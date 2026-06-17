日韓聯乘再生科學登場：RESURGO 頭皮修復中心進駐太古城及旺角

皇牌「新髮誘力」療程主打客製化彈性方案 推單次消費模式導向 重塑業界透明消費新標準

香港 - 2026年6月17日 - 針對都市人因壓力、作息及護理不當而日益年輕化的脫髮困擾。由專業頭皮護理品牌 LUMAS 全心孕育的全新醫學級品牌 RESURGO，今日宣佈正式進駐香港核心商圈——太古城及旺角中心。RESURGO 致力於將嚴謹的再生醫學帶入頭皮護理領域，結合日本尖端技術與韓國再生醫學精華，並由專業「髮線守護侍」團隊主理，立志成為每一位都市人的「髮線終極後盾」。



皇牌「新髮誘力」療程主打客製化彈性方案 推單次消費模式導向 重塑業界透明消費新標準

「生髮有力」的科學轉身：皇牌「新髮誘力」療程



RESURGO 的旗艦項目 —— 「髮線終極後盾：新髮誘力療程」，其命名靈感巧妙取自廣東話「生髮有力」的諧音，不僅帶出療程的信心保證，更象徵為萎縮毛囊注入源源不絕的再生誘發力。



與傳統美容院「單一儀器、固定模式」的做法不同。RESURGO 強調的是「客製化靈活方案」。RESURGO 專業團隊認為，毛囊狀態隨天氣、情緒及生理週期瞬息萬變。因此，在「新髮誘力」療程中，髮線守護侍會根據客戶每一次回店時的最新頭皮檢測報告，現場決定當日最適合的喚醒（醒髮）與活化（活髮）技術組合。這種因時制宜的客製化療程，能確保頭皮不會因重複單一刺激而產生耐受性，讓生髮效果達到最佳化，且療程組合折扣亦較單項購買更實惠。



推行「零壓力透明消費」



RESURGO 致力打破大眾對美容行業「硬銷套票」的刻板印象。品牌全面取消基礎「育髮」（清潔消炎）及「醒髮」（激活毛囊）療程的套票（Package）制度，全面轉向單次性消費。



育髮（深層清潔）：如 Jet-Steam 水養活細胞療程，專注於利用音速噴射水氧粒子清除皮脂蟎，單次收費，讓客戶隨時隨地根據頭皮清爽感安排預約。



醒髮（甦醒毛囊）：如 TargetCool 冰點毛囊蘇醒療程，針對休眠毛囊進行物理活化，同樣不設套票壓力。



PlaSonic 無創等離子技術：透過等離子能量打破頭皮角質屏障，臨床證實能將頭皮吸收力提升至 4.6 倍，讓活髮精華不被浪費於表層。

TargetCool 冰極結晶槍：精準利用液化 CO2 以恆溫 -5°C 迅速活化頭皮微循環，喚醒沉睡毛囊。

Air-jet 音速氣注技術：利用 1.2MPa 超高壓 與 600m/s 超高速 技術，將精華霧化後透過動能直送真皮層，全程無痛且無須針劑注射。



品牌僅在需要長期監測、過程較為繁複的進階活髮療程中保留套票選項，讓有決心進行完整修復方案的客戶能以更優惠的價格達成護理頭皮及育髮成效。RESURGO 的專業性建立於嚴謹的技術參數之上，確保每一次護理都具備醫學級的精準度：所有活髮療程由髮線守護侍根據客戶每次回店時的最新頭皮檢測報告，決定當日最適合的精華組合：韓國再生醫學精華 (韓國研發)： 專注於頭皮細胞的「修復」與「防禦」。精華內含 8 種活性成份，包括 EGF 表皮生長因子及銅三肽-1，能延續毛囊生命力。其獨特的「李葉繡線菊枝葉提取物」更具備極高抗氧化、抗菌及抗炎功效，配合透明質酸鈉長效釋放營養，能深層舒緩頭皮敏感、修復受損，為秀髮打造健康的生長土壤。脂肪及胎盤雙外泌體精華 (日本研發)： 針對毛囊的「喚醒」與「再生」。外泌體作為細胞間的「訊息載體」，能向毛乳頭細胞發出強效修復信號，誘導頭髮重回生長週期。這是目前全球活髮科技中的「天花板」級成分，能有效促進毛囊恢復活力。RESURGO 選址於景觀開揚的高層寫字樓單位，為客戶提供高度隱私且尊貴的護理環境。太古城英皇道 1111 號 25 樓 2511 室旺角亞皆老街 65 號 旺角中心 1 期 20 樓 2018-19 室查詢電話：+852 3521 1138