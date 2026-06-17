Phygital Contenders Astana 2026 圓滿落幕 新科冠軍誕生並確定晉級 Games of the Future 2026 的參賽資格

在阿斯塔納舉行的五天高強度 phygital 賽事中，超過 60 名運動員成功取得 Games of the Future 2026 參賽資格，在三個競賽項目中展現體能表現與電競技術的完美結合 哈薩克阿斯塔納2026年6月17日 /美通社/ -- Phygital Contenders Astana 2026 在精彩激烈的競逐中圓滿結束，賽事於三個競賽項目中誕生冠軍，同時確定最新一批取得 Games of the Future 2026 參賽資格的隊伍及運動員。 在阿斯塔納舉行的五天賽事期間，來自超過 20 個國家的逾 200 名參賽者於 Phygital Football、Phygital Basketball 及 Phygital Dancing 三個項目中同場競技，爭奪 Games of the Future 2026 的參賽資格。

賽事於市內多個世界級場館舉行，匯聚來自歐洲、非洲、亞洲及南美洲的頂尖選手，隨著賽季資格賽進入決定性階段，各路強者同場較量。 ACF x Allur 憑藉於 Zhaksylyk Ushkempirov Martial Arts Palace 舉行的分組賽及淘汰賽中表現出色，成功取得 Phygital Football 的參賽資格。 隊伍充分展現出數碼競技的精準操作與實體競技的卓越發揮，完美演繹此級別賽事所要求的競技實力。 NS team、KMF Titograd 及 FC OLYMPIC PHYGITAL 同樣在連續五天激烈賽事中表現優秀，成功鎖定參賽席位。 Phygital Basketball 賽事方面，ZM NITUI 以全勝姿態勇奪冠軍，在 Alau Ice Palace 以精準的數碼競技表現及出色的場上發揮摘下桂冠。 MINSK、Valencia Basket 及 Triada 亦成功取得 Games of the Future 2026 的參賽資格，從競爭激烈無比的賽場上脫穎而出，確保今個夏季稍後重返阿斯塔納參賽。

談及這項成就時，ZM NITUI 的 Jan Kroflin 表示：「我們面對的隊伍實力強勁，因此深知必須發揮最佳水平。 我們始終保持專注，貫徹既定戰術，最終取得理想的成績。 現在，我們的下一個目標是 Games of the Future。」 在 Phygital Dancing 項目中，Andres Guardo 憑著一系列精彩表現勇奪冠軍，充分展現出在最高水平 phygital 運動賽事中競爭所需的節奏感、精準度及穩定性。 亞軍 Sagdi，以及季軍 Susan Huertas 和殿軍 Sergio Mayta，同樣從競爭激烈萬分的參賽者中脫穎而出，成功取得參賽資格。 談及今次奪冠，Andres Guardo 表示：「當我踏上舞台時，我就變得截然不同。 我認為這種轉變，正是我能發揮出色的關鍵。 我希望在 Games of the Future 2026 的表現能夠更上一層樓。」

Phygital International 國際市場推廣及傳訊總監 John Hewitt 表示：「Phygital Contenders Astana 2026 充分展現出 phygital 運動所代表的卓越才華、堅定決心及競技精神。 賽事匯聚來自世界各地的運動員及隊伍，不但彰顯這種賽事形式的全球吸引力，亦展現 phygital 運動發展的實力與多元性。 展望 Games of the Future 2026，我們在阿斯塔納見證的精彩表現，令人份外期待今個夏季稍後全球頂尖 phygital 選手齊聚一堂時將呈現的精彩賽事。」 透過在 Phygital Contenders Astana 2026 的名次，各個項目已確定四個晉級名額，而所有三個項目的最後兩個資格賽名額，將在接下來的幾週內根據整個賽季的總排名進行分配。 這些名額將填滿 GOTF 2026 的 Phygital Contenders 晉級名單，以表彰於 2025/26 賽季期間表現持續穩定優秀的隊伍及運動員。

隨著 Phygital Contenders Astana 2026 告終，各界目光現已轉向將於 7 月 29 日至 8 月 9 日在阿斯塔納舉行的 Games of the Future 2026。 作為全球 phygital 賽事年度曆中的頂級盛事，今次賽事將匯聚來自超過 50 個國家的逾 800 名參賽者，於 Phygital Football、Phygital Basketball、Phygital Dancing、Phygital Shooter、Phygital Fighting、MOBA PC、MOBA Mobile 及 Battle Royale 等項目中同場競技，爭奪超過 400 萬美元的總獎金，並在全球最大規模的 phygital 舞台上展示體育運動的未來發展方向。 欲了解 Games of the Future 2026 的最新消息，請瀏覽官方網站。 粉絲可透過 Phygital+ 觀看 Phygital Contenders Astana 2026 的精彩賽事內容（以及重溫 GOTF 2025 的精彩時刻）。

有意出席 Games of the Future 2026 的傳媒現已可申請採訪證，並可於此處提交申請。 關於 Phygital International (PI)： Phygital International 是 phygital 體育運動的全球推廣者，致力推動體育運動的創新及重新定義。 此機構亦是 Games of the Future 的監理機構及版權持有者，統籌各主辦城市的競投事宜。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://Phygitalinternational.com，或透過 [email protected] 聯絡我們 關於 Games of the Future (GOTF)： Games of the Future 這項年度國際體壇盛事，糅合現實與數碼世界，堪稱 phygital 運動的終極殿堂。 賽事將吸引全球各地新一代的 phygital 體壇精英，於多個不同的 phygital 項目及挑戰中一決高下。 Games of the Future 2025 已在阿布扎比圓滿舉行，而 Games of the Future 2026 將移師阿斯塔納上演。