Bybit在SpaceX IPO後推出獨家推薦活動

阿聯酋迪拜2026年6月16日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所Bybit正式推出Starship Launch: Referral SpaceRace（星艦啟航：太空邀約戰）限時推薦活動，頭部推薦者最高可獲4850美元獎勵。本次活動為期一個月，從即日起持續至2026年7月12日，紧随著SpaceX於2026年6月12日的高調上市。
參與方式：符合條件的Bybit用戶可通過個人專屬推薦鏈接邀請好友註冊Bybit。若被推薦人在註冊後14天內首次存款達到或超過100美元，則該次推薦視為有效。
本次活動為Bybit平台上的SpaceX粉絲準備了激動人心的獎勵機制，參與用戶最高可獲得總計4850美元的獎勵：
- 太空精英排行榜：用戶通過累計有效推薦可參與1萬至2.5萬美元的獎金池。排名前200的推薦人將共享最終獎池，其中推薦人數最多的參與者最高可獲得1750 USDT的空投獎勵。
- 星際里程碑：符合條件的參與者可通過解鎖個人里程碑，從三次有效推薦起步，贏取幸運抽獎機會。每次抽獎，推薦人都有機會衝擊最高1000美元的SPCX持倉空投大獎，該獎勵可兌換為SPACXUSDT期貨交易持倉。
- 首推紅利：首次在Bybit邀請好友的用戶，在成功推薦第一位好友後，將保證獲得6.12 USDT的獎勵。
- 新手訓練營：新被推薦的用戶完成首筆100美元或以上的交易後，可獲得一次幸運抽獎機會，最高可贏取100美元SPCX持倉空投。
- 長期邀請返現：除活動專屬獎勵外，所有有效推薦均可產生存款返現，由推薦人與被邀請用戶共享，同時推薦人還可從後續推薦活動中獲得最高30%的交易佣金。
SPCX持倉空投僅在SPCXUSDT永續合約重新上線後方可兌換；具體重新上線日期以最新官方公告為準。更多詳情請參閱《SPCXUSDT Pre-IPO永續合約下架及重新上架通知》(Notice of Delisting and Relisting of SPCXUSDT Pre-IPO Perpetual Contract)。若SPCXUSDT交易對未能如期重新上線，合約持倉空投也可作為替代，用於開立BTCUSDT頭寸；最終安排以實際情況為準。
須遵守活動規則及相關條款。有關參與規則及資格要求的詳情，用戶可訪問：星艦啓航：太空邀約戰正式打響
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