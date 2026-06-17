聚焦韓國：南方東英 KOSPI 200ETF（3121.HK）將於明日在香港交易所上市

香港2026年6月17日 /美通社/ -- 南方東英 KOSPI 200ETF（3121.HK）將於明日（2026年6月18日）在香港交易所上市，成為香港唯一一隻追蹤 KOSPI 200 指數的 ETF[1]。3121.HK 旨在提供在扣除費用及開支前，緊貼 KOSPI 200 指數（淨總回報版本）表現的投資回報。其上市價格約為每單位7.8港元，每手買賣單位為100個單位，管理費為0.99%。

為實現南方東英 KOSPI 200ETF 的投資目標，3121.HK 採用全面複製策略，直接將其全部資產投資於KOSPI 200 指數的成分股[2]。3121.HK 亦是亞太地區唯一一隻在韓國境外上市的 KOSPI 200ETF[3]。

在半導體板塊帶動下，韓國股票市場成為2026年年初至今全球表現最佳的市場之一。KOSPI 200 指數作為韓國最具代表性的股市基準之一，自2026年初以來已錄得超過130%的回報[4]。按行業劃分，資訊科技為最大權重板塊，佔指數約66%，其次為工業，佔約13%，以及金融，佔約7%[5]。根據最新指數數據，前五大成份股分別為三星電子、SK 海力士、SK SQUARE、三星電機及現代汽車[5]。南方東英 KOSPI 200ETF（3121.HK）讓香港投資者可便捷把握韓國股票市場的增長潛力。