AI帶動液冷爆發 藝康：未來競爭不只比散熱，更比系統穩定性

台北2026年6月16日 /美通社/ -- 隨著AI應用與高效能運算（HPC）快速發展，台灣憑藉半導體與伺服器製造優勢，正成為全球液冷技術的重要樞紐。從晶片設計、伺服器製造到資料中心建置，液冷導入速度持續提升。 然而，液冷系統在實際運營中仍面臨水質管理、冷卻液劣化、腐蝕與微生物污染等挑戰，進而影響散熱效率與設備穩定性，使液冷逐漸從「散熱技術」轉變為「系統管理能力」的競爭。 從設備導入走向營運管理能力 在2026台北國際電腦展COMPUTEX 中，身為全球領先的水、衛生、感染預防解決方案的領導者 - Ecolab藝康集團也進一步強化其在AI資料中心液冷領域的布局，展出以資料中心、液冷與綠色科技為主軸的整合方案，並以「Cooling-as-a-Service（CAAS）」作為重點展示內容，明確指出液冷市場已進入下一階段，企業關注的重點正從設備導入，轉向長期穩定與風險控管。

藝康台灣高科技事業部副總經理鄭富彥表示：「台灣在液冷供應鏈上具有關鍵地位，但從實際導入經驗來看，液冷最大的挑戰並不在設備本身，而是在冷卻液與水質管理。如何在高密度運算環境下維持系統穩定，已成為客戶最關注的核心議題。」 Cooling-as-a-Service成為液冷新趨勢 因應液冷管理複雜度提升，市場逐步導入「Cooling-as-a-Service（CAAS）」模式，將冷卻液、監測系統、分析服務與技術支援整合為整體解決方案。藝康推出完整液冷管理解決方案，涵蓋多元冷卻液產品與專業服務，協助資料中心全面強化散熱效能與可靠度。其中，丙二醇(PG-25)冷卻液與純水冷卻液可依不同應用需求提供高效熱交換表現；搭配專用迴路清洗液，可有效去除殘留於CDU、冷板、歧管及管路內的微粒、助焊劑與生物膜，大幅提升系統潔淨度並確保出貨品質。

在智慧監控方面，藝康導入3D TRASAR™ 冷卻液水質監控設備，可進行在線即時監測，掌握冷卻液濃度、pH值、電導度、濁度及腐蝕率等關鍵指標，適用於PG-25及純水系統，協助企業即時優化運作條件並降低風險。此外，藝康亦提供完善的實驗室水質分析服務與技術服務，打造從檢測、維護到優化的一站式解決方案，協助客戶提升液冷系統穩定性與營運效率。 面對新世代資料中心對冷卻效能與永續指標的嚴格要求，藝康 3D TRASAR™ 技術更展現了從「廠區到晶片（From Site to Chip）」的全方位防護實力，應對 AI 高熱密度而生的最新「晶片直接液冷（Direct-to-Chip）」與「冷卻即服務（CaaS）」架構，3D TRASAR™ 都能透過 24/7 全天候即時監測與先進演算法，精準掌控結垢、腐蝕與微生物風險。

面對客戶最常見的幾項痛點，藝康也提出更完整的對應方案。 首先，隨著AI伺服器功耗與機櫃密度快速上升，企業普遍擔心冷卻效能不足、熱點難以掌握，以及系統擴充後穩定性下降；其次，液冷系統導入後，冷卻液品質、腐蝕控制、生物污染與管路潔淨度等問題，往往需要跨設備、跨維運團隊協作，增加管理複雜度；再者，資料中心營運商也面臨停機成本高、水與能源使用壓力增加，以及缺乏即時可視化數據來支援預測性維護等挑戰。 針對這些需求，藝康透過整合冷卻液管理、智慧監測、現場技術服務與數位分析平台，協助客戶即時掌握系統狀態、及早辨識異常風險，從被動排除問題轉向主動預防；同時也藉由更精準的水質與系統控制，提升散熱穩定度、降低非計畫性停機風險，並兼顧用水效率與永續目標。

透過平台化服務，企業可直接導入多項數位模組，包括： Water Safety IQ™：監控系統運作風險與安全狀態 Water Quality IQ™：分析冷卻液與水質變化，確保運行穩定 Water Track IQ™：追蹤用水與系統利用效率，優化整體營運 透過即時數據與分析洞察，協助資料中心從傳統被動維護，轉向預測性管理模式。 AI時代下，液冷競爭升級 藝康台灣總經理塗溥仁表示：「隨著AI與高效能運算需求快速成長，液冷已成為資料中心不可或缺的基礎設施。未來的競爭關鍵，將不只是散熱能力，而是能否在高負載與長時間運作下維持穩定、可預測的營運表現。」透過數據化監測與分析，企業可從被動維護走向預測性管理，提前識別潛在風險並提升營運效率。