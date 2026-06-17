聯想ThinkBook呈獻：2026青少年慈善精英賽創新收官，未來五年藍圖正繪就

香港2026年6月17日 /美通社/ -- 6月10至12日，聯想ThinkBook呈獻：2026青少年慈善精英賽在上海穎奕安亭高爾夫俱樂部圓滿收桿。 本場賽事由奧運會獎牌得主、LPGA選手林希妤與行業頂級營銷操盤手徐媛媛（Smile Xu）聯合發起，得到THE SPIN體育教育基金和The CJ Wang基金會的大力支持；賽事由思邁超牛（上海）文化傳播有限公司承辦營運，並獲得了世界業餘積分組織WAGR、青少年高爾夫積分榜JGS雙重認證。 賽事對標職業大賽，設置了球迷互動區、18號洞全玻璃冠軍俱樂部、球員娛樂休息室，為球員提供免費自助餐、TaylorMade工坊車、真草練習場、全新用球，球場四輪免果嶺費等國際職業賽事級別待遇，在辦賽模式、科技賦能以及長期規劃等多個方面展示出創新與突破，為青少年球員帶來全新體驗。

榮耀加冕，新生代精英突出重圍 為了讓更多孩子擁有體驗大賽的機會，本次賽事共設108個參賽席位。在為期三天的激烈角逐中，優秀的青少年球員展現了強大的韌性與高水準的競技狀態。決賽輪，男子組冠軍張煜柯和女子組冠軍江昱媛都是在落後的情況下出發，交出66桿之後，逆轉局面，翻盤取勝！ 在率先結束的女子組比賽裡，江昱媛展現了絕對的統治力。她在首輪領先後因中暑在第二天失去領先榜。決賽輪，落後2桿出發的她迅速調整，強勢抓下7隻小鳥，同樣交出66桿的佳績，以低於標準桿10桿206桿的總成績、5桿的巨大優勢毫無懸念地捧起冠軍獎盃。李佳航三輪73-67-71，以211桿的成績獲得女子組亞軍；36洞領先者盧思穎三輪71-68-74，以213桿的總成績獲得季軍。

男子組則由張煜柯上演了一場絕地反擊的精彩劇目。帶著落後領先者6桿的差距進入決賽輪的他，在最後一洞抓鳥後，以低於標準桿4桿、212桿的總成績，並列領先的狀態完賽。在與他並列領先的陸茁熙18號洞下水吞下雙柏忌失誤之後，張煜柯加冕桂冠，成為聯想ThinkBook呈獻：2026青少年慈善精英賽男子組冠軍。 董安童三輪都交出71桿，發揮穩健，最終以1桿之差獲得亞軍；36洞領先者重慶球員陸茁熙決賽輪以74桿完賽，以214桿的總成績名列季軍。 本次賽事決出了六張AJGA賽事的參賽卡，為卓越表現球員打開了直通國際賽場的大門。最終，江昱媛、李佳航、張陳瀚三人獲得了由林希妤主辦的「Ninja呈獻AP青少年邀請賽（AP Invitational Junior presented by Ninja）」的參賽卡；王帝博、鄭羅芮、徐彥喬三人獲得了THE SPIN體育教育基金主辦的「2026 AJGA SSEF青少年錦標賽（2026 AJGA SSEF Junior Championship）」的入場券。

跨界創新，打造不止於比賽的成長生態 秉承助力青少年球員成長的原則，聯想ThinkBook呈獻：2026青少年慈善精英賽賽事在多個維度實現了突破，其獨創性與關懷度令人印象深刻。 為了讓參賽球員獲得最直觀的頂尖指導，賽事創新性地邀請了林希妤、馮思敏、金誠、金博、柴博文、林日曦六位職業名將現場教學！第一個比賽日，他們來到練習場和練習果嶺，從開球距離、開球準度、鐵桿、弧線球、切桿、推桿等方面進行分組教學，對青少年球員進行手把手教學。「太有用了，第一輪比賽後學的即停球，第二輪就用上了！」這種安排讓很多參賽球員都大呼實用。

