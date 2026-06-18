騰訊雲與信銀國際簽署戰略合作協議 攜手加速「金融科技 2.0」數碼轉型

香港2026年6月18日 /美通社/ -- 騰訊旗下雲業務品牌騰訊雲於「Tencent Cloud Day Hong Kong」上宣佈，與中信銀行（國際）有限公司（下稱「信銀國際」）簽署戰略合作協議。是次合作為本港中資銀行與雲端服務供應商之間，規模最全面的同類合作之一。雙方將建立長期戰略夥伴關係，攜手推進信銀國際的「金融科技 2.0」數碼轉型，並共同打造行業最佳範例，全面服務港澳銀行業。 在騰訊雲副總裁胡利明與中信銀行（國際）個人及商務銀行業務總監袁妙齡共同見證下，戰略合作協議由騰訊雲港澳金融業務總經理蔣渝，以及中信銀行（國際） 副首席信息官唐斌代表簽署。

信銀國際總部設於香港，為一家提供全面商業銀行及投資銀行服務的領先中資銀行。該行為中信銀行股份有限公司的全資附屬公司，亦為中國最大型國有綜合企業中信集團之成員機構。目前，信銀國際正積極推進「金融科技 2.0」數碼轉型，全面貫徹「深港聯動、AI驅動、平台化」三大戰略支柱。 根據協議，雙方將達成緊密戰略合作，充分發揮協同效應，共同構建高效、智能且安全的金融服務。是次合作致力為客戶構建更安全的銀行環境，透過先進創新技術與完善的數據私隱保障，專注提升智慧風險管理能力，從而鞏固區內數碼銀行服務的信任度與安全性。

此外，雙方將研究應用創新的人工智能技術，以全面提升營運效率。此舉旨在將人工智能引入銀行內部營運及客戶服務，在精簡工作流程的同時提高營運效益，從而靈活應對激烈競爭環境下瞬息萬變的市場需求。 為構建可持續發展的數碼生態系統，是次合作將為該行的「金融科技 2.0」數碼轉型提供全方位、端對端支援。雙方將致力加速開發新一代核心銀行架構，同時積極探索適用於金融系統的國產及國家級技術棧替代方案。此堅實基礎不僅能確保技術平穩過渡，更為跨境銀行業樹立全新里程碑，打造穩定、合規且切合本地需求的數碼基礎設施。

騰訊雲港澳金融業務總經理蔣渝表示：「我們與信銀國際的戰略合作，標誌著港澳金融服務業發展的重要里程碑。透過結合騰訊雲安全可靠的雲端基礎設施與智能技術，以及信銀國際的『金融科技 2.0』願景，雙方正為數碼轉型及跨境金融創新樹立新基準。是次合作不僅凸顯港澳作為區域金融科技領先樞紐的地位，亦彰顯了騰訊雲致力構建安全、智能且面向未來金融服務的承諾。」 中信銀行（國際） 副首席信息官唐斌表示：「是次戰略合作標誌著本行『金融科技 2.0』發展的重要里程碑。這不僅與我們的『深港協同』戰略高度契合，更樹立了跨境金融科技合作的旗艦典範。透過建立此戰略框架，我們將全面強化核心基礎設施、營運效率及安全防禦能力，構建與時俱進的夥伴關係，從而持續提升香港、澳門以至整個跨境銀行業的客戶體驗。」

關於騰訊雲 騰訊雲乃全球發展最快的雲服務供應商之一，致力提供創新的解決方案以應對日常生活及商業難題，並賦能智慧產業實現數碼化轉型。騰訊雲一直秉承滿足各行各業需求的使命，運用其雲計算、大數據分析、人工智能、物聯網和網絡保安等先進科技，以及其遍佈全球的基礎架構，為教育、金融、醫療保健、遊戲、媒體及娛樂、房地產、零售、旅遊和交通等多個行業領域提供穩定、安全及領先業界的雲產品和服務。 關於中信銀行（國際）有限公司