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出版：2026-Jun-17 10:04
更新：2026-Jun-17 10:04
PR Newswire

CSTS成功拿下2026年首屆F1馬德裡大獎賽大中華區官方接待項目

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香港2026年6月16日 /美通社/ -- CSTS今日宣布獲委任為全新2026年馬德裡西班牙大獎賽(Spanish Grand Prix 2026 in Madrid)大中華區官方接待合作伙伴，借此通過其與全旅達國際旅游(Connexus Travel)的一體化合作關系，進一步鞏固其在全球體育賽事接待領域的地位。

全旅達作為CSTS的全資子公司，已獲委任為西班牙大獎賽官方接待項目的獨家銷售代理。雙方將攜手負責中國大陸、香港、澳門及台灣地區的賽事接待套餐市場推廣與落地交付工作，服務內容包括頂級賽道旁觀賽席位、專屬VIP空間及定制化賓客服務。

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本次合作融合了CSTS在高端賽事接待領域的渠道優勢與專業積澱，以及全旅達在旅行管理方面的深厚資歷，搭建起一站式全流程服務體系，為大中華區受眾帶來頂級的F1觀賽體驗。

F1的歷史性時刻

馬德裡大獎賽是2026年F1賽歷中的裡程碑式新增賽事，為這一盛事引入了一座全新的承辦城市與一條全新賽道 -- MADRING。MADRING為歐洲唯一的特色半城市混合型賽道，融合城市街道與永久賽道雙重設計，風格獨具一格。

鞏固CSTS在體育賽事接待領域的領先地位

此次委任也進一步強化了CSTS在全球體育賽事接待領域的穩步擴張實力。通過與全旅達國際旅游的整合模式，該集團具備獨特優勢，可為亞洲各地受眾打通全球頂級體育賽事專屬觀賽通道，提供最高標准的服務、規模與執行力。

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CSTS首席執行官兼執行董事Abel Zhao表示：「我們非常榮幸能將馬德裡大獎賽官方接待項目引入大中華市場。此次委任既體現了我們長期穩固的合作資源優勢，也反映了亞洲市場對高端體育體驗日益增長的需求。F1是一個與我們的客戶產生共鳴的全球平台，能夠為F1賽歷中這一最令人振奮的新增賽事提供支持，我們倍感自豪。」

關於CSTS Enterprises

CSTS Enterprises是一家綜合性媒體、娛樂、體育及旅游科技集團。公司開發並與一些知識產權及品牌合作，打造引人入勝的體驗，連接全球各地的本土及區域受眾。除自身推出的Generation CPremierX等項目外，集團還與FIFA世界杯、Formula 1及Waterbomb等國際IP開展合作。

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CSTS整合體驗式營銷、旅游、數據與科技，打造互聯互通的受眾體驗。公司通過線下活動與數字渠道觸達消費者，與客戶合作在多市場規模化落地運營服務，將復雜的品牌活動項目轉化為協同有序、可量化評估的成果。

 

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/csts2026f1-302802534.html

SOURCE CSTS Enterprises

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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