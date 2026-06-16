將保障無縫融入日常數碼生活 藍十字夥拍MTR Mobile及Samsung Wallet 推限時保費優惠低至55折 兼享MTR分及「亞洲萬里通」里數限時獎賞

香港 - 2026年6月16日 - 藍十字（亞太）保險有限公司（「藍十字」）積極拓展策略夥伴合作，最近分別聯乘港鐵手機應用程式MTR Mobile及三星電子錢包應用程式Samsung Wallet，推出精彩保費折扣優惠，並結合會員積分及「亞洲萬里通」里數等獎賞禮遇，為大眾提供切合預算和需要的生活保障及精彩獎賞體驗。
藍十字 x MTR Mobile：保費低至55折賺高達90,000 MTR分
由即日起至2026年12月31日，MTR Mobile會員可以100 MTR分兌換藍十字港幣20元電子保費現金券+及享有保費折扣，保費折扣可與電子保費現金券同時使用，投保更著數。此外，於2026年6月30日或之前，MTR Mobile會員使用優惠碼「MTR_BX」投保指定藍十字保險產品*可享限時保費折扣低至55折，涵蓋旅遊、汽車、家居、家傭及裝修等不同保險類別，更可賺取高達90,000 MTR分#。
藍十字 x Samsung Wallet：送HK$20電子保費現金券兼享保費低至65折
另外，由即日起至2026年12月31日，Samsung Wallet用戶投保指定藍十字旅遊保險產品*並輸入優惠碼「SAMSUNG」，即可享低至65折保費折扣，更可免費獲贈港幣20元電子保費現金券。保費折扣可與電子保費現金券同時使用。
「至醒會」會員專享：「亞洲萬里通」里數限時獎賞首次兌換享額外500里數
由即日起至2026年8月31日，藍十字「至醒會」會員投保任何藍十字保險產品賺取「至醒積分」，並於推廣期內首次將「至醒積分」轉換成200「亞洲萬里通」里數，可獲額外500里數^。
此外，由2026年6月15日至7月14日，所有以「至醒積分」轉換為「亞洲萬里通」里數均可獲額外10%里數^！
多元夥伴網絡滲透日常生活不同範疇
除上述焦點合作，藍十字同時亦夥拍多個合作夥伴及數碼平台，擴大與大眾的接觸點，包括：
- Towngas好氣Fun：「好氣Fun」會員以積分換取專屬優惠碼，投保藍十字指定保險產品（包括智在遊旅遊保險、家居至專寶、家傭至專寶及裝修寶等）*，可享折扣優惠。
- 易賞錢：易賞錢會員以專屬優惠碼，投保藍十字指定保險產品*，可享折扣優惠，兼賺取高達9,000「易賞錢」積分。
+ 電子保費現金券僅適用於投保「智在遊」旅遊保險。
＊ 指定保險產品優惠及所有指定保險產品資料均由藍十字提供，並非由港鐵公司、Samsung、Towngas或易賞錢提供。
指定保險產品由藍十字承保。有關指定保險產品之保障範圍、條款及細則，請參閱藍十字網頁 。
# MTR分受MTR分 條款及細則約束。
^ 「亞洲萬里通」里數限時獎賞之推廣活動受條款及細則約束，詳情請參閱藍十字網頁 。
免責聲明：
- 此新聞稿僅在香港特別行政區發佈。發佈此新聞稿並不構成亦不應被詮釋為在香港特別行政區境外出售、游說顧客購買或提供任何保險產品。
- 藍十字（亞太）保險有限公司乃友邦保險控股有限公司之子公司，與Blue Cross and Blue Shield Association及其任何關聯公司或持牌人並無任何關聯。
- 港鐵公司、Samsung、Towngas及易賞錢均不是獲發牌的保險中介人。港鐵公司、Samsung、Towngas及易賞錢均與藍十字無關。
- 關於指定保險產品及服務的所有資料均由藍十字提供，並不構成或應被視為港鐵路公司、Samsung、Towngas、或易賞錢就出售任何保險產品或服務提出邀約或招攬的邀請。
- 港鐵公司、Samsung、Towngas及易賞錢不擁護藍十字提供的任何保險產品和服務，並且在《保險業條例》（第41章）下不從事任何受規管的活動。
關於藍十字（亞太）保險有限公司
藍十字（亞太）保險有限公司（「藍十字」）乃友邦保險控股有限公司之子公司，於香港經營保險業務逾50 年，致力為個人及企業客戶提供多元化的保險產品及服務，包括醫療、旅遊及一般保險。藍十字通過龐大的分銷渠道銷售其產品，包括友邦香港營業團隊、網上平台、直銷渠道、東亞銀行網絡、保險代理和經紀，以及旅行社。
藍十字在2025年獲標普全球評級分別授予財務實力評級A+（展望穩定）及發行人信用評級A+（展望穩定）。