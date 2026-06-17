U Lifestyle《社群》玩轉夏日狂賞

《社群》玩轉夏日狂賞| 完成簡單任務贏豐富好禮 夏日限時好禮 | 【1】請您去海洋公園水上樂園 夏天當然要去水上樂園玩水清涼一下。海洋公園水上樂園設有多達27個室內及室外遊樂設施，當中包括人氣必玩的七彩滑水梯、激流漂流等水上活動。有動有靜，大人細路都玩得盡興。6月23日起只需於《社群》簡單登記，就有機會免費暢玩海洋公園水上樂園，今個暑假盡情投入玩水樂趣。 活動日期：2026年6月23日至2026年7月14日 *密切留意U Community社群官方帳號公佈活動詳情

夏日限時好禮 | 【2】送您機場豪華貴賓室通行券 暑假最適合安排親子出國旅行，一場完美假期就由機場開始。《社群》請各位免費體驗機場豪華貴賓候機室，盡享貴賓室美食及舒適環境，起程前可以避開人潮放鬆身心。現時只需完成簡單任務，就有機會贏走機場豪華貴賓室入場券兩張，Check-in 後即可輕鬆候機，優雅地開展旅程。 活動日期：即日起至2026年6月30日 登記免費入機場貴賓室 夏日限時好禮 | 【3】送您嬰幼兒夏日防護套裝 夏日帶小朋友出遊放電，最怕蚊叮蟲咬及猛烈紫外線曬傷BB肌膚。《社群》現時送出法國護膚品牌Mustela「嬰幼兒夏日防護套裝」，包括專為初生嬰兒而設的SPF50低敏高效防曬乳、高效防曬棒及嬰幼兒驅蚊乳液，簡單登記就有機會免費贏走全套，成份溫和不刺激，戶外活動都能有效全面保護BB幼嫩肌膚。

活動日期：即日起至2026年6月30日 登記贏走嬰幼兒夏日出遊好物 召集Foodie、旅遊、親子KOL | 加入配對計畫參加合作試用 全新社群活動配對系統 | 精準配對專屬社群活動 《社群》全新創作者活動配對系統強勢登場。我們現正熱烈招募全港Foodie、旅遊、美妝及親子 KOL、KOC或MI填表加入配對系統。系統將由專人精準配對合適的社群活動，讓參與者有機會優先參與品牌試食、試玩、產品試用、豐富送禮及廣告合作，享受各類專屬福利。透過平台定期派Job，不僅能輕鬆賺取現金賞，更能全面展現個人影響力，讓更多粉絲與知名品牌主動發掘個人才華。