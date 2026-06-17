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出版：2026-Jun-17 14:11
更新：2026-Jun-17 14:11
PR Newswire

U Lifestyle《社群》玩轉夏日狂賞

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激送水上樂園門票／機場貴賓室禮遇／嬰兒夏日防護套裝｜召集全城內容創作者加入全新《社群》活動配對系統

香港2026年6月17日 /美通社/ -- 盛夏來臨，正是與家人朋友盡情出遊、探索生活的最佳時機U Lifestyle《社群》今個夏天隆重推出一系列夏日狂賞，為一眾家長提前安排暑假行程今個6月狂送一系列豐富限時好禮，包括消暑必備的水上樂園門票、免費機場貴賓室體驗，以及嬰幼兒戶外出遊必備的夏日防護套裝。與此同時，《社群》現正招募全城內容創作者，加入全新「社群活動配對系統」，登記即有專人精準配對專屬品牌活動，助力解鎖今個夏天最強流量密碼

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《社群》玩轉夏日狂賞| 完成簡單任務贏豐富好禮

夏日限時好禮 | 【1】請您去海洋公園水上樂園

夏天當然要去水上樂園玩水清涼一下海洋公園水上樂園設有多達27個室內及室外遊樂設施，當中包括人氣必玩的七彩滑水梯、激流漂流等水上活動。有動有靜，大人細路都玩得盡興6月23日起只需於《社群》簡單登記，就有機會免費暢玩海洋公園水上樂園，今個暑假盡情投入玩水樂趣

活動日期：2026年6月23日至2026年7月14日

*密切留意U Community社群官方帳號公佈活動詳情

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夏日限時好禮 | 【2】送您機場豪華貴賓室通行券

暑假最適合安排親子出國旅行，一場完美假期就由機場開始《社群》請各位免費體驗機場豪華貴賓候機室，盡享貴賓室美食及舒適環境，起程前可以避開人潮放鬆身心現時只需完成簡單任務，就有機會贏走機場豪華貴賓室入場券兩張，Check-in 後即可輕鬆候機，優雅地開展旅程

活動日期：即日起至2026年6月30日

登記免費入機場貴賓室

夏日限時好禮 | 【3】送您嬰幼兒夏日防護套裝

夏日帶小朋友出遊放電，最怕蚊叮蟲咬及猛烈紫外線曬傷BB肌膚《社群》現時送出法國護膚品牌Mustela「嬰幼兒夏日防護套裝」，包括專為初生嬰兒而設的SPF50低敏高效防曬乳、高效防曬棒及嬰幼兒驅蚊乳液，簡單登記就有機會免費贏走全套，成份溫和不刺激，戶外活動都能有效全面保護BB幼嫩肌膚

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活動日期：即日起至2026年6月30日

登記贏走嬰幼兒夏日出遊好物

召集Foodie、旅遊、親子KOL | 加入配對計畫參加合作試用

全新社群活動配對系統 | 精準配對專屬社群活動

《社群》全新創作者活動配對系統強勢登場我們現正熱烈招募全港Foodie、旅遊、美妝及親子 KOL、KOC或MI填表加入配對系統。系統將由專人精準配對合適的社群活動，讓參與者有機會優先參與品牌試食、試玩、產品試用、豐富送禮及廣告合作，享受各類專屬福利。透過平台定期派Job，不僅能輕鬆賺取現金賞，更能全面展現個人影響力，讓更多粉絲與知名品牌主動發掘個人才華

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立即填表配對專屬活動

成為Buffet導「嚐」員 | 率先免費試食各大酒店自助餐

炎炎夏日，最適合舒舒服服「擦餐勁」U Community社群「Buffet 導『嚐』員」企劃進行得如火如荼，持續招募一眾識食Foodie以專業視角試食全港高質酒店自助餐入選者將獲邀免費試食各大星級酒店自助餐，分享食評更有機會獲得更多品牌合作機會。想將美食熱誠轉化為專屬福利？立即加入企劃，搜羅全港最強自助餐

登記成為Buffet 導「嚐」員

加入親子合作配對計畫 | 優先參加品牌親子專享活動

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各位爸爸媽媽加入《社群》「親子合作配對計畫」，即有專人配對試用活動。用戶將有機會率先參與豐富親子品牌活動、產品試用及工作坊體驗等限定合作，獲得免費育兒產品立即登記，創造美好親子時光想獲取更多最新《社群》活動情報，記得下載U Lifestyle App成為會員及追蹤《社群》官方Instagram，接收第一手生活資訊

填表登記「親子合作配對計畫」

社群創作有價企劃最後召集 | 成為《社群》創作者賺額外收入

「社群創作有價企劃」第五回招募已進入最後階段即刻把握機會，於6月21日前登記加入成為《社群》創作者，通過審核後即可分享生活賺現金賞無論分享美食、美妝心得、親子日常、旅遊點滴，或是隨心分享生活日常，只要成為社群U Creator，於《社群》發佈帖文，就能輕鬆將帖文流量變現帖文觀看次數越多，賺得越多，更有機會被更多廣告品牌發現，爭取更多合作機會。誠邀各位內容創作者一齊參與，輕鬆賺外快

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登記日期：即日起至2026年6月21日

加入「社群創作有價企劃」

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SOURCE U Lifestyle

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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

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