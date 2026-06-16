鄧白氏接入 Anthropic、OpenAI 及 Microsoft 等主流 AI 平台 成為全球代理式工作流程 (Agentic Workflows) 的可信賴合作夥伴

香港2026年6月16日 /美通社/ -- 鄧白氏近日宣布與 OpenAI、Microsoft 及 Anthropic 展開合作，將鄧白氏商業圖譜（D&B Commercial Graph™）整合至其平台，用戶現可透過 ChatGPT、Codex、Microsoft 365 Copilot 及 Claude 等主流 AI 平台存取鄧白氏數據。 這些合作反映可信商業數據正進一步融入代理式工作流程。隨著企業日益利用 AI 支援研究、分析、客戶准入、合規、財務及風險決策，獲取經過驗證、結構化且持續更新的企業資訊，已成為提升 AI 決策可信度、一致性及治理能力的關鍵。 鄧白氏商業圖譜構建AI 時代的核心數據基礎

隨著人工智能正加速邁向「代理式工作流程時代」，企業對於可被理解、結構化，並具備語境能力的高質量數據需求持續提升。AI 代理在執行盡職調查、合規篩查、財務分析及業務決策等複雜任務時，必須建基於可信數據，方能提供可靠的輸出。 以鄧白氏編碼®（D-U-N-S® Number）作為企業身份識別基礎，鄧白氏商業圖譜建立了一個涵蓋企業身份、關聯關係及風險資訊的基礎語境層，為理解全球商業網絡提供關鍵基礎。只有透過經核實的企業數據，AI代理才能在財務及風險管理場景中發揮真正的業務價值及投資回報。

鄧白氏商業圖譜整合公共數據、企業提供的資訊及鄧白氏獨有洞察，持續建立企業身份、所有權結構、供應鏈關係、財務狀況及風險指標的動態驗證視圖，從而形成對全球商業運作方式的權威認知。透過每月超過1,000億次的驗證及測試，為企業系統及 AI 應用提供覆蓋廣泛、準確一致且具備治理能力的數據支援。 與 OpenAI 的合作：將經驗證的企業語境引入財務工作流程 鄧白氏透過 Model Context Protocol（MCP）伺服器，將其商業圖譜接入 ChatGPT 及 Codex，讓用戶直接存取企業身份資訊、所有權結構、關聯關係、信用及風險數據，加快盡職調查、財務報告及信貸決策等工作。

透過由鄧白氏託管的 MCP 伺服器，用戶可安全地將鄧白氏數據連接至 ChatGPT 及 Codex，並利用自然語言提示及自訂代理，簡化數據密集型工作流程。用戶亦可透過 MCP 伺服器使用 D&B Finance Analytics 工具，結合對數億家企業的即時洞察及規則引擎，支援自動化商業信貸決策，並在「headless AI 」架構下識別及管理投資組合風險。 鄧白氏財務與信用業務總經理 Scott Spencer 表示：「AI 正迅速成為企業在財務、風險及增長決策中的重要組成部分，而其價值取決於背後的數據質量。透過將鄧白氏商業圖譜整合至 ChatGPT 及 Codex，並連接客戶的業務應用場景，有助不同規模的團隊（包括中小企業）在其工作流程中更有信心地運用 AI。」

與 Microsoft 的合作：將經驗證的商業數據引入 Microsoft 365 Copilot 鄧白氏將圖譜連接器 (Graph Connector)引入Microsoft 365 Copilot，為開發者及企業提供免費存取精選鄧白氏商業圖譜數據樣本的能力，使用戶能夠探索如何在Copilot中利用經過驗證的商業數據，支援研究、企業識別及工作流程優化等多種應用場景。該數據包括全球數萬家上市及非上市企業的基本資料，例如公司概況、地理位置、聯絡方式，以及員工規模與收入範圍等關鍵資訊。 Microsoft 365 Copilot 產品管理首席經理 Chantrelle Nielsen 表示：「在知識型工作流程中，了解業務往來對象至關重要。將這部分鄧白氏數據樣本整合至 Microsoft 365 Copilot，為企業身份識別提供了關鍵的第一步，並為用戶在 Copilot 中善用持續更新的鄧白氏商業數據開啟更多可能性。」

與 Anthropic 的合作：在Claude中加快客戶准入、風險與合規工作流程 鄧白氏正與 Anthropic 合作，將經驗證的企業、風險及合規數據能力引入 Claude，協助企業加快客戶准入及合規工作流程。透過整合鄧白氏商業圖譜，Claude 在執行相關工作流程時，可存取經驗證的企業資訊、企業關聯及風險洞察，協助企業在統一框架下完成企業識別、關係分析及流程執行。這亦反映 AI 系統已不再局限於簡單的資訊整理及總結，而是能夠在經驗證的企業語境、風險邏輯及治理框架下高效運作。 鄧白氏中國：以可信商業數據支援本地代理式工作流程

從 OpenAI 到 Microsoft，再到 Anthropic，一個清晰的趨勢正在形成：可信商業數據正快速融入代理式工作流程，成為連接企業實際業務場景、支援任務執行及決策的重要基礎。鄧白氏中國亦持續推動可信商業數據與本地及國際 AI 平台的深度整合。 目前，鄧白氏全球數據及主題化中國數據可透過 MCP 伺服器與 Microsoft Copilot、Cursor、Claude Code、OpenClaw 等國際主流平台及開發工具整合，同時亦兼容 Trae、WorkBuddy、QoderWork、扣子及 CherryStudio 等AI 平台。 依託覆蓋全球近9億間企業的數據資源，鄧白氏將其商業圖譜及企業識別能力嵌入企業大模型、AI 系統及業務流程中，協助企業更高效地獲取全球企業資訊、識別關聯網絡及洞察潛在風險。在 AI 時代，鄧白氏正成為代理式工作流程中的可信合作夥伴，協助企業於客戶拓展、風險管理、供應鏈管理、貿易合規及全球拓展等關鍵場景中，作出更明智及高效的決策。

關於鄧白氏 鄧白氏(Dun & Bradstreet) 是全球領先的商業數據及分析服務商， 為企業大規模部署 AI 提供可驗證的商業身份基礎。公司於 1963 年推出鄧白氏編碼®（D‑U‑N‑S® Number），現已成為全球識別商業實體的標準。以此識別碼為核心，鄧白氏商業圖譜（D&B Commercial Graph™）可在不同系統中整合、連接並呈現企業商業身份，讓AI可建基於準確、可靠及可驗證的數據進行運作。自1841年以來，鄧白氏一直協助不同規模的企業應對變化，把握增長機遇。欲了解更多資訊，請瀏覽： www.dnb.com.hk。