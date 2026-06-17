Bitmine Immersion Technologies (BMNR) 宣佈其以太幣 (ETH) 持有量達 562 萬枚，加密資產及現金總持有額達 104 億美元

Bitmine 目前持有以太幣總供應量 1.207 億枚中的 4.66% Bitmine 只花了 11 個月時間，便達到「5% 的煉金術 」(Alchemy of 5%)，超越 93% 的目標進度 Bitmine 入選 2026 年《財富》加密貨幣 100 強，此名單是區塊鏈業界最具影響力公司的權威排名 Bitmine 在 2026 年 6 月 10 日完成了 350 萬股 9.50% A 系列永續優先股的發售 Bitmine 的 A 系列優先股將由 2026 年 6 月 16 日起在紐約證券交易所 (NYSE) 掛牌，股份代號為 BMNP 以太坊持續因兩大利好因素而受惠，一是 Wall Street 在區塊鏈上進行代幣化，二是代理型人工智能 (AI) 系統越來越需要公開且中立的區塊鏈。

Bitmine 已質押 4,718,677 枚以太幣，按每枚以太幣 1,718 美元計算，相當於 81 億美元 MAVAN（美國製造驗證者網絡）是 BMNR 及機構投資者首選的以太坊質押平台，著重安全保障、卓越效能及穩健表現 Bitmine 持有價值 8,800 萬美元的 Eightco (NASDAQ: ORBS)，其現已成為全球唯一可讓投資者直接持有 OpenAI 敞口的公開上市股 Bitmine 加密資產 + 現金及有價證券總持有額 +「Moonshots」合計達 104 億美元，其中包括 562 萬枚以太幣、5.02 億美元現金及其他加密資產持倉 Bitmine 的加密資產庫藏在同業中表現領先，不論是在每股加密資產淨值 (NAV) 增長速度，抑或 BMNR 股票的高交易流動性方面，均名列前茅

Bitmine 為美國第 203 大最活躍交易股票，日均成交額達 5.5 億美元（5 日平均） Bitmine 持續獲得頂級機構投資者支持，包括 ARK 的 Cathie Wood、MOZAYYX、Founders Fund、Bill Miller III、Pantera、Kraken、DCG、Galaxy Digital 以及個人投資者 Thomas "Tom" Lee，攜手支持 Bitmine 收購 5% 以太幣的目標 康州諾沃克2026年6月17日 /美通社/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc.（「Bitmine」或「公司」）為一家比特幣及以太坊網絡公司，專注於累積加密資產作長線投資，今日宣佈 Bitmine 加密資產 + 現金總額 +「moonshots」持有總額達到 104 億美元。 截至 2026 年 6 月 14 日下午 6 時（美國東部時間），公司持有的加密資產包括 5,620,754 枚以太幣（每枚 1,718 美元，Coinbase NASDAQ: COIN）、204 枚比特幣 (BTC)、對 Beast Industries 的 1.8 億美元持股、對 Eightco Holdings（NASDAQ: ORBS）的 8,800 萬美元持股（「moonshots」），以及總額 5.02 億美元的現金及有價證券。 Bitmine 持有的以太幣佔以太幣總供應量（1.207 億枚）的 4.66%。

Bitmine 在 6 月 10 日完成了其公開發售，該發售根據經修訂的 1933 年《證券法》(Securities Act)（「證券法」）登記，涉及 350 萬股 9.50% A 系列永續優先股（「A 系列優先股」），每股公開招股價為 80.00 美元。 扣除包銷折扣、佣金及公司預計的招股開支後，公司從招股中獲得的所得款項淨額約為 2.738 億美元。 A 系列優先股預期將於 2026 年 6 月 16 日起在紐約證券交易所開始買賣，股票代號為 BMNP。 BMNP 的股息將按週派發，具體安排須遵循相關指定證書的條款。 Bitmine 主席 Thomas "Tom" Lee 說：「發行 A 系列優先股，有助 Bitmine 達到資產負債表的理想多元化。 公司目前預計年度化質押獎勵約為 2.19 億美元，這筆經常性現金流足以支持 A 系列優先股的股息派發。」

