Rockwell Automation 與汽車研究中心共同發表白皮書 探討汽車產業智慧製造發展新階段

聚焦人工智慧與自動化如何在汽車製造過程中帶來可量化的稼動率、品質及生產效能的提升 密爾瓦基2026年6月16日 /美通社/ -- 全球工業自動化與數位轉型領導品牌 Rockwell Automation, Inc. （NYSE：ROK）今日宣布與汽車研究中心 (CAR) 合作發布全新白皮書《汽車產業智慧製造：導入與影響》。該報告由汽車研究中心撰寫，並結合 Rockwell Automation 的完整數據資料，深入探討人工智慧 (AI)、機器學習 (ML) 與自動化技術如何重塑汽車、輪胎及電池產業的製造模式。 研究顯示，該產業正邁入全新應用的新階段。對製造業而言，當前問題不再是是否要投資智慧製造，而是應多快導入以及如何有效應用於關鍵場域。

目前，汽車製造商與供應商在車身、塗裝及焊接方面，皆已採用先進的自動化技術運作。現階段的轉變，智慧製造正進一步延伸至過去較難自動化的環節，包括電子組裝、產品驗證、生產協調與物流管理。同時，AI與機器學習持續提升預測性維護能力、檢測準確度以及整體系統效能。 汽車研究中心首席移動產業分析師暨策略主管 Edgar Faler 提及：「該產業已建立穩固的自動化基礎，而目前的關鍵轉變在於如何運用AI與數據來因應日益複雜的環境、提升決策品質並競爭優勢。行動較為迅速的企業，已開始看到顯著的成果。」

此份白皮書結合汽車研究中心的分析內容，以及 Rockwell Automation 第 11 版智慧製造年度報告 中的專有數據，報告種指出多項加速智慧製造導入的重要驅動因素，包括生產環境日益複雜、保固壓力持續上升、營運成本增加，以及全球競爭加劇。此外，在勞動力緊縮的情況下，自動化也有助於支援具成本競爭力的生產，進而推動在地化生產。 根據報告，製造商已取得去體成效，包括在部分應用場景中減少高達 50% 的非計劃性停機時間、提升約 5% 的整體設備效率，並透過即時生產分析將產出量提高 5% 至 7%。

洛克威爾自動化汽車、輪胎與先進移動產業全球副總裁 James Glasson 表示：「製造商被要求在管理更高複雜度的同時，以更少的資源完成更多任務。自動化與AI的結合，正協助團隊更早發現問題、降低停機時間，並提升各工廠的整體營運效能。而現階段的關鍵差異在於企業能否具備有效擴展這些能力。」 研究結果亦指出，隨著智慧製造導入速度的差異，產業內逐漸出現明顯落差。導入程度的不同，將直接影響品質、稼動率及生產效率，進而影響供應鏈表現及企業長期競爭力。

完整白皮書可於此下載：https://www.rockwellautomation.com/zh-tw/industries/automotive-tire/smart-manufacturing-automotive-whitepaper2.html 關於 Rockwell Automation洛克威爾自動化公司（NYSE:ROK）為工業自動化與數位轉型的全球領導品牌。結合想像力和科技的潛力，開創人類無限可能，打造高生產力與加倍永續化的世界。洛克威爾自動化總部位於美國威斯康辛州密爾瓦基市，旗下約有 26,000 名員工，致力服務遍布超過 100 國的客戶（統計截至 2025 財年）。如欲暸解更多我們如何在各工業企業中實現企業聯網（The Connected Enterprise）的相關資訊，請造訪www.rockwellautomation.com/zh-tw.html 關於汽車研究中心

汽車研究中心 (CAR) 是一家總部位於美國密西根州安娜堡的非營利組織，旨在針對智慧出行與汽車產業面臨的關鍵議題，進行獨立研究、召集產業利害關係人並提供深入見解。CAR 的研究範疇涵蓋製造、技術、政策及經濟趨勢，這些因素正共同形塑全球汽車產業。如需更多資訊，請造訪 www.cargroup.org。