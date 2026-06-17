DHL Express 聯乘 Absurd Laboratory 以退役速遞員制服創作限量版潮流配飾

關於「DHL GoGreen Plus 歷屆參賽設計師奬」

2025年，DHL與Redress推出「DHL GoGreen Plus 歷屆參賽設計師奬」。此獎項挑戰Redress的歷屆參賽設計師們，將退役的DHL制服升級改造為企業禮品、配飾或時尚單品，為服裝賦予新生。為支持得獎設計師王偉駿，DHL和Redress將會舉行一系列活動，更獲得價值港幣30,000元的DHL運費贊助。此舉旨在鼓勵及支持設計師發展品牌，以及協助他們將業務擴展至國際市場。



DHL – 世界頂尖的物流公司

DHL 為物流業的全球領導品牌。DHL 的各個分支致力提供無可比擬的物流服務，包括國內與國際包裹運送服務、電子商貿配送方案、國際速遞、海陸空運輸及行業供應鏈管理。憑藉在全球超過220 個國家及地區擁有389,000員工，DHL 將人和企業安全可靠地連結起來，並促進環球貿易持續往來。DHL 作為「世界頂尖的物流公司」，為科技、生命科學與醫療保健、工程、製造業及能源、汽車及零售等增長市場及行業提供專業的解決方案。



DHL 隸屬於DHL 集團（DHL Group），集團於2025年的營收超過829億歐元。集團實踐可持續營商策略，履行對社會環境的承諾，致力貢獻全球。DHL 集團矢志於2050 年達致零排放。