2026 年 6 月 11 日，Bitmine 入選了《財富》100 大加密貨幣名單（連結在此）。 據《財富》雜誌報道，這份區塊鏈業界最具影響力公司的權威排名，綜合了 Inca Digital 的嚴謹數據分析，以及向頂尖加密貨幣專家所作問卷調查的結果。 2026 年 5 月 11 日，Bitmine 發佈 2026 年 5 月的最新主席致辭（連結在此）。 Lee 先生稱：「在過去一週，我們增持了 76,881 枚以太幣， 我們目前保持略為加快的買入步伐，因我們相信以太幣價格的此番回調，並未反映以太坊基本實力走強。 考慮到我們認為我方正處於加密貨幣之春的初期階段，這情況不足為奇。 Bitmine 可望於 2026 年內達成『5% 的煉金術』。」

Bitmine 近日推出了機構級質押平台 MAVAN（美國製造驗證者網絡）。 MAVAN 原為支援 Bitmine 自身的以太坊庫藏而生，如今銳意拓展，致力服務一眾追求頂尖質押基建的機構投資者、託管人及生態系統合作夥伴。 Bitmine 持有的部分以太幣已質押在 MAVAN 平台上。 截至 2026 年 6 月 14 日，Bitmine 質押的以太幣總數為 4,718,677 枚（按每枚以太幣 1,718 美元計算，相當於 81 億美元）。 Lee 表示：「Bitmine 所質押的以太幣數量，已超越全球任何其他機構。 當規模擴大（即 Bitmine 的以太幣由 MAVAN 及其質押合作夥伴全面完成質押）後，按 2.79% 的 7 日 BMNR 收益率計算，以太幣質押獎勵每年可達 2.69 億美元。」

Lee 續說：「目前按年化計算的質押收入為 2.26 億美元， 而這 470 萬枚以太幣約佔 Bitmine 持有的 562 萬枚以太幣的 83% 以上。 Bitmine 自有質押業務所產生的 7 日收益率為 2.79%（按年化計算）。」 Bitmine 的加密資產持倉穩居全球第一大以太坊庫藏公司，以及全球第二大加密資產金庫，僅次於 Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR)，後者持有 845,256 枚比特幣，價值 540 億美元。 Bitmine 仍然是全球最大的以太幣庫藏。 Bitmine 為美國成交最活躍的股票之一。 根據 Fundstrat 的數據，該股平均每日美元成交額為 5.5 億美元（截至 2026 年 6 月 12 日止 5 日平均計算），在美國 5,704 隻上市股票中排名第 203 位，僅次於 Oklo Technologies（排名第 202 位），並領先 Parker-Hannifin（排名第 204 位）（statista.com 及 Fundstrat 調查數據）。

Bitmine 管理層相信《天才法案》(The GENIUS Act) 以及美國證券交易委員會 (「SEC」) 的 Project Crypto，對 2025 年金融服務業的變革意義，堪比 54 年前美國於 1971 年 8 月 15 日終止 Bretton Woods 以及美元與黃金掛鈎（即「金本位」）的歷史性舉動。 1971 年的該項事件成為 Wall Street 現代化的催化劑，促成今日具代表性的 Wall Street 巨頭，以及現代金融與支付基礎設施的誕生。 事實證明，這些投資的表現優於黃金。 公司亦公佈，董事會亦已就 A 系列優先股已發行股份宣派第三次每週現金股息，每股 0.2639 美元，將於 2026 年 7 月 6 日派發給在 2026 年 6 月 26 日營業結束時名列股東名冊的 A 系列優先股持有人。

