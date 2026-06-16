WR Chess 超強夢幻陣容集結 國際棋王卡爾森首度亮相香江

香港躍居世界棋壇焦點 迎國際級賽事盛宴
香港 - 2026年6月16日 - 勇奪上屆「FIDE 世界團體快棋超快棋國際象棋錦標賽」超快棋項目冠軍的勁旅 WR Chess，今日正式在港亮相。「世一」國際象棋棋手馬格努斯‧卡爾森（Magnus Carlsen），與美國名將法比亞諾‧卡魯阿納（Fabiano Caruana）、蒙古第 34 任總理贊丹沙塔爾‧貢布扎布閣下（H.E. Mr Zandanshatar Gombojav）、WR Chess 創辦人瓦迪姆‧羅森斯坦（Wadim Rosenstein），以及特別嘉賓——世界冠軍挑戰者賈沃希爾‧辛達羅夫（Javokhir Sindarov）等猛將，共同出席今日於香港瑰麗酒店舉行的新聞發布會，為首度落戶東亞的 FIDE 世界團體快棋及超快棋錦標賽揭開序幕，令香港成為全球棋壇焦點。
賽事首度落戶東亞這支由德國企業家創立的超級勁旅 WR Chess，將於 2026 年 6 月 17 日至 21 日，出戰灣仔伊利沙伯體育館舉行的「FIDE 世界團體快棋超快棋國際象棋錦標賽 2026」。賽事匯聚來自全球超過 50 個國家及地區、逾 300 名頂尖棋手，競逐總值 50 萬歐元的獎金，以及快棋與超快棋兩大賽制下的世界最強團隊殊榮。
本屆賽事首度落戶東亞地區，不僅標誌著國際象棋全球發展的重要里程碑，亦令香港屹立於全球國際象棋賽事的重要位置，進一步彰顯本港作為亞洲頂級體育與智力盛事主辦城市之地位。
WR Chess 創辦人親征 展現團隊獨特理念
現年約35 歲的德國企業家羅森斯坦是 WR Chess 背後的靈魂人物，同時亦是全球近年增長最快的私人控股集團 WR Group 的主席。羅森斯坦多年來投入大量資源及數以百萬歐元計的個人資金，致力推動國際象棋在全球發展。於本屆賽事中，他不僅以棋會創辦人身份以示支持，更將代表 WR Chess 坐鎮 U2000 組別，與卡爾森、卡魯阿納、辛達羅夫，以及贊丹沙塔爾‧貢布扎布閣下等名將同心奮戰。此舉正正體現了WR Chess 的精神：世界冠軍與熱愛國際象棋的人士，穿上同一隊制服，在同一面旗幟下並肩作戰。
新聞發布會焦點
WR Chess 陣容：十個名字 同一旗幟
WR Chess 是次派出超強夢幻陣容來港參賽，其名單之強，足以媲美國際象棋史上任何一支頂級隊伍，當中包括現任及前任世界冠軍、世界冠軍挑戰者、現職政治領袖，以及親自披甲上陣的創辦人。
馬格努斯‧卡爾森（挪威）：世界第一，亦是現代國際象棋史上最具制霸力的棋手。五屆世界冠軍、多屆世界快棋及超快棋冠軍，並保持歷來最高等級分紀錄。
法比亞諾‧卡魯阿納（美國）：2018 年世界冠軍賽中，曾在 12 盤慢棋與卡爾森全數弈和的棋手，長期佔據世界排名前列，為當代美國最具代表性的特級大師之一。
蘇偉利（美國）：Fischer Random 世界冠軍及三屆美國冠軍，以清晰細膩的局面理解及高水平技術見稱，是賽場上最受尊敬的技術型棋手之一。
馬克西姆‧瓦謝爾—拉格拉夫（法國）：前世界超快棋冠軍，亦是國際頂尖棋壇最具威脅的進攻型棋手之一，十多年來一直是法國棋壇主將。
揚—克日什托夫‧杜達（波蘭）：世界盃冠軍得主，亦是終結卡爾森 125 盤慢棋不敗紀錄的棋手，被視為波蘭現代棋壇最具代表性的超級巨星。
亞歷山德拉‧科斯堅紐克（瑞士）：前女子世界冠軍，亦是棋壇其中一位最具代表性的國際形象人物；作為特級大師，她的頂尖棋壇生涯橫跨 30 年。
亞歷山德拉‧戈里亞奇金娜（俄羅斯）：女子世界冠軍挑戰者，長年穩居女子頂尖棋手之列，以堅韌意志及出色殘局技術見稱。
贊丹沙塔爾‧貢布扎布閣下（蒙古）：曾任蒙古第 34 任總理，同時亦是熱衷實戰的國際象棋棋手，其參賽不但為賽事增添公共事務層面的象徵意義，亦反映國際象棋的影響力已延伸至更廣泛層面。
瓦迪姆‧羅森斯坦（德國）：棋會創辦人、WR Group主席，亦是當代國際象棋界最積極投入的私人推動者之一。本周他將親自坐鎮 U2000 組別，實屬頂級團體棋壇極為罕見之舉。
揚‧古斯達夫臣（德國）：隊長。特級大師，曾任卡爾森多屆世界冠軍賽的長期助手，亦是棋壇最受尊重的戰略頭腦與評述員之一。
