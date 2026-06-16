將保障無縫融入日常數碼生活 藍十字夥拍MTR Mobile及Samsung Wallet 推限時保費優惠低至55折 兼享MTR分及「亞洲萬里通」里數限時獎賞

香港 - 2026年6月16日 - 藍十字（亞太）保險有限公司（「藍十字」）積極拓展策略夥伴合作，最近分別聯乘港鐵手機應用程式MTR Mobile及三星電子錢包應用程式Samsung Wallet，推出精彩保費折扣優惠，並結合會員積分及「亞洲萬里通」里數等獎賞禮遇，為大眾提供切合預算和需要的生活保障及精彩獎賞體驗。



藍十字夥拍MTR Mobile及Samsung Wallet推限時保費優惠。

藍十字 x MTR Mobile ：保費低至 55 折 賺高達 90,000 MTR 分

由即日起至2026年12月31日，MTR Mobile會員可以100 MTR分兌換藍十字港幣20元電子保費現金券+及享有保費折扣，保費折扣可與電子保費現金券同時使用，投保更著數。此外，於2026年6月30日或之前，MTR Mobile會員使用優惠碼「MTR_BX」投保指定藍十字保險產品*可享限時保費折扣低至55折，涵蓋旅遊、汽車、家居、家傭及裝修等不同保險類別，更可賺取高達90,000 MTR分#。



藍十字 x Samsung Wallet ： 送 HK$20 電子保費現金券 兼享保費低至 65 折

另外，由即日起至2026年12月31日，Samsung Wallet用戶投保指定藍十字旅遊保險產品*並輸入優惠碼「SAMSUNG」，即可享低至65折保費折扣，更可免費獲贈港幣20元電子保費現金券。保費折扣可與電子保費現金券同時使用。



「至醒會」會員專享：「亞洲萬里通」里數限時獎賞 首次兌換享額外 500 里數

由即日起至2026年8月31日，藍十字「至醒會」會員投保任何藍十字保險產品賺取「至醒積分」，並於推廣期內首次將「至醒積分」轉換成200「亞洲萬里通」里數，可獲額外500里數^。



此外，由2026年6月15日至7月14日，所有以「至醒積分」轉換為「亞洲萬里通」里數均可獲額外10%里數^！



多元夥伴網絡滲透日常生活不同範疇

除上述焦點合作，藍十字同時亦夥拍多個合作夥伴及數碼平台，擴大與大眾的接觸點，包括：

