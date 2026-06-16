VT Markets 推出「Bold as Gold」全球活動 樹立黃金交易新標杆

悉尼2026年6月16日 /美通社/ -- 全球領先的線上交易平台VT Markets正式宣佈，發起「Bold as Gold」全球活動。這一里程碑式活動旨在致敬黃金交易者的雄心壯志，同時彰顯 VT Markets 提供世界一流交易條件、助力客戶把握這一最具活力資產類別的決心。

活動的核心理念很簡單：黃金會回報大膽的決策，而交易者的勇氣與成功，則取決於為他們賦能的經紀商。市場機遇，轉瞬即逝。此時，執行品質、平台速度與交易穩定性，與交易決策本身同等重要。

此次活動的推出，正值平台經歷了一段歷史性增長期。在2026年1月，全球市場劇烈波動之際，VT Markets 創下了單月黃金交易量超1.5萬億美元的歷史記錄。