「衣物再生月 2026」：收集並分類超過 14 噸衣物

香港2026年6月16日 /美通社/ -- 香港最大規模的消費者意識推廣活動「衣物再生月 2026」已圓滿結束其年度五月衣物募捐行動。活動動員了全港 85 間本地企業、學校及合作夥伴，收集了合共 14.8 噸的二手衣物。這個為期一個月的活動由香港環保非政府組織 Redress 主導，並於六月舉行為期三日的「分類馬拉松」，超過 400 位企業參與者及義工共同處理這座 14.8 噸的衣物山，以進行重新分配、轉售及負責任的降級回收。 於 2024 年，香港每日平均有 400 噸紡織品被送往堆填區。[1] 2026 年「衣物再生月」以「惜衣。穿衣。贈衣。」為活動訊息，鼓勵香港市民珍惜衣櫃中已有的衣物，延長穿著時間、發揮創意重塑風格，以及透過修補或改造來延長衣物的壽命。當衣物已盡可能被享用後，消費者應將其投放至我們設於全港多個回收箱中，轉贈給他人繼續使用。

Redress 創辦人兼董事長 Dr. Christina Dean 表示：「我們收集到 15 噸衣物，證明了公眾願意轉向更環保的重用模式，但面對香港每日高達 400 噸的紡織廢棄危機，這只是微不足道的一小部分。我們希望消費者能持續審視自己的購買行為，並最終改變他們對如何延長衣物壽命的看法。」 在「衣物再生月」期間，Redress 亦透過港鐵及網絡上的公眾宣傳活動，以及於企業和學校舉辦的實體活動，向公眾推廣更明智的衣物消費習慣，介紹衣物廢棄問題，以及企業和個人如何參與其中成為解決方案的一部分。由 influencers 參與的影片可在此處觀看。

「衣物再生月」是一個讓你發掘並參與時尚正面力量的機會——透過「惜衣。穿衣。贈衣。」賦予衣物新生。今年的活動得以成功舉辦，有賴場地贊助商太古地產有限公司、物流贊助商Asia United Group、銀贊助商華懋集團，以及銅贊助商晶苑國際集團有限公司和畢馬威的鼎力支持，同時鳴謝支持機構 Fresh Accounting。 這裡提供高解析度圖片下載。 記下日子：Redress 夏季二手期間限定店 緊接「衣物分類馬拉松」之後，一批從衣物募捐行動中精選的高品質服裝及配飾，將於 6 月 23 日至 28 日 在 鰂魚涌太古坊栢克大廈 18 樓 舉行的 Redress 萬眾期待的「夏季二手期間限定店」中轉售。