WR Chess 超強夢幻陣容集結 國際棋王卡爾森首度亮相香江

香港躍居世界棋壇焦點 迎國際級賽事盛宴

香港 - 2026年6月16日 - 勇奪上屆「FIDE 世界團體快棋超快棋國際象棋錦標賽」超快棋項目冠軍的勁旅 WR Chess，今日正式在港亮相。「世一」國際象棋棋手馬格努斯‧卡爾森（Magnus Carlsen），與美國名將法比亞諾‧卡魯阿納（Fabiano Caruana）、蒙古第 34 任總理贊丹沙塔爾‧貢布扎布閣下（H.E. Mr Zandanshatar Gombojav）、WR Chess 創辦人瓦迪姆‧羅森斯坦（Wadim Rosenstein），以及特別嘉賓——世界冠軍挑戰者賈沃希爾‧辛達羅夫（Javokhir Sindarov）等猛將，共同出席今日於香港瑰麗酒店舉行的新聞發布會，為首度落戶東亞的 FIDE 世界團體快棋及超快棋錦標賽揭開序幕，令香港成為全球棋壇焦點。



五屆世界冠軍馬格努斯・卡爾森（左二）2026年6月16日在香港舉行的 WR Chess 新聞發布會上回答記者提問。





賽事首度落戶東亞





WR Chess 創辦人親征 展現團隊獨特理念

現年約35 歲的德國企業家羅森斯坦是 WR Chess 背後的靈魂人物，同時亦是全球近年增長最快的私人控股集團 WR Group 的主席。羅森斯坦多年來投入大量資源及數以百萬歐元計的個人資金，致力推動國際象棋在全球發展。於本屆賽事中，他不僅以棋會創辦人身份以示支持，更將代表 WR Chess 坐鎮 U2000 組別，與卡爾森、卡魯阿納、辛達羅夫，以及贊丹沙塔爾‧貢布扎布閣下等名將同心奮戰。此舉正正體現了WR Chess 的精神：世界冠軍與熱愛國際象棋的人士，穿上同一隊制服，在同一面旗幟下並肩作戰。



WR Group 主席迪姆‧羅森斯坦 於2026年6月16日在香港舉行的 WR Chess 新聞發布會上發言。



新聞發布會焦點

歷史性首次：香港成為首個主辦 FIDE 世界團體快棋及超快棋錦標賽的東亞城市

首次訪港：卡爾森首度正式亮相香港

回到出生地：卡爾森妻子 Ella Carlsen 重返其出生地香港

四大重量級人物同台：卡爾森、卡魯阿納、辛達羅夫及贊丹沙塔爾閣下並肩面向全球媒體

國家領袖親自上陣：蒙古第 34 任總理贊丹沙塔爾‧貢布扎布閣下與世界頂尖棋手同場競技

創辦人親征：羅森斯坦將為自己的棋隊坐鎮 U2000組別 蒙古第 34 任總理贊丹沙塔爾‧貢布扎布閣下（左一）出席於2026年6月16日在香港舉行的 WR Chess 新聞發布會。



WR Chess 陣容：十個名字 同一旗幟

WR Chess 是次派出超強夢幻陣容來港參賽，其名單之強，足以媲美國際象棋史上任何一支頂級隊伍，當中包括現任及前任世界冠軍、世界冠軍挑戰者、現職政治領袖，以及親自披甲上陣的創辦人。



馬格努斯‧卡爾森（挪威）：世界第一，亦是現代國際象棋史上最具制霸力的棋手。五屆世界冠軍、多屆世界快棋及超快棋冠軍，並保持歷來最高等級分紀錄。



法比亞諾‧卡魯阿納（美國）：2018 年世界冠軍賽中，曾在 12 盤慢棋與卡爾森全數弈和的棋手，長期佔據世界排名前列，為當代美國最具代表性的特級大師之一。



蘇偉利（美國）：Fischer Random 世界冠軍及三屆美國冠軍，以清晰細膩的局面理解及高水平技術見稱，是賽場上最受尊敬的技術型棋手之一。



馬克西姆‧瓦謝爾—拉格拉夫（法國）：前世界超快棋冠軍，亦是國際頂尖棋壇最具威脅的進攻型棋手之一，十多年來一直是法國棋壇主將。



揚—克日什托夫‧杜達（波蘭）：世界盃冠軍得主，亦是終結卡爾森 125 盤慢棋不敗紀錄的棋手，被視為波蘭現代棋壇最具代表性的超級巨星。



亞歷山德拉‧科斯堅紐克（瑞士）：前女子世界冠軍，亦是棋壇其中一位最具代表性的國際形象人物；作為特級大師，她的頂尖棋壇生涯橫跨 30 年。



亞歷山德拉‧戈里亞奇金娜（俄羅斯）：女子世界冠軍挑戰者，長年穩居女子頂尖棋手之列，以堅韌意志及出色殘局技術見稱。



贊丹沙塔爾‧貢布扎布閣下（蒙古）：曾任蒙古第 34 任總理，同時亦是熱衷實戰的國際象棋棋手，其參賽不但為賽事增添公共事務層面的象徵意義，亦反映國際象棋的影響力已延伸至更廣泛層面。



