柔佛，馬來西亞 - 2026年6月16日 - 隨著柔佛-新加坡經濟特區（JS-SEZ）戰略總體規劃將於年內正式公佈。作為柔佛州中持續發展的住宅與商業中心，森林城市金融特區（SFZ）日前發佈了其環境、社會及治理（ESG）表現的最新摘要。
森林城市曾一度給媒體貼上「鬼城」的標籤，然而，這裡的建築當時已獲得LEED金級預認證（LEED Gold Pre-Certification），柔佛海岸沿線長達9公里的紅樹林也在發展項目下獲修復。森林城市金融特區此次發佈的最新摘要，提供了一份清晰且可驗證的環境績效記錄，涵蓋286萬平方米綠地、LEED CS金級預認證、逾400個已記錄物種、40餘項國際獎項，並正在展開的海岸生態修復。
柔佛馬來西亞投資促進中心首席執行官哈里斯（Natazha Harris）表示：「今年前四個月，我們共接獲48宗涉及森林城市金融特區的投資諮詢。目前討論中的潛在投資總額預計可達數十億令吉，全年20億令吉的投資目標有望超額完成。已有數家企業進入深度談判及可行性研究階段，投資重點集中於金融服務、數字經濟、綠色科技及高附加值服務等領域。與此同時，可再生能源、碳管理及可持續城市發展等議題亦受到持續關注。」
ESG表現背後的柔新經濟特區投資走廊
柔新經濟特區總體規劃正積極推進落成，並致力於推動11個關鍵領域加速發展，朝著2030年為柔佛州貢獻2,600億令吉國內生產總值的增長目標邁進。森林城市金融特區有望提升跨境連通性，吸引尋求雙邊投資機遇的投資者。
與此同時，在全球機構投資者對房地產與基礎設施的決策過程中，ESG標準的影響力正不斷上升。森林城市金融特區為企業及投資者從四個關鍵維度提供了可驗證的成績：綠地面積、LEED-CS金級預認證建築、生物多樣性，以及持續的生態修復工作，每個維度均可提供可量化的環境數據。森林城市2024年獲得金融特區地位，從而在治理層面獲得了制度保障。該框架由政府背書，並已通過2025年1月簽署的馬新柔新經濟特區協定，獲得雙邊認可。
2024年，馬來西亞正式推出國家可持續發展報告框架（NSRF），要求上市公司及大型企業遵守IFRS可持續發展披露標準，新加坡交易所對上市公司亦有類似要求。森林城市持續引入永續發展標準和指標，引導企業及投資者更加重視環境，推動企業與自然實現和諧共生。這裡提供一片讓企業踐行環境責任的沃土，企業可以通過參與森林城市金融特區一系列常態化的環保活動，積累切實的ESG實踐案例。對於入駐森林城市金融特區的企業而言，在與土地、海域共生共榮的環境中，豐富其在環境維度的表現。
ESG成績建基於已規劃的286萬平方米的綠地面積
綠地是森林城市金融特區的ESG框架的根基，支撐著建築認證、生物多樣性保護和海岸修復等一系列具體成果。
根據總體規劃，森林城市超過60%的土地面積用於非建築空間，相當於286萬平方米的綠色基礎設施。其中包括兩座高爾夫球場、公共公園、住宅景觀帶，以及沿柔佛海岸線延伸的紅樹林濕地。
截至2026年，這片綠地已正式記錄超過400個物種。除了具備旅遊吸引力外，生物多樣性也驗證持續環境管理及保育方面的成效。區域內的紅樹林對生物多樣性貢獻顯著，為魚類提供育苗棲息地、養育鳥類種群，並發揮抵禦海岸侵蝕的功能。
這種在規劃階段便已確定的高比例綠地配置，為未來的ESG目標與行動奠定了更扎實的基礎。對展開ESG盡職調查的投資者而言，綠地比例代表著一項堅定的結構性承諾，並在後續建設中得以貫徹落地，而非逐步調整的漸進式升級。
建築資質：LEED-CS金級預認證
森林城市的LEED-CS金級預認證，由全球公認的獨立第三方美國綠色建築委員會（USGBC）授予，作為綠色建築領域的頂級國際可持續發展標準，為可持續建築設計提供了一個外部驗證的基準。
預認證代表了經核實的建築設計意向以及對可持續績效標準的正式承諾。它證明了環境績效是在專案規劃階段就已納入，而非後期改造。該標準涵蓋能源建模、用水效率、材料選擇和室內環境品質等多個類別。此項認證提供了符合全球可持續發展標準、經過獨立驗證的數據。
