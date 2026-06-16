XTransfer 連續第二年入選 FXC Intelligence《全球前100跨境支付企業》榜單。

香港2026年6月16日 /美通社/ -- 全球領先的 B2B 跨境貿易支付平台XTransfer，欣然宣布連續第二年入選FXC Intelligence發佈的《2026年全球前100跨境支付企業》(The Top 100 Cross-Border Payment Companies for 2026) 榜單。此項殊榮使 XTransfer 躋身於透過創新、包容性及全球金融互聯性，共同塑造跨境支付未來的精選企業之列。

FXC Intelligence 是一家行業領先的跨境支付數據和情報提供商，每年評選在匯款、支付處理、電子商務以及 B2B 支付領域最具影響力的企業。XTransfer 能持續入選，反映出公司在全球支付生態系統中日益重要的地位，以及其致力於為從事跨境貿易的中小企業提供安全、高效、合規的支付解決方案的承諾。