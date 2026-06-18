今夏廣受關注的是國內旅行，日本以滋賀縣最受矚目！

日本大津2026年6月18日 /美通社/ -- Expedia集團會根據源自其自家網站和Hotels.com的數據，彙整相關觀光調查結果並發布旅遊調查報告，而這次便發布了2026年的夏季旅行趨勢報告。該報告顯示，今夏備受矚目的是國內旅行，在日本國內，滋賀縣的關注度不僅上升，就連在各都道府縣的酒店搜尋增加率排行中，滋賀縣的排名也名列第二，僅次於第一名的東京都。

高空滑索是由全部共6條路線組成，是需要約2個小時的滑行巡遊導覽活動。過程中會有指導員帶領，即便是初次體驗的人也能夠放心參加。今年也額外推出「單一滑索路線」的體驗方案，能夠單一體驗可俯瞰琵琶湖景緻的人氣路線，非常適合時間有限或是想輕鬆體驗的人利用。

琵琶湖山谷在夏天也是非常推薦的親子旅行景點。其中最受攜帶幼小孩童家庭歡迎的，正是位於山頂的廣闊「夏日樂園」。在寬敞草坪區中，備有手工木製遊樂設施及可自由自在遊玩的設施等，眾多可免費利用的設施。此外，眼前可見碧藍琵琶湖和蔚藍天空的「絕景鞦韆」，是個就連大人也能樂在其中的人氣拍照打卡景點。