2026年全球AI醫療全面爆發，訊飛醫療（2506.HK）升級V3.5技術發佈將應用場景規模化落地

香港2026年6月16日 /美通社/ -- 訊飛醫療科技（2506.HK）6月9日正式發佈自主研發的星火醫療大模型V3.5。本次升級聚焦臨床診療與居民健康管理兩大核心剛需，在醫療知識問答、診斷治療推薦、醫療文書生成等關鍵任務上，模型綜合表現均取得中國區域全面引領，並獲IDC《中國醫療大模型技術評估2026》綜合實力行業榜首，上海人工智慧實驗室MedBench智能體評測以98.9分登頂。 AI醫療全球化發展中由「參數競賽」轉向「場景落地能力」。訊飛醫療此次升級，以三項核心技術突破，證明了其在真實醫療環境中的實用性。

權威評測，三大技術突破 第一，多模態融合能力全面升級。 星火醫療大模型V3.5在醫療服務界，率先突破真實診室環境中，深度融合醫療語音識別、多人語音識別與病歷自動生成。服務中國區域多家頭部公立醫院，實現真實場景應用，生成病歷醫生採納率達到91%，病歷書寫時間縮短52%。影像輔診和醫學語義理解的多模態能力也全面升級，影像質控已超越專家會診水準，影像識別與診療推理深度結合，X線、MR報告生成醫生採納率達75%，影像報告生成首次達到實用水準。

第二，長文本高效推理實現自主可控。 訊飛醫療（2506.HK）星火醫療大模型V3.5率先在實現了DSA（動態稀疏注意力）與MTP（多Token預測）的長文本高效訓練，醫療長上下文場景推理吞吐量提升4.5倍。實現醫院和區域性醫療機構的本地化模型部署及迭代不再依賴昂貴的雲端算力，助力醫療 AI 行業邁入全新發展階段。 第三，循證思維鏈技術全面提升智能體能力。 模型整合中英文權威診療指南、專家共識等高質量醫學證據，支援多步推理、深度反思與完整證據溯源，覆蓋線上問診、門診、住院全診療場景。面向臨床醫生的診療助理智能體，可實現病歷內涵質控、智能用藥審核、全科與跨專科輔助診斷等剛需功能，有助於降低誤診漏診風險並提高診療規範性。

數據飛輪構築突破行業壁壘 訊飛醫療科技（2506.HK）星火醫療大模型V3.5，以中國16億人次脫敏醫療語音數據、12億次真實診療數據為基礎持續訓練模型，平臺每日新增學習的語音、影像、病歷類真實醫療數據超過220萬份。通過持續的高質量數據沉澱，構建起行業獨有的數據飛輪和自主演進壁壘。在演算法創新方面，應用醫療高質量數據與醫生交互回饋的監督數據，實現複雜任務自動化訓練「證據對齊——反思校驗——專家強化」的循證推理技術，顯著提升醫療大模型的準確性。

IDC《中國醫療大模型技術評估，2026》權威測評，訊飛星火醫療大模型綜合實力位列行業榜首。測評涵蓋15項核心指標，在輔助診斷、病歷生成、健康諮詢、診後管理及隨訪等12項能力均獲第一；測試結果表明該模型在產品落地性、安全性、規模化應用能力上表現能力最強。在上海人工智能實驗室MedBench最新的智能體評測中，模型以綜合得分98.9的成績登頂，醫療場景感知與交互、醫療多智能體協作、醫療安全倫理與合規等多項核心能力中國首位。 美國循證醫學AI工具OpenEvidence目前估值達120億美元，全美近80%的醫生已深度使用，2025年年度收入預計達1.5億美元。中國訊飛醫療正打造適配國內診療規範、相容中西醫體系的循證診療助理智能體，同步拓展全球用戶規模、提升臨床滲透率，推動醫療 AI 事業構築全球化增長曲線。