主席致辭全文可於此查閱： https://www.Bitminetech.io/chairmans-message 2025 財政年度全年業績簡報及公司簡報可於此查閱：https://Bitminetech.io/investor-relations/ 如欲獲取最新資訊，請於以下網址獲取：https://Bitminetech.io/contact-us/ 關於 Bitmine Bitmine (NYSE: BMNR) 是一間在美國營運的比特幣採礦公司。 公司正動用過剩資本以成為全球領先的以太坊庫藏公司，為機構投資者及公開市場參與者推行一項創新的數碼資產策略。 在「5% 的煉金術」理念指引下，本公司承諾以以太幣作為其主要庫藏儲備資產，並透過質押及去中心化金融機制等原生協議層級活動加以運用。 本公司將於 2026 年推出 MAVAN（美國製造驗證者網絡），這是專為 Bitmine 資產打造的專屬質押基礎設施。

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https://x.com/fundstrat 前瞻性陳述 本新聞稿載有根據《1995 年私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 所界定構成「前瞻性聲明」的陳述。 本新聞稿中並非純屬歷史事實的陳述，均屬前瞻性陳述，並涉及風險及不確定性。 這些前瞻性陳述可藉由「預期」、「預計」、「計劃」、「打算」、「相信」、「期望」、「估算」等字詞及類似表述來識別。 本文件具體載有前瞻性陳述，內容關於：(i) 公司有關以太幣收購的目標，包括「5% 的煉金術」計劃，以及 Bitmine 將於 2026 年某個時候達成此目標的預期；(ii) 公司對加密貨幣市場的信念及預期，包括相信以太坊將繼續受惠於兩大利好因素：Wall Street 在區塊鏈上的代幣化趨勢，以及代理型人工智能系統對公開且中立的區塊鏈日益增加的需求；(iii) A 系列優先股預計由 2026 年 6 月 16 日起在紐約證券交易所掛牌，股份代號為 BMNP；(iv) A 系列優先股的股息派發時間表，包括預期第三次每週現金股息將於 2026 年 7 月 6 日派發予 2026 年 6 月 26 日登記在冊的股東；(v) 公司的數碼資產累積策略及質押業務，包括預計年度化以太幣質押獎勵約 2.69 億美元（當 Bitmine 的以太幣由 MAVAN 及其質押合作夥伴全面質押時），以及目前預計年度化質押收入約 2.26 億美元；(vi) MAVAN 計劃擴展業務，以服務一眾追求頂尖質押基建的機構投資者、託管人及生態系統合作夥伴；(vii) 本公司將當前市況形容為「加密貨幣之春的初期階段」，並認為以太幣價格回調並未反映以太坊基本實力走強；(viii) 管理層相信，《天才法案》及 SEC 的加密貨幣項目 (Project Crypto) 對金融服務帶來的變革，堪比美國於 1971 年 8 月 15 日終止 Bretton Woods 及美元與黃金掛鈎的行動；以及 (ix) 本公司以太坊庫藏策略的持續增長及發展。 在評估該等前瞻性陳述時，閣下應考慮多項因素包括：Bitmine 跟上新技術及不斷變化的市場需求的能力；Bitmine 為其當前業務、以太坊庫藏業務及擬定未來業務提供資金的能力；Bitmine 業務的競爭環境；影響公司普通股及 A 系列優先股交易價格的市場狀況；影響數碼資產的監管發展，包括待定立法及美國證券交易委員會相關舉措的最終頒布與實施；數碼資產價格的波動性和不可預測性；公司質押業務的表現、可靠性及安全性； 人工智能系統相關風險，以及其對加密貨幣市場的影響；以及比特幣和以太坊的未來價值。 實際未來表現及結果可能與前瞻性陳述中所表達者存在重大差異。 前瞻性陳述受多項條件所規限，其中不少超出 Bitmine 的控制範圍，包括 Bitmine 於 2025 年 11 月 21 日向美國證券交易委員會提交的 10-K 表格中「風險因素」一節所載者，以及不時修訂或更新的所有其他美國證券交易委員會文件。 Bitmine 向美國證券交易委員會提交的文件副本，可於美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 查閱。 除法律規定外，Bitmine 概不承擔於本新聞稿日期後就該等陳述作出修訂或更新的任何責任。