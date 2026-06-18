Now Studio強勢推出六套劇集｜《2026》掀世界盃熱潮 ｜《THE SEASON》矚目登場

香港2026年6月18日 /美通社/ -- Now TV 自選服務Now Studio今季網羅多套國際級劇集，於世界盃期間為觀眾打造「睇波以外」的精彩娛樂選擇。當中緊貼賽事熱潮的英式喜劇《2026》（Twenty Twenty Six）以籌備世界盃為題材，為球迷帶來輕鬆幽默的體驗。同時，平台亦同步推出多套話題新作及高質劇集，滿足不同觀眾口味。

以世界盃為背景的《2026》以偽紀錄片（Mockumentary）形式呈現，結合英式幽默與辦公室處境喜劇元素，由著名英國演員Hugh Bonneville （《唐頓莊園》、《寒戰 1994》）主演，帶領觀眾一窺國際體壇盛事背後的籌備過程，為賽事增添娛樂話題。



另一重頭劇作《THE SEASON》則以香港上流社會奢華的盛夏為背景，講述一個充滿華麗氣息的復仇故事。劇集由PCCW Media與曾製作《我的超豪男友》、《泰國洞穴救援事件薄》及《德里警察故事》的國際知名娛樂公司 SK Global攜手打造。演員陣容鼎盛，包括 Jessie Mei Li （《太陽召喚》）、Toby Stephens（《波西傑克森》、 《新鐵金剛之不日殺機》）以及三屆金馬獎得主林嘉欣與Kōki,，兩人於劇中飾演母女，備受矚目。《THE SEASON》4K版本已於Now Studio獨家上架*。