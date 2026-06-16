科大與科大（廣州）舉辦「SURREALITY · 幻實之境」MR × AI數碼藝術跨城市展覽

以創新科技推動文化流動 促進國際交流

香港 - 2026年6月16日 - 香港科技大學（科大）聯同香港科技大學（廣州）元宇宙與計算創意研究中心，舉辦「SURREALITY · 幻實之境」混合實境（MR）×人工智能（AI）數碼藝術跨城市展覽。作為科大35周年誌慶活動之一，這項全球首個大型跨地域MR × AI藝術展，今天於清水灣校園舉行傳媒優先體驗場，率先呈獻多位國際及中國內地知名數碼藝術家，以及兩地校園師生以創意結合虛擬實境（VR）、MR及AI技術的精選作品，將校園打造成為匯聚藝術創新及卓越科技的全球交流平台。



展覽將於明天正式移師科大（廣州）盛大展開，展期至今年7月31日，其後返回香港向公眾展示。此項跨城市展覽彰顯科大以創新科技推動文化流動、促進國際交流的前瞻性願景。



科大校長葉玉如教授致辭時表示：「是次活動標誌着科大在推動科技、人文及跨地域創新融合方面的重要里程碑。今年，國家發表『十五五』規劃綱要，明確支持香港深化中外文化藝術交流中心的建設；香港特區政府亦於 2024 年公布《文藝創意產業發展藍圖》，提出發展多元及國際化文化藝術產業，並建立國際平台以促進中外交流，而本地大學在當中扮演關鍵角色。科大『2031年策略發展計劃』將融合創新與人文列為重要發展方向之一，並於2024年成立全港首個『藝術與機器創造力學部』，致力打造匯聚科技與藝術的創新平台，培育具跨學科視野的新一代創意人才。SURREALITY和科大AI電影節等活動的舉辦，正正體現此一策略，並將逐步發展成為促進香港中外文化藝術交流的重要國際平台。」



科大（廣州）校長倪明選教授致辭時表示：「『幻實之境』不僅是全球首個大型MR × AI藝術展覽，更是港科大與港科大（廣州）在融合學科與計算創意領域的一次集中展示。作為『港科大一體，雙校互補』框架下的重要實踐，兩個校園以開放的姿態匯聚全球23個國家及地區的藝術家與青年創作者，在虛擬與現實的交織中重新定義知識生產與藝術表達的邊界。在國家前瞻布局未來產業、大灣區加速塑造新質生產力的戰略進程中，當清水灣與南沙通過數字傳送門融為一體，我們看到的不僅是技術的突破，更是一種面向未來的教育協作範式——工程與美學、算法與詩意、全球視野與本土關懷在此碰撞共生。35歲的港科大依然年輕，而科大（廣州）正以這份初心為錨，與港科大攜手並進，在大灣區書寫融合創新與人才培養的嶄新篇章。」



「SURREALITY · 幻實之境」展示了AI生成藝術作品與實體校園空間結合的成果，並運用空間計算及實時渲染技術，營造沉浸式體驗。兩地校園共展出70多位來自美國、德國、俄羅斯、澳洲、玻利維亞、新加坡、韓國、中國內地、香港，以及其他國家及地區的知名數碼藝術家共約50件作品，以嶄新而震撼的形式呈現世界各地的優秀作品。



其中19件精選作品今天於清水灣校園率先亮相，結合MR技術與創意的作品，將科大真實校園化身為沉浸式科技藝術體驗空間。參觀者只需戴上MR頭戴式裝置，便可在「浮生潮汐」、「未來寓言」、「無界心域」三大展區中自由穿梭，探索藝術家精心打造的混合現實作品。其中，科大（廣州）師生創作的多個項目尤為矚目，以元宇宙概念構建的《門》更是全場焦點——當渾天儀緩緩轉動，傳送門浮現之際，踏入門扉便能瞬間穿梭於兩地校園的虛擬空間，親身體驗跨地域、無縫互通的嶄新感受，呼應「港科大一體，雙校互補」的理念。另一作品《鯤鵬》象徵超越邊界的精神自由，巨魚從科大毗鄰的西貢牛尾海躍出，在空中化為鵬鳥振翅高飛，直衝雲霄，磅礴氣勢帶來震撼的視覺體驗。而作品《雙生之樹》以世界樹與虛擬生命構築流動的生命系統，寓意萬物如潮汐般相互呼應。



展覽亦以MR技術重現經典之作——由當代藝術家、美國芝加哥藝術學院藝術與科技研究學系教授兼金尼卡獎得主Eduardo KAC先生創作的《GFP Bunny》綠色熒光基因改造兔，此作品自面世以來，持續啟發全球對基因改造、生命倫理及藝術邊界的深刻反思。另一方面，科大（廣州）計算媒體與藝術學域博士生、計算媒體藝術家張一帥先生創作的《地球迴響2.0》，則以具前瞻性的視角，呈現對AI與星際文明的無限想像，為展覽增添人類對未來的憧憬。



現場亦展出多個VR數碼藝術作品，亮點包括：威尼斯沉浸藝術大獎得主、美國知名編劇及導演Eliza MCNITT女士創作的《Astra》，為參觀者帶來非一般的宇宙探索之旅；新加坡VR 視覺藝術家游主業先生的作品《Mother's Body Remembers》，以LiDAR 技術捕捉動作，結合VR技術與觸感體驗，重新喚醒參觀者與家人相處時的記憶與關懷；科大XRIM Lab團隊創作的《展．觸》則透過融合感知和握手觸感的軟體機械手，為身處兩地校園的參加者提供跨地域的握手互動體驗。其他VR作品還包括互動遊戲《小花》，讓大眾切身體會阿茲海默症患者面對的日常挑戰，同場播映講述古代中國人與西方貓結緣故事的動畫短片《貓鬼傳說》。



科大新興跨學科領域學部講座教授、科大（廣州）計算媒體與藝術學域署理主任及講座教授、元宇宙與計算創意研究中心主任許彬教授介紹「SURREALITY · 幻實之境」的核心理念。他表示，隨着AI、空間計算及混合實境等技術快速發展，虛擬世界正逐漸從屏幕走向現實空間，並與人們的日常生活深度融合。SURREALITY所探討的正是一種未來可能出現的新型態現實——在這種情境下，虛擬與真實不再截然分離，而是共同構成我們感知、互動與生活的環境。展覽希望透過藝術創作與沉浸式體驗，帶領觀眾一窺這種未來圖景，並思考科技如何重塑人類對現實的理解。



是次參展作品來自多位國際知名藝術家，充分展現了創意藝術和數碼科技融合的非凡成果。多位重量級參展藝術家亦親臨現場講解作品，促進跨地域文化藝術交流，當中包括：媒體藝術家及視覺特效專家、新加坡南洋理工大學藝術、設計與媒體學院副教授兼艾美獎得主Benjamin SEIDE教授；俄羅斯概念實體藝術家、美國IDA國際設計獎得主Katerina SEMENKO女士；以及澳洲虛擬數碼藝術家、墨爾本皇家理工大學榮譽院士Adam NASH博士等。



