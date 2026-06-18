與 Jo Malone London 共赴英倫蔬果園漫步

初調：黑加侖子

中調：甜菜根

基調：廣藿香

胡蘿蔔花

生活甜絲絲，像是從蔬果園中欣然採下的胡蘿蔔花。 微甜胡蘿蔔、橙花與白麝香，共譜清新花香調的芬芳。

初調：小茴香

中調：胡蘿蔔花

基調：廣藿香

「我們很欣賞的是，即使在倫敦這樣的大城市中心，人們也能種出自己的胡蘿蔔和香草。無論身在何處，人人都渴望貼近大自然。 此[系列]承接那份自家種植、未經矯飾的質樸意念，卻為其注入嶄新生命力」—— 全球香氛總監 Céline Roux

此系列亦涵蓋沐浴和身體及居室的英倫蔬果園產品，包括蕃茄葉手部清潔露，以及特別版蕃茄藤蔓工藝蠟燭——備有兩種尺寸可供選擇——另配有一款擴香組。 全新手部清潔露以天然來源的甘油和白芒花籽油調製，能溫和清潔並淨化肌膚。 這些蕃茄香氣別具鮮明活潑的草本調，將戶外的盎然生機引入室內。