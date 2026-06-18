北京宜和醫院構建老年髖部骨折全閉環診療體系，強化骨科急診與康復聯動

北京2026年6月18日 /美通社/ -- 近日，針對老年髖部骨折的臨牀診療特點與高齡患者骨折後需快速手術的就醫需求，北京宜和醫院依託成熟的多學科協作（MDT）診療體系，持續優化老年骨折標準化診療流程，全面落地手術與康復一體化服務模式，形成涵蓋術前綜合評估、術中規範施治、術後早期康復的全閉環診療體系。 醫院通過老年骨折患者治療案例的積累，持續優化老年骨折的救治流程，提升手術專家聯絡、手術安排效率，提升醫療服務質量，保障醫療服務的連續性與專業性，爲高齡骨科患者提供安全、規範、高品質的醫療保障。

髖部骨折被醫學界稱爲老年人「人生最後一次骨折」，是高齡人羣最兇險的創傷性疾病之一。由於老年患者身體機能衰退、本身患有其他基礎疾病，骨折後長期臥牀極易引發肺部感染、深靜脈血栓、褥瘡、泌尿系統感染等嚴重併發症，致殘率、致死率極高。結合臨牀行業共識，科學規範的手術干預、及時接續的早期康復介入，是提升老年髖部骨折診療質量、助力患者恢復肢體功能的核心舉措。因此，優化標準化診療通道、強化手術治療與術後康復的服務連續性，是現階段提升老年骨折整體診療水平的關鍵所在。

北京宜和醫院深耕骨關節疾病診療領域多年，對於老年骨折的診療積累了豐富的經驗。爲持續提升老年骨折診療效率與服務質量，醫院構建標準化老年髖部骨折診療綠色通道，醫院急診科24小時接診，與骨科協作，方便患者及時入院。 骨科搭建常態化外院公立醫院專家協作診療機制，整合優質醫療資源，可適配患者的個體化診療需求，規範化開展各類複雜老年髖部骨折手術，爲高齡患者提供精準、適配的專科診療服務。 此外，醫院持續迭代多學科協作診療機制。針對高齡患者診療需求，骨科、麻醉科、手術室、供應室等多科室協同聯動、統籌調配醫療資源，有序完成診療方案制定、術前全方位評估、手術器械與設備覈查、診療資源調度等全套術前籌備工作。通過科室間高效聯動、無縫配合，有效壓縮術前籌備週期，爲臨牀標準化、規範化診療築牢基礎。

在術後康復方面，醫院也在不斷強化骨科急診與康復聯動。不同於傳統「手術結束即診療暫停」的模式，北京宜和醫院嚴格踐行「手術與術後康復一體化」診療理念，打破治療與康復割裂的行業痛點。術後早期，即啓動牀旁康復干預，加速患者恢復，幫助患者及早迴歸正常生活。 醫院專業康復團隊會結合老年患者年齡特徵、手術方式、身體恢復進度等核心要素，量身制定階段性、個體化的康復診療方案。通過牀旁功能訓練、規範化體位管理、科學肢體功能指導、專項康復理療等多元化系統化干預手段，開展早期康復診療服務。

常態化的早期康復介入，可有效維持患者肢體關節活動度，改善局部血液循環，規避術後關節僵硬、肌肉功能退化等常見臨牀問題，穩步推進患者肢體功能恢復，保障全週期醫療服務的專業性、系統性與連續性。 北京宜和醫院骨科團隊依託成熟的多學科協作機制與特色手術+康復一體化模式，構建起「術前準確評估、術中規範施治、術後早期康復」的完整老年骨折診療閉環。醫療資源科學統籌、診療流程無縫銜接，顯著提升老年髖部骨折診療規範化水平。有效減少患者診療轉接環節，實現診療、康復一體化接續服務，全方位提升老年骨折疾病的整體診療效能。