Bybit推出$TRUMP交易持倉活動 提供10萬美元獎金池和足球決賽VIP體驗

阿聯酋迪拜2026年6月16日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit正式上線$TRUMP交易持倉活動，符合參與條件的用戶可瓜分總額高達10萬USDT的獎勵，並有機會贏取2026年足球決賽豪華VIP體驗。

本次活動時間為世界協調時間2026年6月11日上午10時至6月30日晚間11時59分。用戶在統一交易賬戶中持有規定數量的$TRUMP代幣，並完成指定現貨及永續合約交易對，即可參與活動。

活動將根據用戶活動期間累計的有效總交易量進行排名。排名前50且對應名次滿足$TRUMP持倉要求的用戶，將共同瓜分10萬USDT獎金池。此外，排名靠前的部分用戶還能獲得專屬實物獎品。