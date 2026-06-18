DAR GLOBAL 秉持 230 億美元發展藍圖，懷抱宏大未來願景，迎來全球拓展五週年

沙特阿拉伯利雅德2026年6月18日 /美通社/ -- 倫敦上市的豪華房地產發展商 Dar Global，經過一輪高速國際擴張後，現已蛻變為 230 億美元的全球房地產平台，服務對象涵蓋逾 125 個國籍的投資者，公司正為此慶祝成立五週年。

Dar Global 自 2021 年在杜拜開展首個項目後，業務已遍及沙特阿拉伯、阿聯酋、阿曼、卡塔爾、西班牙、希臘及英國，建構出涵蓋豪華住宅、酒店及生活時尚目的地的多元組合。

此里程碑緊接公司經歷蛻變之年。 2025 財年，Dar Global 的總發展價值從 2024 財年的 75 億美元增至三倍，達到 230 億美元，盡顯其環球市場項目儲備的龐大規模及卓越品質，當中涵蓋五個大型綜合規劃社區，以及一系列持續擴大的國際品牌住宅。 收益增加 124%，達 5.39 億美元；EBITDA 亦攀至 1.26 億美元的歷史高位，顯示其國際物業組合營運表現理想，且需求持續強勁。 目前，公司正於 16 個項目中興建約 6,100 個單位，財務根基深厚，截至 2025 年 12 月坐擁 7.02 億美元現金及等價物，加上近期成功獲得 2.5 億美元融資，為未來擴展注入強大動力。