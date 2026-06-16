蘇黎世保險（香港）與YAS聯手公佈機械人嵌入式保險

以創新InsurTech推動本地AI及機械人應用 香港2026年6月16日 /美通社/ -- YAS保險（「YAS」）今天宣布與蘇黎世保險（香港）(「蘇黎世」) 攜手，透過「嵌入式保險」方案，在香港推動人工智能及機械人科技的應用。蘇黎世將度身訂造機械人微保險，並直接融入YAS機械人銷售與服務方案中，藉此加速各行各業採用機械人技術，加強機械人應用的風險管理，為企業客戶及使用者提供更佳保障。 在是次合作下，企業客戶在選用YAS的機械人服務時，可同時獲得由蘇黎世提供的相關應用場景保險保障，讓引入機械人的流程更順暢，可以在「效率提升」與「風險負擔」之間取得平衡。主要保障包括因受保事故引致的機械人維修成本，以及在其他相關保單下對客戶自負額的補償，協助企業更有效管理維修與營運風險。

機械人的應用場境各有其潛在的損壞和責任風險，必須配合專業風險管理方案，企業才能安心採用。例如：建造工地的機械人經常出入複雜地盤及重型設備區域、在零售場所工作的機械人需穿梭於人群並與客戶互動等等。YAS與蘇黎世的合作，正好加強客戶在機械人維修及第三者責任方面的財務保障，增加企業營運的韌性。 YAS 聯合創辦人李威霖表示：「現時使用我們合作伙伴Axonex機械人的企業眾多，用途廣泛，包括製造業與物流業、商場及商廈、建造工地，以及餐廳及會所等。加入創新的嵌入式微保險後，將進一步提升企業在機械人科技應用的信心。

我們與蘇黎世繼電動的士車隊保障的合作之後，很高興於機械人科技保險方面再度合作。未來，我們將進一步與蘇黎世聯手以實驗室模式，在自動駕駛、電動車生態圈、無人機、綠色金融等領域合作，與本港企業共同擁抱創新科技的機遇。」 蘇黎世保險（大中華）行政總裁許金桂表示：「蘇黎世一向緊貼市場變化，為客戶創造一個與科技共融的未來，蘇黎世的科技應用包括網上銷售、理賠申請和自助服務更一直領先業界。AI與科技以前所未有的步伐發展，企業所面對的風險亦日趨多元。故此，蘇黎世透過實驗室概念與科企和各行業持份者合作，以前瞻視野結合風險管理經驗與數據分析，推出針對不同場景與創新科技應用的『蘇黎世智慧先見系列』微保險，為客戶提供全面又穩健的風險管理和財務保障，協助客戶安心地應對營運上的各種挑戰。

蘇黎世一直推動InsurTech更廣泛的應用，與YAS的理念不謀而合，是此合作期望結合雙方各自的優勢，以保險配合科技發展，為本港企業的數碼轉型與智慧營運提供多一份支持。」 – 完 – 免責聲明 本材料中提及的機械人保險以及其他保險產品由蘇黎世保險有限公司（於瑞士註冊成立之有限公司）承保，並僅擬在香港特別行政區銷售。如根據該司法管轄區的法律，就任何保險產品或服務進行要約或邀約屬違法行為，本材料不應被視為在該司法管轄區銷售任何保險產品或服務的要約或邀約。此處提供的產品資訊僅供參考，並不構成保險合約的一部分。有關保險產品的詳細資料，請參閱相關的產品冊子及保單條款。如有任何不同之處，請以保單條款為準。蘇黎世保險有限公司保留對所有事項的最終批核和決定權。億有限公司（IA牌照編號FA2648）是蘇黎世保險有限公司委任的持牌保險代理，分銷機械人保險產品。