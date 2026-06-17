ONLYOFFICE DocSpace 3.7 推出：人工智能檔案生成、更智能的表格及升級版編輯器

新加坡2026年6月17日 /美通社/ -- ONLYOFFICE 發佈 DocSpace 3.7，亦即以房間式協作平台的最新版本。 此重大更新帶來嶄新人工智能 (AI) 功能、重新設計的表格填寫體驗、煥然一新的編輯器，並進一步強化安全管控。 此版本幾乎涵蓋平台的所有部分，現已可供用戶使用。 此更新擴大人工智能代理在 DocSpace 內的運作方式。 用戶如今可於人工智能對話中一鍵生成 DOCX 檔案、PDF 表格及 PPTX 簡報，並隨即開啟編輯。 此版本也新增支援 DeepSeek、Google AI 和 xAI 等新供應商，並保留 Anthropic、OpenAI 和 OpenRouter 等現有選項。

人工智能設定更顯靈活多變。 在 DocSpace 選定的預設供應商和模型可自動同步至編輯器，省去額外設定步驟。 用戶可於人工智能對話中上載圖片，向代理賦予視覺脈絡；而對於更複雜的請求，則可選用延伸思考區塊。 再者，管理員可於 DocSpace 與編輯器全域開關人工智能功能，停用時對話記錄依然留存。 表格填寫房間在此更新中獲得一大升級。 除了在試算表中收集回應，團隊還可把結果匯出至外部數據庫。 用戶可直接在房間內建立和編輯 PDF 表格，把表格轉為專用填寫模式，並更新已收集的數據。

DocSpace 3.7 亦搭載由 ONLYOFFICE Docs 9.4 支援的編輯器。 升級亮點包括：水平線令文件結構一目了然、試算表加入深色文件模式、25 款嶄新投影片主題、20 種新轉場效果、專設圖表設計分頁，並支援克羅地亞語界面。 檔案及房間管理功能的改進，讓用戶能更靈活掌控自己的空間。 團隊可更換預設文件範本、將房間合併為群組、一次過刪除多個房間，並更快捷地管理房間標籤。 在安全保障方面，管理員可禁止生成外部連結，以守護敏感內容。 邀請連結如今可按加入人數及有效時長雙重設限。 全新帳單頁面整合收費計劃、錢包、付款方式，以及額外儲存空間和備份等增值服務。