DHL Express 聯乘 Absurd Laboratory 以退役速遞員制服創作限量版潮流配飾

- 「2025年度Redress 設計大賽 」之「DHL GoGreen Plus 歷屆參賽設計師獎」得主王偉駿創作出「DHL x Absurd Laboratory BFFS 升級再造系列」限量版潮流配飾，為退役速遞員制服賦予新生命
- 所有收益在扣除成本後將全數撥捐本地非牟利團體 Redress，培育新一代可持續設計人才
王偉駿在此系列展現其標誌性的創意與可持續設計理念，將日常穿搭的實用性與大膽的實驗風格巧妙結合。他將退役的 DHL Polo 恤及工裝褲解構並重新演繹，創作出充滿創意的「DHL x Absurd Laboratory BFFS 升級再造系列」，涵蓋多款設計獨特的潮流單品，包括二合一漁夫帽及斜揹袋、舒適的中性休閒鞋，以及一對四肢可靈活轉動的可愛小熊掛飾。每件作品將原有制服注入嶄新藝術感，使其轉化為展現當代風格的潮流配飾。
除推動可持續設計外，DHL 亦與本地慈善團體 Redress 合辦此系列的義賣活動。所有收益在扣除成本後將全數撥捐Redress，以支持及培育歷屆參賽設計師，推動以可持續及循環設計為核心理念的新一代創意人才發展。
DHL Express 香港及澳門高級副總裁暨董事總經理蔣國雄 表示：「我們很榮幸與 Redress再度合作，共同推動本地時裝界的可持續發展和循環經濟。這項計劃在具前瞻視野的設計師王偉駿巧手下，以創意和實用性重新演繹退役制服，充分體現雙方對共創可持續未來的承諾。作為時裝業界的領先物流合作夥伴，DHL Express將理念付諸實行，透過 GoGreen Plus 服務 運送此系列的國際訂單，藉著採用永續航空燃料，以減少運輸期間所產生的二氧化碳當量（CO2 e）排放。此外，我們很高興能將系列的全數收益撥捐 Redress，支持其培育新一代可持續設計人才的使命，為業界長遠發展帶來正面的影響。」
Absurd Laboratory 創辦人王偉駿 表示：「我很榮幸能夠與 DHL 和 Redress 合作開展這個別具意義的項目，而榮獲『DHL GoGreen Plus 歷屆參賽設計師獎』正正為這趟旅程揭開序幕，讓我有機會親眼見證創意由概念轉化為實物，過程極具滿足感。我希望透過升級改造 DHL 退役速遞員制服，為這些常被忽視的物料賦予全新故事，打造出既具現代感又富吸引力的潮流配飾，並傳遞可持續發展與循環設計的理念。」
本地設計師王偉駿一直以透過解構及升級再造打破傳統時裝界限而聞名，其作品持續為閒置物料賦予全新價值，正好與此項循環時尚計劃的願景完美契合。
「 DHL x Absurd Laboratory BFFS 升級再造系列」慈善義賣
限量版潮流配飾即日起透過以下渠道發售：
- Absurd Laboratory 網上商店：https://absurdlaboratory.com/
- Midwest Vintage 實體店：https://www.instagram.com/midwestvintage/
- The Redress Closet：https://redress.com.hk/shop-secondhand/
| DHL x Absurd Laboratory BFFS 升級再造系列」慈善義賣
所有收益在扣除成本後將全數撥捐 Redress，用作支持新晉設計師展開更多充滿創意的合作項目，共同推動循環時尚產業的發展。
| Bailey
二合一漁夫帽 / 斜揹袋
| Sam
中性休閒鞋
| Frankie
熊仔耳機袋掛飾（大）
| Felix
熊仔掛飾（小）
了解更多關於這次聯乘計劃，請瀏覽：https://www.dhl.com/discover/zh-hk/about-dhl/dhl-stories/uniform-upcycling-with-absurd-laboratory
關於「DHL GoGreen Plus 歷屆參賽設計師奬」
2025年，DHL與Redress推出「DHL GoGreen Plus 歷屆參賽設計師奬」。此獎項挑戰Redress的歷屆參賽設計師們，將退役的DHL制服升級改造為企業禮品、配飾或時尚單品，為服裝賦予新生。為支持得獎設計師王偉駿，DHL和Redress將會舉行一系列活動，更獲得價值港幣30,000元的DHL運費贊助。此舉旨在鼓勵及支持設計師發展品牌，以及協助他們將業務擴展至國際市場。
DHL – 世界頂尖的物流公司
DHL 為物流業的全球領導品牌。DHL 的各個分支致力提供無可比擬的物流服務，包括國內與國際包裹運送服務、電子商貿配送方案、國際速遞、海陸空運輸及行業供應鏈管理。憑藉在全球超過220 個國家及地區擁有389,000員工，DHL 將人和企業安全可靠地連結起來，並促進環球貿易持續往來。DHL 作為「世界頂尖的物流公司」，為科技、生命科學與醫療保健、工程、製造業及能源、汽車及零售等增長市場及行業提供專業的解決方案。
DHL 隸屬於DHL 集團（DHL Group），集團於2025年的營收超過829億歐元。集團實踐可持續營商策略，履行對社會環境的承諾，致力貢獻全球。DHL 集團矢志於2050 年達致零排放。
關於Redress
Redress是一家扎根香港、以亞洲為首的環保非政府組織，其使命是透過教育和鼓勵設計師和消 費者，加快轉變時裝成為循環產業，以減少服裝對環境的負面影響。自2011年起，「Redress 設計大賽」旨在教育和鼓勵新晉時裝設計師有關循環設計的技術，例如透過零廢棄、升級再造和重新構造方法，以減少時裝對環境的負面影響。DHL Express 榮幸成為2026年度「Redress設計大賽」 的白金贊助商，並提供GoGreen Plus服務，透過使用永續航空燃料運送來自全球各地的參賽作品，減少運輸過程所產生的二氧化碳當量（CO2e）排放。
作為2025年度「Redress 設計大賽」的其中一環，來自香港、中國內地、秘魯、台灣及印度地區的六個 Redress 歷屆參賽設計師品牌所創作的可持續時尚系列，均透過 DHL 的 GoGreen Plus 服務運送至香港參加總決賽。是次Redress 時裝作品運輸過程中，與傳統燃料相比，二氧化碳當量排放減少了50%，亦有第三方審核其減排值。