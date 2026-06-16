Agthia 推出「FUELL」－ 全球首款使用椰棗為甜味劑的能量飲品

阿聯酋阿布扎比2026年6月16日 /美通社/ -- 阿聯酋領先的食物及飲品公司 Agthia Group PJSC 今天宣佈推出 Fuell，這是世界上第一款以椰棗為甜味劑的能量飲品，為全球能量飲品類別帶來獨特的阿聯酋元素。

Fuell 結合椰棗甜味與巴西香可可和韓國紅參等功能成分。 產品體現 Agthia 致力創造與消費者息息相關的產品，並將天然成分與傳統保持緊密聯繫的理念。

Agthia Group 董事總經理暨行政總裁 Salmeen Alameri 表示：「Fuell 代表創新不凡、與別不同，並以扎根於本地為榮。 椰棗承載阿聯酋的歷史印記。 透過 Fuell，我們把這份傳統融入現代消費產品，迎合當今生活方式和期望。 是次推出新品，反映我們充滿雄心壯志，致力深耕本地市場，並在蓬勃發展的高增長類別積極競爭。」