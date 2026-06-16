穎通集團於米蘭 Esxence 2026 推出 「The Eternal Path to China」

助力國際香氛品牌佈局中國市場

香港 - 2026年6月16日 - 穎通控股有限公司 (「穎通集團」或「集團」) (股份代號：6883.HK）獲邀參與第 16 屆 Esxence 香水藝術展，並擔任其官方合作夥伴。活動於 6 月 3 日至 6 日在米蘭 Allianz MICO舉行，展會錄得逾20000人參與。穎通集團於展會期間推出為期四天的專題企劃「The Eternal Path to China」，協助國際香氛品牌從合規到市場部署，全面掌握中國香氛市場，並以香港為跳板進軍全球增速最快的市場之一。集團邀請多個機構，包括香港投資推廣署、香港生產力促進局，以及環保機構The Loops HK 和羅兵咸永道，在分享會中提供市場落地資訊，助力國際香氛品牌拓展中國市場。





是次企劃以研討會「開拓中國香氛市場之路」為核心，另設六場業界專題分享會及一對一專業諮詢，聚焦市場洞察、合規，渠道及營銷等關鍵議題。活動累計吸引逾百位來自品牌、分銷商、製造商及媒體的業界人士參與，反映國際間對中國香氛市場前景的高度關注。今次亦是穎通集團與 Esxence首次合作，進一步突顯集團作為連結國際品牌與中國消費者的戰略橋梁。



活動的亮點在於 6 月 5 日舉行的研討會「開拓中國香氛市場之路」，會上同步推出專為是次活動編製的《 開拓中國市場藍圖》。研討會講者包括香港投資推廣署意大利首席顧問狄保禮、雪蕾香氛博物館館長翁浩聰、Experience 11市場營銷與合作總經理鄧詠心、以及穎通集團總務總監鍾閣娟。



穎通集團執行董事劉頴賢在研討會上表示：「超過 40 年來，穎通一直協助國際品牌應對中國市場的複雜度，建立互信橋樑。透過今次企劃，我們提供策略洞察、合規支援及本地營運經驗，構建通往中國市場的明確路徑。無論品牌是首次進入中國，或是希望強化既有佈局，我們都會協助其穩步拓展。」



Esxence創辦人兼首席執行官 Maurizio Cavezzali 指出，全球對中國香氛版圖的關注持續升溫，並讚揚穎通集團的前瞻願景。他強調，雙方的合作為國際香氛工藝與中國市場之間建立了重要橋樑，並鼓勵展商與到訪者充分把握四天活動中由洞察與連結所帶來的價值。



香港投資推廣署的貢獻尤為突出。其意大利首席顧問狄保禮強調，以香港作為進入中國市場的跳板具備多重優勢，包括國際金融中心定位、與國際標準接軌的普通法制度，以及成熟的物流與分銷基礎設施。他分享，香港特區政府透過多項商業促進與激勵計劃，積極吸引國際香氛品牌在港落戶，進一步突顯香港連接全球品牌與中國消費者的「超級聯繫人」角色。



除研討會外，穎通集團亦為參與品牌策劃了完整的配套資源，包括由香港投資推廣署、香港生產力促進局、雪蕾香氛博物館、羅兵咸永道及 The Loops Hong Kong等機構代表主講的六場業界分享會。香港生產力促進局「中小企一站通」顧問林振庭於業界分享會中，介紹香港特區政府為中小企提供的各項資助計劃與支援。其分享有助參加者了解如何申請及取得不同資助，進而提升外國品牌來港投資的意欲。



此外，集團資深團隊為品牌提供一對一策略顧問諮詢，協助其制定進入及擴展中國市場的具體行動方案。所有參與者均獲贈《 開拓中國市場藍圖》，該指南涵蓋市場洞察與消費趨勢、 產品註冊合規與配方測試要求、本地化最佳實例，以及購物中心、快閃店與文化合作等多元營銷與零售渠道策略。



市場數據進一步印證，推動更多小眾香氛品牌進入中國的時機已趨成熟。中國香氛市場預計於 2028 年達 440 億人民幣。穎通集團與德勤於 2025 年共同發布的《中國香水香氛行業白皮書》指出，天貓平台上小眾及沙龍品牌是增長最快的細分品類，多個領先品牌年增長率超過 70% ，顯示消費者對特色匠心香氛的需求持續強勁。



在 Esxence 為期四天的活動期間，穎通集團接觸的品牌中，逾半數明確表達對中國及香港市場的高度興趣。今次「The Eternal Path to China」僅為雙方長期合作的起點。未來，穎通集團將繼續與專業夥伴及政府機構緊密合作，鼓勵更多國際香氛品牌落地香港，並以香港作為通往中國市場的策略入口。



如欲了解更多關於穎通集團「The Eternal Path to China」的資訊，請電郵至[email protected] ，或瀏覽網站www.eternal.hk。閣下亦可透過此連結下載《開拓中國市場藍圖》。



