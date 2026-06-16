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出版：2026-Jun-16 19:00
更新：2026-Jun-16 19:00
PR Newswire

Rockwell Automation 與汽車研究中心共同發表白皮書 探討汽車產業智慧製造發展新階段

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聚焦人工智慧與自動化如何在汽車製造過程中帶來可量化的稼動率、品質及生產效能的提升

密爾瓦基2026年6月16日 /美通社/ -- 全球工業自動化與數位轉型領導品牌 Rockwell Automation, Inc.（NYSE：ROK）今日宣布與汽車研究中心 (CAR) 合作發布全新白皮書《汽車產業智慧製造：導入與影響》。該報告由汽車研究中心撰寫，並結合 Rockwell Automation 的完整數據資料，深入探討人工智慧 (AI)、機器學習 (ML) 與自動化技術如何重塑汽車、輪胎及電池產業的製造模式。

Rockwell Automation and the Center for Automotive Research release new white paper on the next phase of smart manufacturing in automotive

研究顯示，該產業正邁入全新應用的新階段。對製造業而言，當前問題不再是是否要投資智慧製造，而是應多快導入以及如何有效應用於關鍵場域。

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目前，汽車製造商與供應商在車身、塗裝及焊接方面，皆已採用先進的自動化技術運作。現階段的轉變，智慧製造正進一步延伸至過去較難自動化的環節，包括電子組裝、產品驗證、生產協調與物流管理。同時，AI與機器學習持續提升預測性維護能力、檢測準確度以及整體系統效能。

汽車研究中心首席移動產業分析師暨策略主管 Edgar Faler 提及：「該產業已建立穩固的自動化基礎，而目前的關鍵轉變在於如何運用AI與數據來因應日益複雜的環境、提升決策品質並競爭優勢。行動較為迅速的企業，已開始看到顯著的成果。」

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此份白皮書結合汽車研究中心的分析內容，以及 Rockwell Automation 第 11 版智慧製造年度報告中的專有數據，報告種指出多項加速智慧製造導入的重要驅動因素，包括生產環境日益複雜、保固壓力持續上升、營運成本增加，以及全球競爭加劇。此外，在勞動力緊縮的情況下，自動化也有助於支援具成本競爭力的生產，進而推動在地化生產。

根據報告，製造商已取得去體成效，包括在部分應用場景中減少高達 50% 的非計劃性停機時間、提升約 5% 的整體設備效率，並透過即時生產分析將產出量提高 5% 至 7%。

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洛克威爾自動化汽車、輪胎與先進移動產業全球副總裁 James Glasson 表示：「製造商被要求在管理更高複雜度的同時，以更少的資源完成更多任務。自動化與AI的結合，正協助團隊更早發現問題、降低停機時間，並提升各工廠的整體營運效能。而現階段的關鍵差異在於企業能否具備有效擴展這些能力。」

研究結果亦指出，隨著智慧製造導入速度的差異，產業內逐漸出現明顯落差。導入程度的不同，將直接影響品質、稼動率及生產效率，進而影響供應鏈表現及企業長期競爭力。

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完整白皮書可於此下載：https://www.rockwellautomation.com/zh-tw/industries/automotive-tire/smart-manufacturing-automotive-whitepaper2.html 

關於 Rockwell Automation洛克威爾自動化公司（NYSE:ROK）為工業自動化與數位轉型的全球領導品牌。結合想像力和科技的潛力，開創人類無限可能，打造高生產力與加倍永續化的世界。洛克威爾自動化總部位於美國威斯康辛州密爾瓦基市，旗下約有 26,000 名員工，致力服務遍布超過 100 國的客戶（統計截至 2025 財年）。如欲暸解更多我們如何在各工業企業中實現企業聯網（The Connected Enterprise）的相關資訊，請造訪www.rockwellautomation.com/zh-tw.html

關於汽車研究中心
汽車研究中心 (CAR) 是一家總部位於美國密西根州安娜堡的非營利組織，旨在針對智慧出行與汽車產業面臨的關鍵議題，進行獨立研究、召集產業利害關係人並提供深入見解。CAR 的研究範疇涵蓋製造、技術、政策及經濟趨勢，這些因素正共同形塑全球汽車產業。如需更多資訊，請造訪 www.cargroup.org

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Rockwell Automation logo

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/rockwell-automation---302801273.html

SOURCE Rockwell Automation, Inc.

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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