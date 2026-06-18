大理艾迪遜酒店揭幕，擘畫西南當代奢華新圖景

「大理艾迪遜酒店是品牌在大中華區的第三家酒店，也是萬豪國際集團在大中華區第80家奢華酒店。它的開幕不僅彰顯了我們在這一重要市場的持續深耕，也進一步強化了奢華品牌的發展布局。」萬豪國際集團大中華區奢華業務董事總經理白沛霖 (Bart Buiring) 表示，「酒店坐落於中國極具代表性的文化目的地，正回應了當下旅行者日益增長的、對深度在地體驗的追求——我們相信，真正的奢華，在於對地方精神的深刻理解與沉浸，並經由當代設計語言和全球視野，賦予其全新的表達。」

以當代視角詮釋山水棲居 大理艾迪遜酒店擁有151間客房及套房，包括一系列配備泳池的私人別墅。每間居所皆精心取景，將蒼山、洱海或園林風光引入室內。酒店由深圳鄭中設計事務所執筆，以「當代院落」為概念，將建築悄然融入自然環境之中。室內空間以老木、青石與洱海鵝卵石等本土材料為錨，營造出觸感豐富且低調內斂的氛圍。連綿的自然景致啟迪了設計的整體材質與色彩基調，將大理的自然元素作為引導性的畫布。通透的玻璃幕牆與開放式布局，賦予空間流動的氣韻，在東方匠藝與精致國際美學之間，達成一種精微而從容的平衡。

這一設計語言在客房內得以延伸。對尺度、比例與自然光的精妙把控，共同勾勒出沉靜而舒展的氣韻。客房面積自60平方米起，多數更將洱海波光或蒼山翠色，收束為畫卷般的私享景致。室內以多層次材質與柔和光影呈現克制而舒適的居停體驗。浴室以白色石材鋪就，通過微妙的錯層與下沉式浴缸設計，打造靜謐放松的空間體驗。總統套房以250平方米的遼闊尺度，詮釋澄淨而富有結構的奢華。室內泳池、私家庭院與開闊露台延展了整體空間維度，通高的落地玻璃將光線與風景無界引入。逾五米的挑高之下，懸浮式壁爐與雕塑感石質吊燈構成視覺焦點，為空間注入平衡與層次感。

以在地文化重塑奢華體驗 依托雲南豐富的自然資源與深厚的在地文化，酒店精心設計了多元體驗項目，與本地節奏同頻展開，邀賓客深入這片土地的脈動與傳統。在專業導覽的帶領下，賓客可親身參與如「尋菇記」等自然探覓活動，借世代相傳的知識，沉浸感受當地人與山林共生共榮的古老聯結。康體體驗如編織般融入居停的每一刻，從沿蒼山步道而行、沐浴晨光的「日出晨跑」，到以悠遠銅鑼聲波共振帶來釋放、靜心與煥新的「銅鑼浴」。 大理艾迪遜酒店還將核心景觀與生態茶園融為一體，把雲南千年的茶文化帶入現代生活。賓客可漫步於蔥郁的茶田之間，親手采摘鮮嫩的茶葉，隨後步入茶屋，在專業茶藝師的指導下，學習如何炒青、沖泡並品鑒自己親手制作的新茶。賓客還可以將這份親手打造的茶禮帶回，不僅作為獨特的紀念，更是與這片土地建立起深刻而富有意義的情感聯結。

以自然之景重構頤養之境 汲取自大理自然景觀的煥活能量，大理艾迪遜酒店重新定義了奢華康養，旨在喚醒賓客與自然、身心律動及正念之間的連接，通過巧妙融合現代技法、本土傳統與深度沉浸式體驗，構築一處遠離塵囂、重煥活力的精神棲息地。 對於尋求舒緩身心的賓客，酒店水療中心提供一處私密逸境，設有五間護理室，每間均聯通寧靜的庭院。以東方哲學與技法為根基，珍稀寶石與天然植物精粹被融入一系列護理中——從招牌松木按摩、玉石身體按摩，到草本淨化浴——每一項護理皆旨在消解疲憊、放松身體，恢復自然的平衡感。健身中心位於同一棟建築內，配備先進設施，並設有一處獨特的室內外瑜伽露台，可盡覽周圍壯美山景。此外，酒店還設有一座25米長的室內泳池，全年皆可暢游，或於此靜享放松。

