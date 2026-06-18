TGE宣布股份回購計劃及控股股東自願鎖定股份

巴黎、紐約和倫敦2026年6月18日 /美通社/ -- 尚乘數科（AMTD Digital Inc.，紐交所：HKD）旗下子公司The Generation Essentials Group（簡稱「TGE」，紐交所：TGE；倫交所：TGE）宣布，TGE董事會已批准一項股份回購計劃，根據該計劃，TGE可以回購最多價值1,000萬美元的普通股。 TGE擬進行的回購會根據市場情況，並依據適用規則和法規，不時通過公開市場按現行市場價格、私下協商交易、大宗交易和/或其他合法允許的方式進行。回購交易的時間和金額將受美國證券交易委員會(SEC) 10b-18規則和/或10b5-1規則的要求約束。TGE董事會可以定期審議該股份回購計劃，並能授權調整其條款和規模。TGE預計將以其現有現金餘額為回購提供資金。

在完成若干酒店收購后，TGE的總資產價值約為17億美元，較截至2025年12月31日經審計的總資產價值增長17.7%。其凈資產預計約為9.71億美元，較經審計的年末凈資產增長15.8%。 董事會認為，鑒於當前股價相對於每股凈資產和每股總資產存在顯著折價，TGE的股票被嚴重低估。 新的股份回購計劃旨在提升股東價值，並彰顯董事會對TGE的長期前景、資產實力及穩健資本狀況的信心。 與此同時，TGE宣布其控股股東尚乘數科、董事及管理團隊已自願同意，自本公告之日起兩年內不出售其所持任何TGE股份，進一步彰顯其對TGE的長期承諾與信心。

關於尚乘數科 尚乘數科（紐交所：HKD）是一家綜合性數字解決方案平台，總部位於法國。其一站式數字平台覆蓋包括數字媒體、內容和營銷服務、投資，以及酒店與VIP服務等主要業務板塊。有關公司公告，請訪問：https://ir.amtdigital.net/investor-news。 關於The Generation Essentials Group The Generation Essentials Group（紐交所：TGE；倫交所：TGE）由尚乘集團、尚乘國際（紐交所：AMTD；新交所：HKB）與尚乘數科（紐交所：HKD）聯合創立，總部位於法國。TGE以全球化視野深耕多媒體、娛樂與文化及酒店與VIP服務領域，旗下匯聚《L'Officiel》、《The Art Newspaper》等國際知名媒體品牌與電影娛樂項目，綜合形成橫跨媒體、娛樂、酒店的多元業務矩陣。此外，TGE也是特殊目的收購公司(SPAC)的發起人，其旗下首支SPAC已於2025年12月18日順利完成定價與上市。

安全港聲明 本新聞稿包含根據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款可能構成「前瞻性陳述」的內容。該等前瞻性陳述通常可以通過「將」、「預期」、「預計」、「目標」、「未來」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」、「可能」等類似表述識別。除歷史事實外的陳述，包括有關尚乘國際、尚乘數科及/或The Generation Essentials Group的信念、計劃及預期，均屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述存在固有風險與不確定性。有關這些及其他風險的更多信息，請參閱尚乘國際、尚乘數科及The Generation Essentials Group向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件。本新聞稿所載信息僅截至發布之日，上述公司均不承擔更新任何前瞻性陳述的義務，除非適用法律另有規定。