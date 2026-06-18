一文拆解不同人格類型的吸金方法 平安數字銀行全新高息美元活期存款

香港 - 2026年6月18日 - 人人也有自己獨一無二的財富增值步伐，平安數字銀行全方位提供特優活期與高息定存優惠列陣，滿足不同人格的吸金要求。記低以下MBTI吸金攻略，搶盡財富升值潛力。 追求省心 I 人：全新美元活期存款 存款息率自動跳格 「I人」不愛跟風，又抗拒繁瑣手續，平安數字銀行推出全新美元活期存款，沒有多餘束縛，客戶只需開立個人銀行儲蓄賬戶，隨著存款金額越高，年利率便會自動「跳格」。賬戶存款首14,999.99美元，可享0.5厘年利率；當存款金額為15,000美元至60,000美元，即時解鎖升級機制，利率直衝高達3.28厘水平，為各位「I人」慳水慳力、默默賺盡最高回報。

美元活期存款金額

年利率

首14,999.99

0.50%

15,000 – 60,000 元

3.28%

60,000元以上

2.00%



年利率根據不同貨幣每年的不同天數基準計算，並根據本行不時之決定而釐定。 (美元-360天)

以上年利率僅供參考，年利率將按市場變化調整，並以交易時的年利率為準。

貨幣

首30天年利率

下一個30天

最後30天

港元

1.00%

1.60%

4.00%

美元

2.00%

2.20%

6.00%



年利率根據不同貨幣每年的不同天數基準計算，並根據本行不時之決定而釐定。 (港元-365天 |美元-360天)

以上年利率僅供參考，年利率將按市場變化調整，並以交易時的年利率為準。

最喜歡開心share的「E人」記得捉緊「開戶迎新大激賞」優惠期。由即日起至2026年7月29日，平安數字銀行現有客戶透過個人銀行手機應用程式頁面內「開戶迎新大激賞」，並向親朋好友分享專屬推薦碼。被推薦人只需使用該專屬推薦碼成功開戶，推薦人即可獲賞500港元，被推薦人更可同步獲贈100港元現金獎。推薦越多，獎賞越豐厚，最高可獲15,000港元現金獎。此外，推廣期間成功推薦最多新客戶的首三名推薦人，更分別可額外獲得8,888港元、3,888港元以及1,888港元現金獎，即最「E」的推薦人脈王，最高合共可奪得高達23,888港元大獎平安數字銀行「晉昇儲蓄存款」採用階梯式遞增年利率機制，調入資金無需鎖定，存款隨時隨地靈活調動，最適合隨性、不被約束的「P人」。以港元為例，平安數字銀行個人客戶只需以8,000港元或以上的資金敘造相關儲蓄計劃，首月已穩袋1厘基本回報；若無心思作存款規劃，將存款放多一個月，利息自動加碼至1.6厘；到第三個月，即可自動登上4厘「特高天花板」。現時平安數字銀行個人客戶只要開立相關儲蓄計劃，並於首30日內平均結餘達8,000港元或1,000美元或以上，更可享 100港元現金獎。「J人」相對不喜歡受到突發狀況讓自己措手不及。面對波動市況，「J人」需要鎖定穩健高息。由即日起至2026年6月30日，平安數字銀行個人客戶只需存入100港元或以上的新資金，12個月定存即可享有2.95厘高息年利率，牢牢築起資金守護牆。推薦人的獎賞為「開戶迎新大激賞」客戶推薦活動（2026年6月）優惠，適用於本行現有客戶，客戶可於本行手機應用程式獲取推薦碼，被推薦人需使用推薦碼開戶，雙方才可獲得獎賞。上述優惠受條款及細則約束。詳情請參閱「美元活期存款年利率優惠」、「開戶迎新大激賞」客戶推薦活動 （2026 年 6月）、「Money Goal 現金獎賞」、「晉昇儲蓄存款推廣」及「港元新資金定期存款優惠」條款及細則，及瀏覽平安數字銀行網站www.pingandb.com。如有查詢，請透過本行個人銀行手機應用程式內的在線客服，或致電客戶服務熱線 3762 9900 與本行聯絡。