AWS 與科技園公司深化策略合作 啟動聯合創新中心全新三年策略性升級計劃

香港 - 2026年6月17日 - Amazon Web Services (AWS) 今日在 AWS Summit Hong Kong 上宣布，與香港科技園公司（科技園公司）深化策略合作關係，雙方合作成立的 AWS 聯合創新中心（Joint Innovation Center，JIC）啟動全新的三年策略性升級計劃，圍繞「共同培養初創」、「發展AI 人才」及「賦能全球擴展」三大策略，目標每年共同支援逾 100 間初創企業、首度拓展至生命健康科技領域，並為本港大學生打造系統化的創科職業發展路徑，進一步鞏固香港作為世界級創新科技中心的地位。



左起：香港科技園公司行政總裁黃秉修、創新科技及工業局副局長張曼莉、AWS 香港總經理蘇小龍

自 2022 年雙方達成策略合作並於 2023 年成立聯合創新中心以來， AWS 與科技園公司已成功攜手培育超過 100 間初創企業，並透過年度的 Idea Launcher、AWS & HKSTP Co-incubation Program以及超過 10 場技術工作坊、企業及投資者配對等活動，有效加速初創成長與市場拓展步伐。AWS 更連續三年擔任全港最大型國際跨院校創科年度盛事Hong Kong Techathon+的唯一技術推動者，涉及超過 400支參賽入圍隊伍；同時透過在香港、上海及北京舉辦的出海交流活動，連結逾 100 位創辦人探索跨境發展機遇。在此堅實基礎上，雙方正式啟動聯合創新中心的策略性升級，為香港創科生態圈帶來更深遠的影響力。



是次AWS 聯合創新中心升級將圍繞三大策略：

共同培養初創: 雙方將持續深化合作，透過Idea Launcher、AWS & HKSTP Co-incubation Program等共同培育計劃等項目，目標每年共同支援超過 100 間初創企業。踏入新階段，雙方將首度攜手拓展生命健康科技領域，聯同業界及學術界，為高潛力初創提供從技術到市場化的全方位支援，攜手推動香港發展成為亞洲深度科技創業的首選地。 發展 AI 人才： 為香港建立面向未來的 AI 及科技人才庫，鞏固香港的競爭力。雙方將在未來三年繼續作為 Hong Kong Techathon+ 的獨家技術推動者——該活動由科技園公司與15 間本港大專院校合辦，旨在鼓勵本地及海外大專人才創新創業；同時合作推動科技園公司的「Talent Foundry Program」人才發展和就業準備計劃，提高大學生在創科領域的就業潛力。 賦能全球擴展：通過連結創業家、投資者及粵港澳大灣區的發展機遇和國際市場，促進創新企業在香港以外的發展。AWS 的香港登陸計劃 (Hong Kong Landing Program)、科技園公司創科培育計劃及香港科學園深圳分園，可為初創企業帶來專家指導、融資渠道及積極連接大灣區以至國際市場，開拓跨境發展路徑。

創新科技及工業局副局長張曼莉表示：「特區政府將AI視為香港未來發展的戰略重點。我們正加速創科生態體系的建設，促進各產業深度參與及更好應用AI，推動「AI產業化」與「產業AI化」的發展。AWS是香港創科生態體系的關鍵夥伴。透過AWS香港落戶計劃，助力更多內地企業落戶香港拓展海外市場；同時，科技園公司與 AWS 聯合創新中心亦致力支援本地初創企業從概念到規模化的全生命周期發展。這些舉措與香港特區政府鼓勵內地企業以香港為橋頭堡走向全球的策略高度契合，並堅定提升香港作為全球創新樞紐的地位。」



AWS 香港總經理蘇小龍表示：「蓬勃的創科生態是香港經濟發展的重要動能。AWS 多年來一直堅持支持不同成長階段的初創企業。聯合創新中心過去三年的成果，也印證了這種全周期賦能模式的價值。隨著是次策略升級，我們將進一步發揮雲端運算及AI 的技術優勢，結合 AWS 全球網絡及本地團隊的深厚資源，與科技園公司一同繼續協助本地創科企業加速創新，拓展業務，鞏固香港的國際創科中心地位。」



香港科技園公司行政總裁黃秉修表示：「與 AWS 的合作，是我們建構蓬勃創科生態的重要一環。AWS 聯合創新中心的升級將使我們能更有系統地將資源投放到最具潛力的領域，例如生命健康科技；並為我們的年輕人才提供明確的事業發展路徑。我們深信深化雙方的合作將更有效驅動『從研發到產業化』的進程，催生更多成功的深度科技初創公司，為社會帶來更多創新及正面的影響力。」

創新科技及工業局副局長張曼莉表示：「特區政府將AI視為香港未來發展的戰略重點。我們正加速創科生態體系的建設，促進各產業深度參與及更好應用AI，推動「AI產業化」與「產業AI化」的發展。AWS是香港創科生態體系的關鍵夥伴。透過AWS香港落戶計劃，助力更多內地企業落戶香港拓展海外市場；同時，科技園公司與 AWS 聯合創新中心亦致力支援本地初創企業從概念到規模化的全生命周期發展。這些舉措與香港特區政府鼓勵內地企業以香港為橋頭堡走向全球的策略高度契合，並堅定提升香港作為全球創新樞紐的地位。」AWS 香港總經理蘇小龍表示：「蓬勃的創科生態是香港經濟發展的重要動能。AWS 多年來一直堅持支持不同成長階段的初創企業。聯合創新中心過去三年的成果，也印證了這種全周期賦能模式的價值。隨著是次策略升級，我們將進一步發揮雲端運算及AI 的技術優勢，結合 AWS 全球網絡及本地團隊的深厚資源，與科技園公司一同繼續協助本地創科企業加速創新，拓展業務，鞏固香港的國際創科中心地位。」香港科技園公司行政總裁黃秉修表示：「與 AWS 的合作，是我們建構蓬勃創科生態的重要一環。AWS 聯合創新中心的升級將使我們能更有系統地將資源投放到最具潛力的領域，例如生命健康科技；並為我們的年輕人才提供明確的事業發展路徑。我們深信深化雙方的合作將更有效驅動『從研發到產業化』的進程，催生更多成功的深度科技初創公司，為社會帶來更多創新及正面的影響力。」

關於 Amazon Web Services Amazon Web Services（AWS）始終秉持以客為先、熱衷創新、卓越營運和堅持長期思考的原則。近二十年來，AWS 透過推動雲端運算和生成式 AI 的普及，讓各行各業、不同規模的機構都能便捷地使用這些技術，從而成為歷史上增長最快的企業科技服務供應商之一。全球數百萬客戶均信賴 AWS，並藉助其服務加速創新、推動業務轉型和塑造未來。憑藉業界領先的 AI 能力和遍佈全球的基礎設施，AWS 亦協助開發者將創意轉化為現實。欲了解更多有關AWS的資訊，請瀏覽： https://aws.amazon.com。

