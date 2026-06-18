Bloomberg Media 與 Cision 建立合作夥伴關係，將其新聞內容引入傳訊工作流程

透過是次整合，符合資格的 Bloomberg.com Group 訂閱客戶將能夠在平台內瀏覽、監察及運用 Bloomberg 的新聞報道，並結合其現時用於追蹤新聞、分析報道及制定傳訊策略的平台工具。 此項合作讓企業傳訊團隊能夠在現有工作流程中，更無縫地獲取 Bloomberg 優質的金融及商業新聞報道。

Bloomberg Media 企業銷售董事總經理 Nick Pimm 表示：「與 Cision 合作，能夠將 Bloomberg 的新聞內容直接帶到傳訊及企業高層的工作環境中，讓其在此一邊掌握新聞資訊，一邊制定策略。 我們的受眾高度重疊，而這項合作讓我們能夠擴大 Bloomberg Media 的覆蓋範圍，同時為雙方共同的訂閱客戶創造一體化的無縫使用體驗。」

Cision 內容策略及合作夥伴關係高級副總裁 Stuart Clark 表示：「對傳訊團隊而言，可信賴的新聞報道是的重要資訊來源，有助了解與其機構相關的重要議題、事件發展及市場變化。 這項合作讓客戶能夠在其 CisionOne 工作流程中，更輕鬆地獲取 Bloomberg Media 的全文商業及金融新聞報道，助其監察媒體報道、掌握背景脈絡，並作出更明智的決策。」