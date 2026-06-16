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商業動向
出版：2026-Jun-16 18:20
更新：2026-Jun-16 18:20
Media OutReach Newswire

富臨集團攜手多間慈善機構開展端午愛心行動 走訪社區送贈端午糭 關懷弱勢社群 傳遞節日溫暖

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香港 - 2026年6月16日 - 香港餐飲集團富臨集團控股有限公司（「富臨集團」或「本公司」及其子公司：「集團」；股票編號：1443）一直積極履行企業社會責任，致力關懷基層市民所需，並積極支援弱勢社群。適逢端午佳節，集團與不同慈善機構合作，派發應節糉品及上門探訪，送上節日祝福與溫暖，延續集團回饋社會的承諾。

富臨集團義工隊「正能量小組」於6月10日到訪香港耆康老人福利會（耆康會）轄下的長青中心，向中心內的長者傳遞端午暖意，並親手送上愛心糉。中心舉辦「粽是有你慶端午暨生日會（4-6月）」活動，義工隊除與在場長者一同大合唱外，亦積極參與遊戲，與長者一同慶祝。富臨亦通過耆康會，向未能到場的長者送上愛心糉，藉此送上節日祝福和關懷。

6月14日，富臨義工隊與生命熱線轄下的「生命共行──外展長者服務」合作，進行上門探訪送暖行動，向服務對象送贈端午糉，並派義工參與上門探訪活動，將端午糉送到受惠者手中，為獨居及行動不便的長者帶來實質支援與心靈陪伴。

除了派出義工隊與長者互動，富臨集團亦準備了端午糉，分別送往「香港基督教新生會何文田堂長者鄰舍中心」、「仁愛堂香港台山商會長者鄰舍中心」及其他機構 ，將節日祝福與關懷送到更多有需要的市民手上，以實際行動傳遞溫暖。

富臨集團一直致力回饋社會，肩負社會企業責任，持續推行慈善活動文化。未來集團將繼續積極投入社區活動，通過贊助、捐贈及舉辦活動等幫助有需要的市民，透過富臨義工「正能量小組」與社區築起橋樑，為各區居民持續服務。

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有關富臨集團控股有限公司

富臨集團控股有限公司為香港知名多元餐飲集團，擁有超過30年中式或粵菜餐飲管理經驗，透過「富臨」系列品牌、「陶源」系列品牌及「概念線」系列，以不同定位提供各類餐飲服務，打造全時區餐飲生態圈，覆蓋廣泛顧客群在不同時段的飲食需求。

截至2026年3月31日，集團在香港共經營96間餐館，其中包括14間「富臨中餐」系列品牌、68間「富臨概念」系列品牌、及5個美食廣場而當中有8間自營店的「美食廣場」系列及1間中央工場，並於澳門經營1間餐館。近年集團致力打造全時區多元餐飲生態圈，透過「概念線」系列品牌推出更多元化的餐館，包括韓國輕食餐廳、高級韓式燒烤、親子餐廳、精緻中菜館、本地冰室、咖啡店等，深受市場歡迎。近年富臨集團推出了多個美食廣場品牌，以全新業務模式，擴大收入基礎及市場佔有率。

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關於作家
Media OutReach Newswire
作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

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