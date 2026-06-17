昇世集團於無錫正式啓動昇世研修

新辦公室落地長三角 聚焦家族治理與代際傳承 賦能下一代家族領袖
香港 / 無錫，中國 - 2026年6月17日 - 亞洲發展最快的財富管理公司之一昇世集團旗下專注於家族治理與人才培養的旗艦品牌——昇世研修（WRISE Academy） 宣佈其江蘇無錫辦公室正式啓動，專注於家族治理和人才培育。此新辦公室的設立，正值中國跨代財富轉移加速，以及對結構化家族治理財富管理方案需求日增之際。
這是繼深圳、長沙、成都之後，昇世研修在中國內地設立的第四個重要據點。無錫辦公室將聚焦家族治理、家族傳承與下一代家族領袖培養，致力於為高淨值家族提供系統化的治理理念、傳承規劃與家族人才培養相關的學習支持與交流平臺。
服務長三角地區家族傳承需求
長江三角洲是中國整體經濟成長的重要貢獻區域，僅該地區的出口總額在2025年即達10.85兆人民幣，佔中國整體出口的40.2%。
無錫地處長三角經濟圈核心區域，擁有為數眾多的民營與家族企業，隨著創辦人準備進行世代交接，代際傳承需求日益迫切。隨著中國企業家群體進入傳承規劃的關鍵階段，家族治理與下一代培養正成為高淨值家庭的重要議題之一。
賦能全球家族傳承和治理
昇世研修的擴張，反映昇世集團聚焦於支持全球長期家族傳承與治理，不僅止於財富保值。昇世集團執行主席陳學彬先生表示：「家族辦公室的核心不僅在於資產保值增值，更在於價值觀的延續與家族文化的傳承。昇世研修專注於家族治理與下一代培養，幫助家族建立可持續的治理體系，以支持下一代傳承。」
昇世集團執行副主席甄智傑指出：「隨著內地代際傳承規模也在持續擴大，高淨值家庭的下一代培養理念和傳承規劃正在發生結構性變化。昇世將持續聯動全球資源與專業網路，為中國家族傳承與治理提供支援。」
生態協作共創更大成就
無錫辦公室的啟用，標誌著昇世研修從人才培養向家族治理生態的戰略升級。香港昇世副主席、昇世研修首席執行官馮嘉諾博士補充道：「我們期待以長三角為支點，將香港成熟的家族辦公室治理經驗與內地家族企業的實際需求深度融合，培育兼具國際視野與本土智慧的新一代家族領袖。」
展望未來，昇世研修持續擴展其家族治理生態系統，深化與中國內地高淨值家族的互動，並加強與本地商協會、高校及專業機構的合作，開展系列研討、工作坊及認證課程，助力家族企業建立更穩固的治理架構與傳承規劃框架。
香港昇世禦享首席執行官張頔女士表示：「昇世研修通過系統課程、導師輔導及交流活動，賦能下一代家族領袖，幫助他們在傳承中找到自己的定位與使命。無錫辦公室將成為長三角地區家族治理交流的重要平臺。」
關於昇世集團
昇世集團是亞洲持續擴張的金融公司之一，透過策略性收購專業能力與穩健基礎的企業推動發展。集團於新加坡、香港、杜拜、東京、上海、深圳、長沙、成都、無錫、台北及曼谷等主要金融中心設有佈局，並建立獨立專業顧問團隊。
昇世集團在全球擁有超過600名員工，並與超過200間金融機構建立合作網路，憑藉遍佈全球八大開戶中心的資源與網路，致力於為客戶提供專業支援與服務。
昇世集團旗下公司包括昇世財富管理（新加坡）、昇世財富管理（香港）、昇世財富管理（中東）（受DFSA杜拜金融服務管理局監管）、昇世匯盈證券（香港）、昇世匯盈資產管理（香港）、昇世資本（香港）、昇世理財服務（香港）以及WeWrise服務。
關於昇世研修（WRISE Academy）
昇世研修專注於教育的平台，致力於提升亞洲財富管理、家族治理與傳承規劃實務的標準。透過結構化教育、研究及從業人員培訓，旨在支持專業人士掌握相關知識與技能，以便更好地滿足客戶日益複雜的需求，以順應不斷變化的全球金融環境。
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昇世研修僅提供培訓、研究與交流活動。昇世研修所提供的所有內容僅供教育與知識分享之用，不構成投資建議，亦非買賣任何金融產品之要約或招攬，亦不應被視為法律、稅務或審計意見。如有需要，任何相關專業服務應由具資格之第三方從業人員與機構提供。