賽事詳情
賽事將於明日（6 月 17 日）在灣仔伊利沙伯體育館正式展開，全球最強的棋會與棋隊將於快棋及超快棋兩大賽制下交鋒，賽事持續至 6 月 21 日。WR Chess 將自首輪起派出完整陣容應戰。
WR Chess 創辦人親征 展現團隊獨特理念
現年約35 歲的德國企業家羅森斯坦是 WR Chess 背後的靈魂人物，同時亦是全球近年增長最快的私人控股集團 WR Group 的主席。羅森斯坦多年來投入大量資源及數以百萬歐元計的個人資金，致力推動國際象棋在全球發展。於本屆賽事中，他不僅以棋會創辦人身份以示支持，更將代表 WR Chess 坐鎮 U2000 組別，與卡爾森、卡魯阿納、辛達羅夫，以及贊丹沙塔爾‧貢布扎布閣下等名將同心奮戰。此舉正正體現了WR Chess 的精神：世界冠軍與熱愛國際象棋的人士，穿上同一隊制服，在同一面旗幟下並肩作戰。
新聞發布會焦點
- 歷史性首次：香港成為首個主辦 FIDE 世界團體快棋及超快棋錦標賽的東亞城市
- 首次訪港：卡爾森首度正式亮相香港
- 回到出生地：卡爾森妻子 Ella Carlsen 重返其出生地香港
- 四大重量級人物同台：卡爾森、卡魯阿納、辛達羅夫及贊丹沙塔爾閣下並肩面向全球媒體
- 國家領袖親自上陣：蒙古第 34 任總理贊丹沙塔爾‧貢布扎布閣下與世界頂尖棋手同場競技
- 創辦人親征：羅森斯坦將為自己的棋隊坐鎮 U2000組別
WR Chess 陣容：十個名字 同一旗幟
WR Chess 是次派出超強夢幻陣容來港參賽，其名單之強，足以媲美國際象棋史上任何一支頂級隊伍，當中包括現任及前任世界冠軍、世界冠軍挑戰者、現職政治領袖，以及親自披甲上陣的創辦人。
馬格努斯‧卡爾森（挪威）：世界第一，亦是現代國際象棋史上最具制霸力的棋手。五屆世界冠軍、多屆世界快棋及超快棋冠軍，並保持歷來最高等級分紀錄。
法比亞諾‧卡魯阿納（美國）：2018 年世界冠軍賽中，曾在 12 盤慢棋與卡爾森全數弈和的棋手，長期佔據世界排名前列，為當代美國最具代表性的特級大師之一。
蘇偉利（美國）：Fischer Random 世界冠軍及三屆美國冠軍，以清晰細膩的局面理解及高水平技術見稱，是賽場上最受尊敬的技術型棋手之一。
馬克西姆‧瓦謝爾—拉格拉夫（法國）：前世界超快棋冠軍，亦是國際頂尖棋壇最具威脅的進攻型棋手之一，十多年來一直是法國棋壇主將。
揚—克日什托夫‧杜達（波蘭）：世界盃冠軍得主，亦是終結卡爾森 125 盤慢棋不敗紀錄的棋手，被視為波蘭現代棋壇最具代表性的超級巨星。
亞歷山德拉‧科斯堅紐克（瑞士）：前女子世界冠軍，亦是棋壇其中一位最具代表性的國際形象人物；作為特級大師，她的頂尖棋壇生涯橫跨 30 年。
亞歷山德拉‧戈里亞奇金娜（俄羅斯）：女子世界冠軍挑戰者，長年穩居女子頂尖棋手之列，以堅韌意志及出色殘局技術見稱。
贊丹沙塔爾‧貢布扎布閣下（蒙古）：曾任蒙古第 34 任總理，同時亦是熱衷實戰的國際象棋棋手，其參賽不但為賽事增添公共事務層面的象徵意義，亦反映國際象棋的影響力已延伸至更廣泛層面。
瓦迪姆‧羅森斯坦（德國）：棋會創辦人、WR Group主席，亦是當代國際象棋界最積極投入的私人推動者之一。本周他將親自坐鎮 U2000 組別，實屬頂級團體棋壇極為罕見之舉。
揚‧古斯達夫臣（德國）：隊長。特級大師，曾任卡爾森多屆世界冠軍賽的長期助手，亦是棋壇最受尊重的戰略頭腦與評述員之一。
賽事詳情
賽事將於明日（6 月 17 日）在灣仔伊利沙伯體育館正式展開，全球最強的棋會與棋隊將於快棋及超快棋兩大賽制下交鋒，賽事持續至 6 月 21 日。WR Chess 將自首輪起派出完整陣容應戰。
關於 WR Chess
WR Chess 是由德國企業家瓦迪姆‧羅森斯坦於 WR Group下創立的精英棋會隊伍。隊伍以展示現代國際象棋最頂尖思維為宗旨，在同一旗幟下匯聚世界級特級大師、崛起中的天才新星及具國際影響力的公眾人物，征戰全球最高水平的快棋及超快棋賽事。
關於「FIDE 世界團體快棋超快棋國際象棋錦標賽 2026」
由國際棋聯（FIDE）認可的世界團體快棋及超快棋錦標賽，匯聚全球最強棋會與棋隊，在這項運動最刺激的兩種賽制下一較高下。2026 年賽事將於 6 月 17 日至 21 日在香港灣仔伊利沙伯體育館舉行，吸引來自 50 多個國家、逾 300 名棋手參賽，角逐總值 50 萬歐元的獎金。