高，達32%）；14%希望內部調崗（千禧一代占比最高，為16%） 香港2026年6月16日 /美通社/ --「工作生活平衡」持續位居香港求職者心中首要員工價值主張(EVP)，而「職業發展機會」更是在2026年首次躋身EVP前五名。

全球人力資源服務商任仕達(Randstad) 香港今日發佈第14期年度僱主品牌調研報告結果。本次調研由任仕達委託、凱度(Kantar)獨立開展，是全球覆蓋面最廣的僱主品牌研究；調研覆蓋全球超166,000名受訪者，包括2500名中國香港的受訪者。 任仕達大中華區及東南亞董事總經理孫嫣嫣(Natellie Sun)表示：「2026年調研結果顯示，儘管工作生活平衡依舊是職場人的首要考量，但職業發展機會在六年內首次躋身EVP前五。即時回報與日常職場體驗依然備受重視，但我們觀察到一個明顯轉變：香港職場人在面對職業規劃時，正採取更長遠、更具策略性的思維。」

工作生活平衡穩居EVP首位 2026年調研顯示，56%的香港職場人在尋求理想僱主時，優先看重工作生活平衡，這一比例較2024年上升10個百分點。緊隨其後的是具有吸引力的薪酬與福利（52%）與工作穩定（43%）。 求職者心中理想僱主的五大關鍵EVP因素 中國香港 Z世代 千禧一代 X世代 工作生活平衡 工作生活平衡 工作生活平衡 工作生活平衡 薪酬與福利 薪酬與福利 薪酬與福利 薪酬與福利 工作穩定 愉悅的工作氛圍 工作穩定 工作穩定 職業發展機會 職業發展機會 職業發展機會 愉悅的工作氛圍 愉悅的工作氛圍 工作穩定 愉悅的工作氛圍 職業發展機會 香港職場人從務實的角度看待工作生活平衡 調研顯示，相較「上級支持與企業文化」這類「軟因素」，香港職場人更看重切實的好處：良好的工作環境、合理的工作量、靈活的工作安排、健康保障、休假權益及通勤便利。

44%的香港職場人認為，合理的工作量與預期是工作生活達到良好平衡的核心要素，該比例近乎是看重上級支持與企業文化人群（23%）的兩倍。 在業務快速迭代引發人才流動的背景下，具備前瞻思維的管理者不應僅將任務分配給團隊或AI工具，而應主動關注員工士氣、重構工作流程、優化資源配置，保障可持續的工作產出。 另有42%的受訪者認為，靈活的工作安排能夠改善工作生活平衡。但企業提供混合辦公或遠程辦公的比例出現下滑（從2025年的37%降至2026年的32%）。越來越多的僱主推行返回辦公室工作的強制規定(RTO)，以此管控工作效率、推動業務增長。但企業需警惕「偽彈性辦公」——即便支持靈活辦公，但存在工作量不合理、工作與私人時間界限模糊的問題。正因如此，工作生活難以平衡仍是香港職場人離職的首要原因，占比38.2%。

跳槽與否？香港職場人追求工作穩定與職業發展機會 受AI發展與宏觀經濟不確定性的影響，香港人才市場正面臨結構性供需失衡。面對外部市場風險，職場人愈發求穩，而非跳槽。 儘管仍有30%的職場人計劃跳槽，但向外跳槽意願較往年顯著降溫；有意申請內部調崗的人群占比升至14%。受嚴峻宏觀經濟環境影響，職場人選擇留守現有僱主，以求穩定，不願承擔向外跳槽風險。 然而，員工追求穩定不代表企業不存在人才保留的壓力。企業不能僅關注離職率表面的回落，需結合EVP與離職誘因評估團隊狀況，規避「固守現有崗位」衍生的各類風險以及人才流失問題。

職場人的期待與日常實際體驗存在落差，其中「薪酬與福利」的預期落差最大，其次為「職業發展機會」。值得注意的是，38%的受訪者因工資福利無法匹配生活成本上漲與工作量加大而離職，29%的受訪者則因缺乏職業發展機會選擇離開。 隨著整體市場加薪幅度放緩、企業預算趨於謹慎，職場人對待工資福利的態度更加務實。在權衡工資上限與職業發展上限時，職場人如今更有動力去突破職業發展瓶頸。 職業發展是長期持續的過程，既依賴個人主動進取，也離不開企業提供良好的職場環境，涵蓋縱向晉陞與橫向發展，且短期、中期、長期的期望各不相同。作為人才合作夥伴，任仕達致力於在求職者職業發展的每一階段提供支持。

任仕達香港2026僱主品牌調研報告現已上線 第14期任仕達香港僱主品牌調研報告已在官網發佈，基於2500名受訪者反饋，圍繞以下主題展開深度分析： - 不同世代職場人對EVP重要性的排序

- 提升工作穩定、優化工作生活平衡的關鍵要素

- 跳槽行為及離職背後的動因

- AI賦能求職，人際聯結建立信任 關於任仕達僱主品牌調研 2026年任仕達僱主品牌調研收集了歐洲、亞太、拉美及北美職場人群的觀點。 調研於2026年1月開展，覆蓋超166,000名受訪者，涉及阿根廷、澳大利亞、奧地利、比利時、巴西、加拿大、智利、中國大陸、捷克、丹麥、法國、德國、希臘、中國香港、匈牙利、印度、意大利、日本、盧森堡、馬來西亞、墨西哥、荷蘭、新西蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英國、美國、烏拉圭。本次調研由任仕達聯合全球知名調研分析機構凱度共同完成。

關於任仕達 作為專業的全球綜合人才服務機構，任仕達致力於成為全球最公平、最專業的人才公司。通過四大專業領域（Operational, Professional, Digital and Enterprise），該公司為客戶贏得高質量、多元化與靈活的人才，助力企業成功；另一方面任仕達也為人才匹配有意義的工作機會，促進發展與提升職業技能，找到目標與歸屬感。通過價值創造，任仕達致力於共建更美好、更可持續的未來。 任仕達集團總部位於荷蘭，業務遍佈全球39個市場，於阿姆斯特丹泛歐交易所上市。更多信息請訪問官網：www.randstad.com。