三亞艾迪遜酒店：融合運動、健康與度假的 Sportcation 海島體驗

三亞2026年6月16日 /美通社/ -- 在運動、健康生活與休閒度假逐漸融合的旅行趨勢下，Sportcation（運動度假）正受到越來越多現代旅行者的關注。作為萬豪旗下奢華生活方式品牌艾迪遜 (EDITION Hotels)在中國的度假酒店代表，三亞艾迪遜酒店（The Sanya EDITION）延續品牌對設計、美學與社交體驗的獨特詮釋，將運動、健康與度假融入海島旅程之中，打造兼具活力、放鬆與連結感的 Sportcation 體驗，呈現當代海島生活方式旅行的新視角。 隨著旅行方式不斷演變，現代海島度假正逐漸從單純的休閒放鬆，轉向兼顧運動、身心健康與社交互動的體驗模式。Sportcation（Sport + Vacation）作為融合運動與度假的旅行理念，正成為全球旅行市場的重要趨勢之一。在三亞艾迪遜酒店，這一理念被融入整體度假體驗之中。依託海景視野、開闊空間與熱帶自然環境，運動不再是單獨的活動項目，而成為度假體驗的重要組成部分。

酒店標誌性的人造海洋（Private Ocean）佔地約20,000平方米，可俯瞰南中國海，也是水上運動體驗的核心場景。賓客可在平靜且相對穩定的水域中體驗皮划艇、槳板及水上單車等項目。相比開放海域，這裡為不同年齡層及運動水平的賓客提供了更輕鬆、更易參與的水上活動環境。 酒店擁有多個風格各異的泳池空間，包括位於星空吧的屋頂無邊際泳池、海灘俱樂部泳池、家庭泳池以及採用過濾海水系統的海水泳池。游泳、休憩與社交體驗在這些空間中自然融合，並結合音樂、雞尾酒及輕食餐飲，共同構建輕鬆自在的度假氛圍。

在海灘俱樂部區域，運動被賦予更多社交屬性。沙灘排球營造輕鬆活躍的互動氛圍，而桌上冰壺則為賓客提供更加輕鬆的休閒娛樂選擇。這些活動更強調參與感與人與人之間的連結，而非競技表現本身。 酒店健身設施充分連接室內與戶外空間。戶外訓練區域配備輪胎訓練等功能性運動設備，並融入熱帶景觀環境；室內健身中心則配備泰諾健專業訓練器械，可滿足日常訓練及系統化健身需求。 在健康生活體驗方面，三亞艾迪遜酒店的理念不僅限於傳統水療。酒店雙層水療會所佔地約2,000平方米，設有11間護理室，並結合熱帶海島環境打造特色護理體驗。此外，酒店還提供瑜伽、普拉提及冥想課程，根據自然光線節奏安排課程時間，幫助賓客以更從容的方式放鬆身心。

三亞艾迪遜酒店同時提供專業運動與休閒社交兼具的球類體驗。酒店擁有一座符合國際網球總會（ITF）二星標準的彈性壓克力網球場，以及海南首個及唯一一個天然草地網球場。真草網球場採用適應熱帶氣候環境的海濱雀稗 TE 鉑金草，具備優異的耐熱性與適應性，草面細密均勻。 與此同時，匹克球及板式網球場地則為賓客提供更加輕鬆、社交屬性更強的運動選擇，鼓勵交流與互動。所有球場均配備低能耗高亮度照明系統，使白天與夜晚的運動體驗保持一致。

公共區域的撞球桌與整體空間渾然一體。白天可作為輕鬆休閒的娛樂設施，夜晚則成為賓客交流互動與社交放鬆的場所。 Sportcation 體驗旨在滿足現代休閒旅行者對於運動、放鬆與社交平衡的需求，同時進一步強化三亞艾迪遜酒店作為奢華生活方式度假酒店的品牌定位。透過將運動、健康生活與社交體驗融入賓客旅程的不同環節，酒店為賓客創造更加豐富且多元的度假體驗，並鼓勵賓客探索更多酒店設施與活動內容。 在三亞艾迪遜酒店，運動並非額外增加的配套設施，而是整體度假體驗的重要組成部分。透過將海洋、自然景觀與設計導向的設施相結合，酒店呈現了一種兼顧平衡、自由與身心連結的現代海島旅行方式。

核心資訊 地點：海南三亞海棠灣

酒店類型：現代風尚生活方式度假酒店

核心理念：Sportcation（運動 × 度假）

主要特色：人造海洋、網球場、運動體驗、健康生活

目標客群：追求活力、社交與度假平衡體驗的休閒旅行者 常見問題（FAQ） Q：什麼是三亞艾迪遜酒店的 Sportcation 體驗？

A：這是一種融合運動、健康生活與度假休閒的綜合旅行體驗，讓賓客在同一度假環境中兼顧放鬆與活力。 Q：酒店有哪些主要運動及活動項目？

A：賓客可體驗水上運動、網球、板式網球、匹克球、健身訓練課程，以及沙灘排球等兼具社交屬性的運動項目。