瓦迪姆‧羅森斯坦（德國）：棋會創辦人、WR Group主席，亦是當代國際象棋界最積極投入的私人推動者之一。本周他將親自坐鎮 U2000 組別，實屬頂級團體棋壇極為罕見之舉。



揚‧古斯達夫臣（德國）：隊長。特級大師，曾任卡爾森多屆世界冠軍賽的長期助手，亦是棋壇最受尊重的戰略頭腦與評述員之一。



（由左至右）亞歷山德拉・戈里亞奇金娜、揚—克日什托夫・杜達、揚・古斯達夫臣、蒙古國第34任總理贊丹沙塔爾・貢布扎布閣下、馬格努斯・卡爾森、瓦迪姆‧羅森斯坦、法比亞諾・卡魯阿納、特別嘉賓賈沃基爾・辛達羅夫、馬克西姆・瓦謝爾—拉格拉夫及亞歷山德拉・科斯堅紐克於2026年6月16日在香港出席 WR Chess 新聞發布會。



賽事詳情

賽事將於明日（6 月 17 日）在灣仔伊利沙伯體育館正式展開，全球最強的棋會與棋隊將於快棋及超快棋兩大賽制下交鋒，賽事持續至 6 月 21 日。WR Chess 將自首輪起派出完整陣容應戰。





本屆賽事首度落戶東亞地區，不僅標誌著國際象棋全球發展的重要里程碑，亦令香港屹立於全球國際象棋賽事的重要位置，進一步彰顯本港作為亞洲頂級體育與智力盛事主辦城市之地位。現年約35 歲的德國企業家羅森斯坦是 WR Chess 背後的靈魂人物，同時亦是全球近年增長最快的私人控股集團 WR Group 的主席。羅森斯坦多年來投入大量資源及數以百萬歐元計的個人資金，致力推動國際象棋在全球發展。於本屆賽事中，他不僅以棋會創辦人身份以示支持，更將代表 WR Chess 坐鎮 U2000 組別，與卡爾森、卡魯阿納、辛達羅夫，以及贊丹沙塔爾‧貢布扎布閣下等名將同心奮戰。此舉正正體現了WR Chess 的精神：世界冠軍與熱愛國際象棋的人士，穿上同一隊制服，在同一面旗幟下並肩作戰。WR Chess 是次派出超強夢幻陣容來港參賽，其名單之強，足以媲美國際象棋史上任何一支頂級隊伍，當中包括現任及前任世界冠軍、世界冠軍挑戰者、現職政治領袖，以及親自披甲上陣的創辦人。：世界第一，亦是現代國際象棋史上最具制霸力的棋手。五屆世界冠軍、多屆世界快棋及超快棋冠軍，並保持歷來最高等級分紀錄。：2018 年世界冠軍賽中，曾在 12 盤慢棋與卡爾森全數弈和的棋手，長期佔據世界排名前列，為當代美國最具代表性的特級大師之一。：Fischer Random 世界冠軍及三屆美國冠軍，以清晰細膩的局面理解及高水平技術見稱，是賽場上最受尊敬的技術型棋手之一。：前世界超快棋冠軍，亦是國際頂尖棋壇最具威脅的進攻型棋手之一，十多年來一直是法國棋壇主將。世界盃冠軍得主，亦是終結卡爾森 125 盤慢棋不敗紀錄的棋手，被視為波蘭現代棋壇最具代表性的超級巨星。前女子世界冠軍，亦是棋壇其中一位最具代表性的國際形象人物；作為特級大師，她的頂尖棋壇生涯橫跨 30 年。：女子世界冠軍挑戰者，長年穩居女子頂尖棋手之列，以堅韌意志及出色殘局技術見稱。：曾任蒙古第 34 任總理，同時亦是熱衷實戰的國際象棋棋手，其參賽不但為賽事增添公共事務層面的象徵意義，亦反映國際象棋的影響力已延伸至更廣泛層面。：棋會創辦人、WR Group主席，亦是當代國際象棋界最積極投入的私人推動者之一。本周他將親自坐鎮 U2000 組別，實屬頂級團體棋壇極為罕見之舉。：隊長。特級大師，曾任卡爾森多屆世界冠軍賽的長期助手，亦是棋壇最受尊重的戰略頭腦與評述員之一。賽事將於明日（6 月 17 日）在灣仔伊利沙伯體育館正式展開，全球最強的棋會與棋隊將於快棋及超快棋兩大賽制下交鋒，賽事持續至 6 月 21 日。WR Chess 將自首輪起派出完整陣容應戰。

這支由德國企業家創立的超級勁旅 WR Chess，將於 2026 年 6 月 17 日至 21 日，出戰灣仔伊利沙伯體育館舉行的「FIDE 世界團體快棋超快棋國際象棋錦標賽 2026」。賽事匯聚來自全球超過 50 個國家及地區、逾 300 名頂尖棋手，競逐總值 50 萬歐元的獎金，以及快棋與超快棋兩大賽制下的世界最強團隊殊榮。