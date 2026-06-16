Belkin 推出 Lilypad iPad 保護套，靈感源自《反斗奇兵 5》，將家用 iPad 打造成玩樂陪伴感十足的小伙伴

Belkin 與 迪士尼與彼思，共同打造以《反斗奇兵 5》Lilypad 為靈感的 iPad 保護套 香港2026年6月16日 /美通社/ -- 擁有超過 40 年歷史的全球消費性電子產品領導品牌 Belkin 今日宣布推出限定版 iPad 保護套，其設計靈感來自 Disney 與 Pixar 即將上映電影《反斗奇兵 5》中的角色 Lilypad——一款高科技青蛙造型的平板裝置。該電影預計於 6 月 18 日上映。 Lilypad iPad 保護套以打造角色陪伴體驗為設計理念，融合保護功能與角色靈感細節設計，讓 iPad 使用過程更具創意與互動樂趣，為用家帶來沉浸於《反斗奇兵 5》世界的使用體驗。

Belkin 執行長 Steve Malony 表示：「Lilypad 展現了現代兒童與科技互動方式的全新樣貌。透過此次合作，我們希望打造一款既能呈現角色個性，又能兼具 Belkin 一貫品質、耐用性、防護力與貼心設計的配件產品。」 將 iPad 化身為 Lilypad Lilypad iPad 保護殼專為家庭用家與 Disney 收藏家打造，產品採用耐用的 EVA 泡棉材質製成，並融入角色靈感設計元素，例如手柄與可摺疊支架，讓使用者於觀看影片、繪畫或學習時，都能更舒適地攜帶及使用裝置。 產品特點： 官方授權 Lilypad 角色設計 – 靈感源自 Disney 與 Pixar《反斗奇兵 5》中的 Lilypad，透過富有表情的眼神細節與角色元素，為 iPad（第 10 代及第 11 代）打造獨特色彩。

– 靈感源自 Disney 與 Pixar《反斗奇兵 5》中的 Lilypad，透過富有表情的眼神細節與角色元素，為 iPad（第 10 代及第 11 代）打造獨特色彩。 兒童專用防護設計 – 高耐用 EVA 泡棉材質有效減低日常使用的碰撞與跌落損傷。

– 高耐用 EVA 泡棉材質有效減低日常使用的碰撞與跌落損傷。 柔軟防滑邊緣設計 – 專為兒童小手打造，孩子也能輕鬆握穩，減少滑落與意外掉落的風險。

– 專為兒童小手打造，孩子也能輕鬆握穩，減少滑落與意外掉落的風險。 手柄設計 – 內置手提把，方便攜帶，應付日常使用需求。

– 內置手提把，方便攜帶，應付日常使用需求。 摺疊支架功能 – 免手持設計體驗更舒適，適用於繪圖、觀看影片或遊玩。

– 免手持設計體驗更舒適，適用於繪圖、觀看影片或遊玩。 獨家電子桌布 – 每款保護套均附有 QR Code，可免費下載 Lilypad 主題桌布，適用於主畫面與鎖定畫面，讓 iPad 更具角色沉浸感。

每款保護套均附有 QR Code，可免費下載 Lilypad 主題桌布，適用於主畫面與鎖定畫面，讓 iPad 更具角色沉浸感。 安全認可物料設計 – 採用無毒材質製成，表層亦易於擦拭清潔，方便日常保養。

產品規格

尺寸（長x寬x高）：12吋 x 1.2吋 x 12吋

兼容性：適用於 iPad 第 10 代及第 11 代

保養：2年 上市資訊

Belkin Lilypad 保護套將會於2026年6月18日起，在以下渠道發售：

型號 EVA003qcGR-PX - 香港迪士尼樂園度假區獨家發售，建議售價為 389 元。

型號 EVA001qcGR-PX - belkineshop.hk 及指定零售商發售，建議售價為 479 元。 關於 Belkin Belkin 為總部設於美國加州的全球領先配件品牌，在過去 40 多年屢獲殊榮，致力為消費者提供充電、保護、生產力、連接和音訊產品。Belkin 的產品設計與研發均在南加州完成，並銷售至全球超過 100 個國家及地區。Belkin 一直致力於研發、社群、教育、可持續發展，並始終將服務人群的需求放在首位。自 1983 年於南加州一間車庫中起步，Belkin 已成為一家多元化的全球科技公司。我們的創意與靈感，源於世界與科技把人連在一起的力量。

關於 Disney 與 Pixar《反斗奇兵 5》 Disney 與 Pixar《反斗奇兵 5》正式回歸，這次的故事將展開「玩具與科技」之間的對決。胡迪（張衛健配音）、巴斯光年（劉青雲配音）、翠絲（容祖兒配音）以及其他夥伴，將面對全新登場的平板裝置角色 Lilypad。Lilypad 對如何陪伴 Bonnie 有著自己的想法，也為一眾玩具帶來前所未有的挑戰。 《反斗奇兵 5》由奧斯卡® 獲獎導演 Andrew Stanton 執導，Kenna Harris 共同執導，Lindsey Collins, p.g.a. 擔任製片，劇本由 Stanton 與 Harris 共同撰寫。電影配樂則由奧斯卡® 得主 Randy Newman 操刀，這也是他第五度為《反斗奇兵》系列電影創作原創配樂。《反斗奇兵 5》將於 2026 年 6 月 18 日於香港戲院上映。