富臨集團攜手多間慈善機構開展端午愛心行動 走訪社區送贈端午糭 關懷弱勢社群 傳遞節日溫暖

香港 - 2026年6月16日 - 香港餐飲集團富臨集團控股有限公司（「富臨集團」或「本公司」及其子公司：「集團」；股票編號：1443）一直積極履行企業社會責任，致力關懷基層市民所需，並積極支援弱勢社群。適逢端午佳節，集團與不同慈善機構合作，派發應節糉品及上門探訪，送上節日祝福與溫暖，延續集團回饋社會的承諾。



富臨集團義工隊「正能量小組」於6月10日到訪香港耆康老人福利會（耆康會）轄下的長青中心，向中心內的長者傳遞端午暖意，並親手送上愛心糉。中心舉辦「粽是有你慶端午暨生日會（4-6月）」活動，義工隊除與在場長者一同大合唱外，亦積極參與遊戲，與長者一同慶祝。富臨亦通過耆康會，向未能到場的長者送上愛心糉，藉此送上節日祝福和關懷。



6月14日，富臨義工隊與生命熱線轄下的「生命共行──外展長者服務」合作，進行上門探訪送暖行動，向服務對象送贈端午糉，並派義工參與上門探訪活動，將端午糉送到受惠者手中，為獨居及行動不便的長者帶來實質支援與心靈陪伴。



除了派出義工隊與長者互動，富臨集團亦準備了端午糉，分別送往「香港基督教新生會何文田堂長者鄰舍中心」、「仁愛堂香港台山商會長者鄰舍中心」及其他機構 ，將節日祝福與關懷送到更多有需要的市民手上，以實際行動傳遞溫暖。



富臨集團一直致力回饋社會，肩負社會企業責任，持續推行慈善活動文化。未來集團將繼續積極投入社區活動，通過贊助、捐贈及舉辦活動等幫助有需要的市民，透過富臨義工「正能量小組」與社區築起橋樑，為各區居民持續服務。