以根植之地對話風土饗宴 在大理艾迪遜酒店，餐飲體驗以時令與土地為本，食材源自酒店自有菜園與果園，創新詮釋雲南豐富多元的風味。餐飲空間設計通透而寧靜，讓用餐體驗成為焦點。嵐·全日餐廳以「從農場到餐桌」為理念，設有開放式廚房，凸顯烹飪的匠心與即刻風味。特色餐廳專注於炭火料理，選用本地硬質木炭，以清晰、深度與精准度呈現層次鮮明的味覺體驗。品牌標志性的大堂吧是酒店的社交中心，從午後茶歇到入夜小酌，為賓客提供交流與休憩兼備的場所。酒店還將設有中餐廳，空間中白族建築元素徐徐展開，線條、紋理與材質自然交織，營造出與天地和諧共生的用餐氛圍。

以社交空間構築情感聯結 大理艾迪遜酒店呈現一系列精心構築的社交空間，其設計源於建築與自然的對話。宴會廳依托一體化燈光與音響系統，可靈活承接從日間活動至晚間宴會的完整流程；相連的戶外草坪將體驗延伸至自然之中，蒼山為幕，意境開闊。四間會議室提供靈活空間選擇，搭載先進技術設施，兼備會議、慶典及展覽等多重需求。 「我們熱誠期盼來自中國及世界各地的賓客，下榻大理艾迪遜酒店。」大理艾迪遜酒店總經理王培明表示，「在這裡，體驗的核心是與這片土地深度聯結。從我們的茶園到沉浸式在地文化體驗，再到精致餐飲、康體療愈與設計美學，酒店的每處細節皆匠心雕琢，讓每位賓客的駐足，都能領略自然之美、感知文化底蘊，並收獲溫暖的回憶。」

關於艾迪遜酒店 艾迪遜酒店匯集了風格各異、私人專屬、獨樹一幟的個性化酒店，是一個創意十足，令人耳目一新的酒店品牌，重新定義傳統奢華理念。每家艾迪遜酒店都具有獨特性，將卓越的餐飲、娛樂、服務和設施巧妙融合，精心呈現所在地的文化精髓和地域風情。每一家艾迪遜酒店都以其鮮明的個性、真實的表達、原汁原味的風格和卓爾不群的特質，體現了所在地的精神風貌與時代潮流。盡管酒店的外觀風格迥異，但皆以其對現代生活方式的獨到見解與態度，深入詮釋品牌的核心美學。艾迪遜注重的不僅是外觀設計，更是獨特的理念和體驗。酒店以精致簡約的裝飾、設計、細節與公共空間，為賓客打造卓越體驗與品質服務。對於渴望優質服務和文化體驗的賓客，艾迪遜酒店以特立獨行的生活方式體驗詮釋新穎獨特的融合理念，在卓越設計與銳意創新之間探索精妙平衡，始終提供全球如一的品質服務。艾迪遜酒店品牌目前在全球擁有22家酒店，分別位於紐約、紐約時代廣場、邁阿密海灘、西好萊塢、坦帕、巴塞羅那、博德魯姆、倫敦、雷克雅未克、馬德裡、羅馬、阿布扎比、迪拜、中國三亞、上海、東京虎之門、新加坡、墨西哥卡奈的裡維埃拉瑪雅、東京銀座、沙特阿拉伯吉達以及意大利科莫湖。

關於萬豪國際集團奢華品牌 憑借充滿活力的奢華品牌陣容，我們將為新世代奢華旅行者打造真實、獨特且多樣的旅行體驗。萬豪國際集團奢華品牌陣容遍布全球，包括麗思卡爾頓酒店、麗思卡爾頓隱世酒店、麗思卡爾頓游輪系列、寶格麗酒店及度假村、瑞吉酒店及度假村、艾迪遜酒店、The Luxury Collection酒店、JW萬豪酒店和W酒店，在全球超過70個國家和地區擁有超過560家地標性酒店、度假村及游輪。從全球標志性目的地到新興目的地，萬豪國際集團作為全球酒店行業領導者，旗下的奢華品牌陣容專注於提升旅行品質，為賓客打造高度情景化和細致入微的品牌體驗，讓賓客盡情釋放激情並激勵個人成長，引領奢華酒店的未來。如需了解更多相關信息，請登陸Luxury.Marriott.com。