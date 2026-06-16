北京同仁堂《「銅人」非凡之旅》開展校園之旅

從校園到中藥生產基地 以故事化學習結合實踐 讓學生在輕鬆互動中走近中醫藥

香港 - 2026年6月16日 - 北京同仁堂《「銅人」非凡之旅》活動，繼去年的實踐成果，今年進一步深化和拓展活動領域，從「校內認知」活動結合並延伸至「校外體驗」活動，整合了校訪行程與到北京同仁堂生產研發基地的參觀活動，全方位開展了《「銅人」非凡之旅》的精彩篇章，讓學生在輕鬆互動中走近中醫藥。

圖一：「銅人非凡之旅」到訪20間香港小學，為學生帶來一場充滿趣味的中醫藥啟蒙之旅。

圖二：學生們參觀《北京同仁堂中草藥園》瞭解不同中草藥的特性及藥用價值，更親身進行了種植體驗活動。

《「銅人」非凡之旅》活動透過多元化的互動形式，為小學生帶來一場充滿趣味且知識豐富的中醫藥啟蒙之旅。整個活動以「從理解到體驗」為設計理念，涵蓋《「銅人」非凡之旅》校訪活動及《「銅人」非凡之旅》北京同仁堂生產研發基地參觀活動。活動內容包括中醫藥「銅人」故事導讀、穴位互動遊戲、中醫藥文化常識及中醫藥基礎知識趣味講解等內容。學生更有機會前往北京同仁堂大埔生產研發基地，參觀博物館、瞭解生產線運作以及探索中草藥園，讓學生全方位瞭解中醫藥知識，全面感受並學習如何將中醫藥應用於日常生活中。活動中特別安排了學生們在「北京同仁堂中草藥園」裡進行種植體驗，在園藝師及導師帶領下，學生們一起參與「移苗種植」體驗活動，親身觀察草本植物與動手體驗種植，透過實地體驗不僅提升了成就感，更加深了他們的學習印象。這種寓教於樂的方式，讓中醫藥文化在新一代的生活中紮下根基，同時也為傳承和發展中醫藥這項珍貴的文化遺產注入了全新的活力與生命力。《「銅人」非凡之旅》校訪活動中，由中醫師及導師每次帶領接近百名學生，以深入淺出的方式結合故事與互動遊戲，讓大家從充滿趣味的一個小時裡一起探索中醫藥知識，內容涵蓋從鈴醫到堂醫、從針灸銅人到經絡系統、從中醫四診到中醫的內治與外治方法，還包括認識同仁堂御藥歷史，以及「君、臣、佐、使」等中醫藥概念，幫助學生理解中醫藥，同時，通過互動穴位遊戲，讓學生從遊戲中學習，增強記憶與理解。學生完成《「銅人」非凡之旅》校訪活動後，更有機會前往北京同仁堂位於香港大埔的生產研發基地進行參觀及體驗。在導賞環節中，學生深入瞭解百年中醫藥品牌同仁堂的故事、御藥傳統與製藥文化，並重溫同仁堂秉承的核心信念：『同修仁德、濟世養身』、『炮製雖繁必不敢省人工、 品味雖貴必不敢減物力』。活動期間，學生品嘗了以草本為基礎的花茶，作為認識中草藥的一個切入點。其後，他們參與了對中藥生產流程的介紹，並透過非物質文化遺產「搓丸製藥技藝」體驗工作坊，讓學生把「理論」落在「實際體驗」，學習草本如何經過炮製及加工後成為可供使用的中草藥材，藉此瞭解中醫藥從古至今的發展歷程以及各種中藥劑型的變化。及後，學生們走到北京同仁堂中草藥園進行草本種植體驗及認識泥土、水分與日照等種植條件如何影響草本生長。「銅人非凡之旅」今年擴展至20間小學，累計觸達師生約3,000名。為配合進校課程與延伸閱讀，北京同仁堂特別編寫及製作《中醫藥世界－「銅人」非凡之旅》漫畫繪本，以造型可愛的「銅人仔」擔任主角與導賞員，透過貼近兒童生活的敘事方式，引領學生認識「銅人」與「同仁」的意義、理解中醫藥文化強調「平衡」的智慧，以及以人為本、重視仁心仁術的精神。北京同仁堂期望以更有趣、更可親的內容形態，讓中醫藥文化在校園落地生根，並在學生們的閱讀與分享之中，延伸到家庭與社區，成為可被持續傳承的文化學習旅程。北京同仁堂致力為學生們營造輕鬆愉快的學習氛圍，以循序漸進的方式傳授中醫藥基礎知識，並鼓勵學生們將課堂所學帶回家庭及社區，幫助提升大眾對中醫藥的瞭解和重視。整個活動以學生視角出發，圍繞經絡運行、草本植物和「平衡」理念等核心主題，將傳統中醫藥智慧自然融入學生的日常知識體系，讓學生更加樂於分享並在生活中實踐中醫藥智慧。