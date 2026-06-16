祿達技術 (LUD.US) 宣布戰略性探索全球數據中心行業

香港2026年6月16日 /美通社/ -- 領先的高端金屬製品製造商及管道解決方案供應商祿達技術集團有限公司及其附屬公司（簡稱「祿達技術」或「公司」，紐交所（NYSE）上市編號：LUD.US）欣然宣布，公司正積極尋求全球數據中心行業內的投資機會。祿達技術對數據中心的長期前景持樂觀態度，並視此業務領域作為其多元化其傳統市場業務的重點舉措。 尋求全球數據中心業務的戰略機遇 隨着人工智能（「AI」）相關服務的全球需求持續加速增長，公司預計，有望於短期內開始錄得來自 AI 相關服務業務板塊的收入。祿達技術計劃利用其現有（已建立且持續拓展）的授權代理商網絡，進一步輸出數據中心的 AI 相關產品及服務，從而充分發揮其現有的國際分銷基礎設施，以支持此項全新的戰略方向。

作為該項戰略舉措的一部分，公司正積極探索數據中心行業的四大主要發展方向： 數據中心的設計、規劃及建設。公司擬為數據中心建設提供全面綜合服務，涵蓋設計方案、硬件組件供應及專業技術支援，從而將祿達技術定位為貫穿整個開發週期的綜合解決方案合作夥伴。 冷卻系統外圍設備的供應。數據中心內的冷卻系統對技術能力要求極高，作為高端管道產品及解決方案供應商，祿達技術具備得天獨厚的競爭優勢，可將其現有的製造專業知識及產品組合直接應用於這一關鍵且需求旺盛的細分市場。 面向全球雲端公司提供基礎設施的代幣（Token）出口模式，支持雲端託管服務的交付，容許公司能夠參與滿足不斷增長的全球 AI 相關服務及雲端計算需求。 數據中心硬件及外圍設備的貿易，依托公司固有的成熟貿易能力及國際代理商網絡，對重要的數據中心設備進行採購及分銷。

公司對全球數據中心及 AI 相關服務領域的戰略性探索，體現了祿達技術對可持續增長、多元化發展及創新的整體策略的追求。透過將其成熟的製造能力延伸至新的高規格行業，同時積極開拓快速增長的數據中心市場，祿達技術旨在增強其長期發展韌性，為股東開拓新的價值。公司將繼續致力於向其服務的各個行業和地區的客戶提供優質、可靠及創新的產品與服務。 關於祿達技術集團有限公司（ Luda Technology Group Limited ） (NYSE: LUD.US) 作為不銹鋼及碳鋼法蘭與管件產品的製造商及貿易商，祿達技術集團有限公司（Luda Technology Group Limited）公司總部位於香港，生產基地位於中國山東省泰安市，其歷史可追溯至其子公司祿達發展有限公司（Luda Development Limited），該公司於 2004 年成立，主要從事鋼製法蘭及管件的貿易業務。2005 年，集團通過成立另一子公司泰安隆泰金屬制品有限公司，以位於中國的自有工廠啟動法蘭及管件製造業務，從而將業務進一步拓展至上游領域。祿達技術主要從事（i）不銹鋼及碳鋼法蘭與管件產品的製造及銷售，以及（ii）鋼管、閥門及其他鋼製管道產品的貿易。集團的銷售網絡涵蓋中國、南美洲、澳洲、歐洲、亞洲（不包括中國）及北美洲的客戶，客戶群包括來自化工、石油化工、海事及製造業的製造商與貿易商。

如欲了解更多，可瀏覽：https://www.ludahk.com/sc 前瞻性陳述 本新聞稿所載若干有關未來預期、計劃及前景的陳述，以及任何其他涉及非歷史事實事項的陳述，均可能構成 1995 年《私人證券訴訟改革法》所指的「前瞻性陳述」。「預計」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「預期」、「打算」、「可以」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「項目」、「應該」、「目標」、「將」及「將會」等詞語及類似表述旨在識別前瞻性陳述，惟並非所有前瞻性陳述均包含上述識別詞語。由於各種重要因素（包括與市場狀況相關的不確定性），實際結果可能與此類前瞻性陳述所示有重大差異。基於上述及其他原因，投資者應避免過度依賴本新聞稿中的任何前瞻性陳述。本新聞稿所載任何前瞻性陳述均僅以本新聞稿發佈之日的情況為準，除法律規定外，祿達技術集團有限公司明確聲明不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述，無論是因新資訊、未來事件或其他原因所致。