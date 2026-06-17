暑假小朋友放電首選　7月10日至8月31日日本樂高樂園®夏日限定活動開鑼

大型嬉水設施Water Maze重磅升級 準備玩轉盛夏

香港 - 2026年6月17日 - 今年夏天，日本樂高樂園®（LEGOLAND® Japan Resort）將於7月10日至8月31日推出期間限定夏日活動，除了超人氣嬉水設施「水上迷宮Water Maze」全面升級回歸外，更打造多項適合親子同樂的水上活動，從幼兒到小學生都能盡情享受清涼又刺激的夏日樂趣。





位於日本名古屋的「日本樂高樂園®度假村」，不僅是亞洲第二座樂高®積木主題樂園，也是距離香港最近的樂高樂園®，園區集結各式遊樂設施、互動工作坊及主題遊戲區等超過40項體驗內容，讓小朋友在玩樂中盡情發揮想像力與創造力，深受親子家庭喜愛。



位於日本樂高樂園Ⓡ正對面的「名古屋SEA LIFE水族館」亦推薦一併到訪。以「陪伴並支持小朋友的成長」為理念，館內有多達150種海洋生物，並設有多種互動型設施與活動，可以一窺小巧可愛的海底世界，讓整趟旅程更加豐富。



今夏最大亮點，便是深受親子喜愛的大型嬉水區「Water Maze II（水上迷宮Ⅱ）」全面升級回歸，並打造全新六大嬉水區，帶來更豐富、更刺激的夏日玩水體驗。



此外，日本樂高樂園®今年夏天亦同步強化園區防中暑與降溫措施，包括大型風扇、遮陽設施及水霧設備等，讓大小朋友即使在炎熱夏季，也能舒適暢玩。



夏季限定活動「樂高樂園®濕身玩到瘋」3大亮點：



◼️ 超人氣水上迷宮「 Water Maze」驚喜升級登場！

今年夏天，日本樂高樂園®極受歡迎的大型嬉水區「水上迷宮 Water Maze」全面升級回歸！除了保留由約32萬粒樂高®積木打造、極具代表性的「藍龍」外，更打造六大全新嬉水區域，包括「藍龍瀑布」、「龍之滑水道」、「冒險迷宮」、「極速滑道」、「滑滑山丘」及「戲水廣場」，讓大小朋友都能盡情享受清涼的夏日玩水樂趣。



園區內還設置多處水砲裝置，在水花四濺的歡樂氣氛中，全家一起濕透狂歡！此外，今年每日可入場人數也增加約1,000人。



【注意事項】

※「水上迷宮 Water MazeⅡ」採用官網即日預約制，名額有限，額滿為止。

※2026年7月5日（日）前僅限星期六、日率先開放



◼️11座水砲、15米高水柱齊發！「海盜海岸Pirates Shore」變身夏日水戰樂園

除了「水上迷宮Water MazeⅡ」外，日本樂高樂園®今年夏天也同步推出多項期間限定「濕身」活動。其中最受矚目的「海盜海岸Pirates Shore」，每30秒便會發射11座大型水砲，搭配最高約15米的巨大水柱，瞬間讓整個區域化身清涼水世界。



人氣設施「潑水戰Splash Battle」則可搭乘海盜船，拿起水槍與其他遊客展開刺激水戰，在水花攻勢下，不只場內玩家，就連場外遊客都隨時濕透！



此外，戲水設施「防濺墊Splash Pad」也是小朋友喜愛的嬉水區之一，約每2分鐘便有高達約1,200升的水從高處瞬間傾瀉而下，帶來超震撼的清涼體驗，讓夏日暑氣瞬間消散。



◼️升級版噴水表演「海賊團與灼熱Sharkercise」熱爆全場！

以「黑鬍子海盜團」對上「鯊魚軍團」為主題，由樂高角色帶領大家一起唱跳暖身，為一連串的嬉水活動揭開序幕。今年除了設置12座大型水砲外，舞台上也新增3組噴水裝置，帶來比去年更強勁的灑水效果，簡單有趣的互動舞蹈也讓小朋友能享樂其中。



◼️3~6歲兒童都能玩！幼兒親水設施同步登場

為了讓有幼兒的家庭也能一起享受夏日戲水樂趣，日本樂高樂園®今年同樣推出適合幼童體驗的親水設施，包括可穿著尿布直接遊玩的「得寶®樂遊Duplo®Play」與「DoReMi彈奏」等嬉水區域，讓首次接觸玩水的小朋友也能輕鬆同樂。



「得寶®樂遊Duplo® Play」設有適合幼兒遊玩的滑水道與隨機噴水設施，並設置屋頂遮陽與大型風扇，即使在夏季高溫中，也能舒適體驗。而「DoReMi彈奏」則結合樂高®樂器模型、燈光與小水柱噴灑效果，搭配柔軟地墊設計。親子可一同穿梭於噴湧而出的水花之間，盡情感受水花洗禮，沉浸在融合光影與音樂的趣味戲水體驗之中。



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