決賽輪，賽事配備高清視頻直播，並帶來了青少年賽事直播呈獻的創新！現場專業直播間，《高爾夫大師》總編輯艾柯聯手高球愛好者、知名動作演員釋小龍坐陣，賽事發起人林希妤、徐媛媛，穎奕安亭高爾夫俱樂部執行董事凌匡冶接力解說。繩圈內，由林希妤、徐媛媛、馮思敏、金誠、金博、柴博文、林日曦組成的冠軍助力團貢獻獨家第一視角專業解讀。打破傳統觀賽壁壘，賽事為屏幕前的觀眾帶來了沉浸式體驗。 賽事還舉辦了「青少年球員的未來發展之路」分享會，賽事聯合發起人徐媛媛攜手馮思敏、金誠、金博等通過高爾夫特長進入美國名校的職業前輩，現場為球員家庭詳細剖析體育升學的路徑與規劃，分享高爾夫特長生的升學政策、院校選擇與成長經驗，為孩子的未來規劃提供實用參考。

賽事期間，賽場特設了「球迷村」及18號洞貴賓包廂，為球員和觀眾提供了豐富的互動活動以及琳瑯滿目的周邊紀念品，將高爾夫賽事打造成一場適合全家參與的戶外嘉年華。 同時，賽事得到主辦球場穎奕安亭高爾夫俱樂部的支持，為所有參賽球員免除了果嶺費，極大地降低了青少年球員的參賽成本。賽事還向上海市體育發展基金會捐贈了38,000元，用於開展「在你的世界裡愛著你」特殊兒童公益課，將體育的溫暖傳遞給更多需要關愛的孩子。 立足長遠：未來五年藍圖正式啟航

聯想ThinkBook呈獻：2026青少年慈善精英賽的舉辦，離不開穎奕安亭高爾夫俱樂部的鼎力支持，也要特別感謝聯想ThinkBook、九陽、旺旺集團、上海浦東新區民辦籽奧高級中學、上海磐霖資產管理有限公司、TaylorMade、Malbon、深圳斐歐特生物科技有限公司、山東斐瀾酒業有限公司、御豬龍品牌等合作夥伴對賽事的大力支持。同時，賽事得到高爾夫漫談、高爾夫大師、新浪高爾夫、搜狐體育、優酷體育、體育大生意、高爾夫雜誌、衛視高爾夫、高爾夫大視野等多家媒體合作夥伴支持，並在多家媒體進行直播。

賽事期間，青少年慈善精英賽組委會與穎奕安亭高爾夫俱樂部聯合宣佈：達成了未來五年的長期戰略合作協議。這意味著，這項青少年大賽將在這座承辦過男子、女子兩項國家公開賽的錦標賽球場穩定扎根。 「未來五年的持續合作，將為賽事帶來穩定的頂級賽場資源與更廣闊的發展機遇。」賽事聯合發起人徐媛媛指出。 奧運會獎牌得主、賽事聯合發起人林希妤表示：「賽事創辦的初衷是為中國球員打造一個高水平的競技平台，讓大家能夠同場切磋、彼此交流，享受比賽。與穎奕安亭俱樂部達成未來五年的合作，相信會有助於賽事健康長遠發展。」

穎奕安亭高爾夫俱樂部執行董事凌匡冶則從另一個維度詮釋這一合作的願景：「我們關注如何通過賽事、教育和平台建設，為中國高爾夫創造長期價值。與青少年慈善精英賽達成未來五年的合作，是這一理念的重要實踐。在未來，我們希望成為推動中國高爾夫發展的力量之一。我們將持續投入資源，為年輕球員提供更高水平的競技平台、更好的成長環境以及更廣闊的國際視野。」 隨著與穎奕安亭的深度合作，未來的賽事將在頂級賽場的硬件保障、專業的營運體系不斷升級，這是一個長期主義的開端！