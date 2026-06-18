TeamConnect系列的最新成員，兼具清晰音質、簡便部署、可擴展管理與無縫集成

韋德馬克, 德國 - 2026年6月18日 — Sennheiser作為先進音頻技術的首選，致力於使協作與學習變得更輕鬆。Sennheiser今日宣佈推出全新天花陣列麥克風TCC M Plus，旨在提供簡便的操作體驗和清晰的音質，不僅簡化部署流程，也能為會議室中的每位參會者提供始終清晰自然的語音效果。



Sennheiser發布TCC M Plus

在Sennheiser天花陣列麥克風系列的成功基礎上，TCC M Plus不僅擁有值得信賴的Sennheiser音質表現，還增加了新一代功能，旨在減少部署工作量、簡化系統配置，並支持可擴展的音視頻環境。TCC M Plus將在InfoComm 2026展出。



全新PartnerLink功能——實現在所支持的平台工作流中直接進行配置

TCC M Plus的一項關鍵新功能是PartnerLink，這是Sennheiser推出的一項集成功能，旨在簡化麥克風在主流音視頻平台中的配置流程。首個實現版本由Sennheiser與Q-SYS™通過緊密工程協作共同開發，使TCC M Plus可在Q-SYS Designer軟件中直接進行配置，這簡化了音頻和控制系統與Q-SYS原生組件的集成。



「我們與Sennheiser的合作旨在令客户和集成商更輕鬆地將高質量音頻引入Q-SYS系統，」QSC®聯盟總監Gary Evans表示，「藉助Sennheiser PartnerLink的Q-SYS擴展功能，我們簡化了部署流程，使集成Sennheiser音頻及設備控制與自動化關鍵組件變得更簡單，同時保持了Q-SYS全棧音視頻平台的靈活性。」



PartnerLink最初將面向Q-SYS環境推出，未來將逐步擴展至其他平台。TCC M Plus繼續秉承Sennheiser的開放生態系統策略，確保在廣泛的合作夥伴生態系統中提供可靠且經過驗證的集成方案。



靈活適配多樣音視頻環境

除PartnerLink外，TCC M Plus延續Sennheiser成熟的互操作性設計，支持多種集成方式，滿足不同系統架構與客户需求。集成商可選用Dante等可信賴的方式及經過驗證的集成方案來部署Sennheiser麥克風，確保在多種空間類型和平台環境中實現一致的工作流程。這種靈活性使組織能夠以Sennheiser音頻為標準，同時選擇最符合其需求的平台和架構。



為現代協作空間設計

隨着混合辦公和學習環境的不斷髮展，音視頻系統正變得日益互聯和複雜。TCC M Plus通過將高品質音頻表現與簡化的安裝、調試及管理相結合，專為應對這一變化而設計。



憑藉動態波束成形和增強屏蔽區等功能，該方案能夠適應不斷變化的房間佈局和參與者的位置，傳遞清晰自然的語音，確保每個人的聲音都能被清晰捕捉且不受干擾。增強屏蔽區簡化了區域配置，大幅提升了複雜環境中的目標音頻拾取效果，並提高了攝像頭跟蹤的可靠性。



同時，TCC M Plus減少了系統設計、部署與管理的工作量，為集成商、音視頻/IT團隊及最終用家提供更持續且可預期的使用體驗。其靈活的安裝選項和適合中大型空間的覆蓋範圍，使TCC M Plus非常適合會議室、教室及可分割空間。通過單線纜連接選項和集中管理功能，TCC M Plus還支持可擴展部署，助力組織在多個房間和地點實現解決方案的標準化。



DeviceHub集中管理

除了強大的集成能力外，TCC M Plus還支持Sennheiser的雲端管理平台DeviceHub，旨在簡化大規模設備管理。通過該平台，用家無需安裝額外工具即可直接訪問TCC M Plus，進行配置和監控。DeviceHub實現了跨房間、建築及區域的集中可視化管理，提供遠程監控、配置與診斷功能，並支持基於角色的訪問權限管理，保障音視頻與IT團隊之間的安全協作。此舉幫助組織更高效地管理日益擴大的音視頻設備部署，在保持系統性能的同時，降低運營成本。



支持可擴展、面向未來的音視頻環境

TCC M Plus專為滿足集成商、音視頻/IT管理者及大規模部署協作解決方案的組織的需求而設計。通過將簡化的設置和調試流程，與靈活可靠的集成選項，以及集中化的雲端管理相結合，TCC M Plus能夠確保組織實現持續穩定的高品質音頻體驗，同時顯著降低大規模部署與管理所需要的投入成本。







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