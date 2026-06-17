StarCompliance 與 Kalshi 推出首個企業級全球預測市場合規解決方案

全新方案將監察及監督範圍擴展至鏈下及鏈上預測市場活動，全面支援金融服務機構 馬里蘭州羅克維爾2026年6月17日 /美通社/ -- StarCompliance (Star) 作為領先的員工及企業合規科技解決方案供應商，今日宣佈與全球最大的預測市場 Kalshi 建立策略合作夥伴關係，推出金融業首個企業級全球合規解決方案，專為監察員工參與預測市場活動而設。 這項新功能擴展了 Star 現有涵蓋數碼資產及傳統證券的員工合規管理框架，讓企業能夠透過單一集中式合規平台，監察員工在 Kalshi 上的預測市場活動，從而確保符合內部政策及合規要求。

隨著預測市場持續增長，金融機構正面臨新風險，因為員工多了一個可藉由濫用重大非公開資訊 (MNPI) 獲利的途徑。 傳統合規計劃未能應對這新興監管盲點。 Star 產品總監 Kelvin Dickenson 表示：「預測市場正迅速成為員工行為及重大非公開資訊風險的新興領域。 隨著這類市場在全球持續發展，企業需要能夠因應不同司法管轄區要求的監察能力，同時有效地掌握鏈上及鏈下預測市場活動的狀況。」 Star 全新的預測市場監控 (Prediction Markets Monitoring) 解決方案： 自動監察鏈上及鏈下預測市場生態系統活動

根據企業自訂風險參數設定可配置警示

集中式個案管理功能，用於調查及審計追蹤

監察與交易量、交易模式、市場類別及工作時間活動相關的行為

方便掌握跨鏈下及鏈上環境的可疑員工活動

提供與企業政策、風險承受能力及監管要求保持一致的靈活監督機制

Kalshi 業務發展副總裁 Max Crowley 表示：「預測市場正日益成為全球金融生態系統的重要一部分。 隨著機構採用步伐加快，企業需要合規基礎設施，以支援負責任的市場參與，又能適應不斷變化的監管期望。 Kalshi 一直高度重視合規工作，我們很高興與 Star 合作，為這個新興市場類別帶來企業級監督能力及專業知識。」 透過這項合作夥伴關係，隨著預測市場的監管規定、交易行為及監督要求持續演變，Star 與 Kalshi 將共同支援企業應對相關挑戰，結合技術整合與持續的合規專業知識，協助企業保持合規。

如欲了解更多資訊，歡迎參加將於美東時間 7 月 16 日上午 10 時舉行的網上研討會「產品焦點：與 StarCompliance + Kalshi 攜手推出預測市場監測」(Product Spotlight: Launching Prediction Markets Monitoring with StarCompliance + Kalshi)，屆時將包括產品現場示範。 請按[此處]預留席位。 關於 Kalshi Kalshi 於 2018 年成立，是全球最大的預測市場，提供以真實世界事件結果為基礎的金融市場，涵蓋頒獎典禮等各類事件。 Kalshi 是業界領導先驅，廣獲肯定為推動了預測市場合法化，並為美國數百萬名交易者建立出安全合法的受監管平台。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.kalshi.com。