此外，森林城市在環境保護和可持續發展方面的努力獲得了第三方認可。2022年，森林城市榮獲聯合國全球人居環境論壇（GFHS）頒發的」可持續城市與人居環境獎盛典」中的「全球綠色智慧建造範例」。此外，森林城市還獲得過該系列的其他獎項，包括2020年的「全球海岸生態環境保護範例獎」和2021年的「全球低碳城市規劃設計範例獎」。
紅樹林、海草與海洋生物的海岸修復
生態價值並不止于現有權威認證，森林城市積極投資海岸修復，以提升生態環境。森林城市重點聚焦於柔佛海岸沿線的紅樹林修復，同時符合全球公認的氣候變化適應策略。紅樹林每英畝的碳儲存量是熱帶森林的三到四倍，而且為海岸線提供抵禦風暴的天然屏障，防止海岸侵蝕，還能為魚類提供育苗棲息地。
在開發階段，景觀部門就啟動了紅樹林保護措施，比如監測紅樹林海岸線、採集種子、在苗圃裡培育幼苗等。現在，森林城市與專業環保及科研機構定期合作，促進氣候行動及生物保育的實踐。在最近一次與HOPE 100的合作中，約250名參與者共同種下1,000多棵紅樹苗，維護紅樹林生態系統的穩定與健康。隨著不斷深化的長期修復工作，為生態提供實質的成果。
海岸設計並不只紅樹林，還包括向居民和遊客開放的4公里長的海岸線、淺水灣和泥灘，以及250公頃海草棲息地。海草床是重要的長期碳庫，讓海岸修復所應對的氣候變化更具意義。在2015年至2025年間，馬來西亞博特拉大學（UPM）與碧桂園太平洋景有限公司（CGPV）合作，啟動了一項長期監測與合作保護計劃。該計劃重點研究梅拉孟淺灘（Merambong Shoal）的海草生態系統。這片淺灘位於森林城市附近，被公認為馬來西亞半島最大的海草棲息海域。
目前，持續投入的修復努力已初見成效。自啟動合作以來，梅拉孟淺灘的海草種類從8種增加到12種，海草覆蓋面積也相應擴大了。這片區域養育了多種海洋生物，包括儒艮、比目魚、海參、海馬和各種魚類，目前已記錄到超過100個物種。現時，雙方仍然繼續合作保育海草。
森林城市的綠色空間與生態景點
森林城市金融特區持續投入環境建設，並始終致力於在城市發展與生態保護之間尋求和諧平衡。這片孕育著豐富生物多樣性、見證著海岸修復進程的綠色基礎設施，已成為休閒旅遊設施持續發展的自然基底，為柔新經濟特區的增長注入長期收入來源。
紅樹林生態旅、4公里海岸線以及海釣活動，都向日間遊客和週末旅行者開放，將綠色保育的理念融合在旅遊環境中。森林城市正因此逐步成為柔新經濟特區內的新興生態旅遊目的地。詳情可參閱森林城市旅遊設施介紹。
高爾夫球場同樣是兼具環境規劃與商業回報的例子，融合生態與景觀設計。森林城市高爾夫度假區擁有兩座備受好評的球場，球場內部水源豐沛，四周被大片紅樹林環繞，每年都吸引著本地及國際球手來到柔佛。其中，傑克·尼克勞斯傳承球場（標準杆72杆，7,386碼）已躋身2024–2025年度「亞太百佳高爾夫球場」榜單前50名；梁國坤經典球場（7,138碼）則已連續六年入選「亞洲百佳高爾夫球場」。
結論
森林城市金融特區最新公佈的ESG資質，展示了實在的可持續發展進展，具體體現在LEED-CS金級預認證、綠地和生物多樣性指標，以及正在推進的海岸修復。
面對日益嚴格的ESG披露要求，這些指標為投資者和企業提供了可靠的盡職調查依據。儘管「鬼城」的舊稱曾令人疑慮，但當前美國綠色建築委員會的可核驗數據、超過40項國際獎項肯定其規劃與可持續性上的卓越表現，以及柔新經濟特區框架下的政府雙邊認可，已為森林城市提供了更充分、更貼近現實的評估基礎。金融特區的激勵政策與「馬來西亞第二家園」計劃，共同構成了完整的價值主張，使森林城市金融特區不僅成為環境績效的參照標杆，也成為資本與人才可長期信賴的目的地。
森林城市發佈2026年最新ESG進展 為將落成的柔新經濟特區投資藍圖打造綠色標杆
柔佛，馬來西亞 - 2026年6月16日 - 隨著柔佛-新加坡經濟特區（JS-SEZ）戰略總體規劃將於年內正式公佈。作為柔佛州中持續發展的住宅與商業中心，森林城市金融特區（SFZ）日前發佈了其環境、社會及治理（ESG）表現的最新摘要。